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Maternal Death Case : प्रसूताओं के मामले में गहलोत का फिर हमला, कहा- बड़े डॉक्टर को सस्पेंड कर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो

कोटा अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं से मिलते गहलोत व अन्य नेता ( Source : Ashok Gehlot Office )