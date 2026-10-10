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नितिन नवीन पर गहलोत का पलटवार: बोले, 'विदेशी ताकतों के दबाव में काम कर रही है मोदी सरकार'

अपने आवास पर मीडिया से बात करते गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन में विदेशी ताकतों का हाथ होने के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बयान के अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा और मोदी सरकार विदेशी ताकतों के दबाव में काम कर रही है. मोदी सरकार ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पा रही है. डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, लेकिन ट्रंप की धमकी के बाद तुरंत उसे बंद कर दिया. पूरा देश 12 साल से देख रहा है कि कैसे मोदी सरकार विदेशी ताकतों के सामने नतमस्तक है.

'भाजपा के लिए हमने कभी नहीं कही ऐसी बात' : गहलोत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस और जेन जी देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं. लोकतंत्र में लोग सड़कों पर उतरते हैं और अपनी बात रखते हैं. जब भाजपा के लोग विपक्ष में थे, तब ये लोग अनगिनत बार सड़कों पर उतरे होंगे. कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि विपक्ष विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहा है. हमने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया है. उन्होंने कहा कि नितिन नवीन को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने यह बयान किसके इशारे पर दिया है. क्या उन्हें गृहमंत्री या प्रधानमंत्री ने कहा था. आखिर किसने उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के आदेश दिए थे. गहलोत ने कहा कि बीजेपी एक राजनीतिक दल है, तो राजनीतिक तरीके से ही मुकाबला करना चाहिए.