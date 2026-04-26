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गहलोत ने पश्चिम बंगाल में BJP के प्रवेश के लिए ममता बनर्जी की विफलताओं को ठहराया जिम्मेदार

'इसलिए मिला भाजपा को मौका...': गहलोत ने कहा कि पश्चिम बंगाल की तहजीब और संस्कार देश के अन्य हिस्सों से बिल्कुल अलग हैं, जहां कभी भाजपा के प्रवेश की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. उन्होंने राहुल गांधी के बयान को दोहराते हुए कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार और घोटालों के संदेश ने जनता के बीच गलत प्रभाव डाला है. सरकार के भीतर की चुप्पी ने भाजपा को राज्य में सेंध लगाने का मौका दे दिया. गहलोत ने सवाल उठाया कि जिस प्रदेश की संस्कृति इतनी समृद्ध हो, वहां यदि भाजपा घुस रही है, तो इसके लिए ममता सरकार की विफलताएं ही दोषी हैं. बंगाल में कभी सोच नहीं सकते थे कि बीजेपी कभी प्रवेश भी करेगी, यहां की संस्कृति बिल्कुल अलग है, उस प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी घुस रही है तो कौन दोषी है?

जयपुर/कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी को निशाने पर लिया. गहलोत ने बीजेपी के पश्चिम बंगाल में प्रवेश के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया. गहलोत ने रविवार को कोलकाता प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के रुख का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि बंगाल की धरती पर भाजपा की एंट्री के लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार का भ्रष्टाचार और नीतियां जिम्मेदार हैं.

'राजस्थान में आज भी हमारी योजनाओं की चर्चा': पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जाने के दो साल बाद भी राजस्थान के हर घर में हमारी योजनाओं की चर्चा है. हमने राजस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सफल प्रयोग किया, जहां 25 लाख रुपए लाख तक का मुफ्त इलाज, MRI, CT स्कैन और दवाइयां पूरी तरह निशुल्क की गईं. उन्होंने बताया कि राजस्थान में पचपदरा में लग रही रिफाइनरी का 85% काम उनके कार्यकाल में हुआ था.

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'हमारा प्रयोग पूरे देश में लागू हो': गहलोत ने कहा, 'मेरा सपना है कि जो प्रयोग हमने राजस्थान में करके दिखाया, वह बंगाल और पूरे देश में लागू हो'. उन्होंने जोर देकर कहा कि बंगाल में युवाओं के लिए AI केंद्र और महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा जैसे वादे केवल कागज पर नहीं हैं, बल्कि यह कांग्रेस की प्रतिबद्धता है जिसे हम पूरा करके दिखाएंगे. वहीं उन्होंने दूसरे दलों के नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि भाजपा ने एक ऐसी 'वॉशिंग मशीन' लगा रखी है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपी विपक्षी नेता शामिल होते ही पाक-साफ हो जाते हैं. चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन के दुरुपयोग और ED के डर से चंदा वसूलने की राजनीति को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा.

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'भाजपा का होर्स ट्रेडिंग फार्मूला राजस्थान में फेल हुआ': पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और भाजपा की कार्यशैली को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ लगातार गिर रहा है. उन्होंने भाजपा पर 'हॉर्स ट्रेडिंग' के जरिए लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया. गहलोत ने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जिस तरह चुनी हुई सरकारों को गिराया गया, वो देश ने देखा है. राजस्थान के अंदर भी इन्होंने कोशिश की लेकिन ये सरकार गिरा नहीं पाए और इनका हॉर्स ट्रेडिंग का फॉर्मूला फेल हो गया.