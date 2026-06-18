Maternal Death Case : प्रसूताओं के मामले में गहलोत का फिर हमला, कहा- बड़े डॉक्टर को सस्पेंड कर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो
गहलोत का राजस्थान सरकार पर हमला, बोले- कोटा और बीकानेर में प्रसुताओं की मौत के मामले में जिम्मेदार चिकित्सकों-अधिकारियों पर दर्ज हो आपराधिक मामला...
Published : June 18, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 2:03 PM IST
कोटा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कोटा-बीकानेर के प्रसूताओं मामले में राजस्थान सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की जांच रिपोर्ट में इलाज में लापरवाही की बात सामने आ रही है. ऐसे में इलाज करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने चाहिए. दूसरी तरफ ऐसे बड़े चिकित्सकों व अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए. यह सामान्य मौतें नहीं हैं, संवेदनहीनता के कारण हुई संस्थागत हत्या है.
सरकार को तत्काल यह घोषणा करनी चाहिए कि प्रसूताओं की किडनी पूरी तरह डैमेज होती है, तो उनके ट्रांसप्लांट और भविष्य के पूरे इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5 प्रसूताओं की मौत का कारण जांच रिपोर्ट में सीधे तौर पर 'इलाज में लापरवाही' सामने आना बेहद संगीन, विचलित करने वाला और अक्षम्य है. एम्स की टीम ने ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन की आशंका जताई है. यह अस्पताल प्रशासन के दावों को गलत बता रहा है.
कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में 5 प्रसूताओं की मौत का कारण जांच रिपोर्ट में सीधे तौर पर 'इलाज में लापरवाही' सामने आना बेहद संगीन, विचलित करने वाला और अक्षम्य है। यह सामान्य मौतें नहीं, बल्कि व्यवस्था की घोर संवेदनहीनता के कारण हुई संस्थागत हत्याएं हैं। एम्स (AIIMS) की टीम द्वारा…— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 18, 2026
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अभी भी किडनी फेल की स्थिति में हैं 5 प्रसूताएं : अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि प्रसूता और गर्भवतियों के किडनी फेलियर में जानलेवा लापरवाही हुई है. जिसके बाद भी 5 महिलाएं जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं. वे किडनी फेल की गंभीर स्थिति में हैं, जिनका अभी डायलिसिस के जरिए इलाज चल रहा है. उनके परिजनों राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनका इलाज करवाएगी भी या नहीं.
प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा वेंटिलेटर पर : गहलोत ने आरोप लगाया है कि कोटा के बाद बीकानेर में भी प्रसूताओं के किडनी फेल होने के मामले आए. इनमें किडनी फेल होने के पीछे अस्पतालों की बदहाली, गंदगी और ओटी में इन्फेक्शन के फैक्ट्स सामने आए हैं. इससे साफ है कि स्वास्थ्य महकमा खुद वेंटिलेटर पर आ चुका है.
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राज्य सरकार की इन घटनाओं को हादसा मानकर रफा-दफा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तत्काल लापरवाही के लिए जिम्मेदार बड़े अधिकारियों और डॉक्टरों को तत्काल सस्पेंड करें. उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए. पीड़ित परिवारों को मुआवजा राशि भी दी जाए.