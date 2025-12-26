ETV Bharat / state

पेट्रोल पंप पर गंदे टॉयलेट्स को लेकर पूर्व सीएम गहलोत ने जताई चिंता, कहा-चलाया जाए विशेष अभियान

अशोक गहलोत ने लिखा कि स्वच्छ शौचालय, पीने का पानी और हवा जैसी सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार है.

Former Chief Minister Ashok Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 7:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: देश में पेट्रोल पंप की संख्या एक लाख से ज्यादा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशी जताई है. हालांकि, उन्होंने पेट्रोल पंप पर गंदे टॉयलेट्स को लेकर चिंता भी जाहिर की है. उन्होंने आह्वान किया कि हर पेट्रोल पंप पर साफ-सफाई और सुविधाओं के मानकों को लेकर 15 दिन तक एक अभियान चलाया जाना चाहिए. जिसमें गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई होनी चाहिए. गहलोत ने शुक्रवार को अपने एक्स हैंडल पर यह बात लिखी.

'महिलाओं के लिए पीड़ा का विषय': गहलोत ने अपने पोस्ट में लिखा कि, 'देश में अब पेट्रोल पंपों की संख्या 1 लाख पार कर गई है, यह विस्तार सुखद है. भारत दुनिया में तीसरा सबसे अधिक पेट्रोल पंपों वाला देश बन गया है. आज देशभर में हाईवे, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे बड़ी संख्या में हैं. जिन पर परिवार के साथ लोग यात्रा करते हैं, लेकिन हाईवे और शहरों में अक्सर देखा जाता है कि इन पेट्रोल पंपों पर शौचालय बेहद गंदे होते हैं या बंद पड़े रहते हैं. यात्रियों खासकर महिलाओं के लिए यह बड़ी पीड़ा का विषय है. गहलोत ने आगे कहा, पेट्रोलियम मंत्रालय की मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस (MDG) के अनुसार स्वच्छ शौचालय, पीने का पानी और हवा जैसी सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार है और इन्हें मुफ्त प्रदान करना हर पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी है.

पढ़ें: बदली सार्वजनिक शौचालयों की तस्वीर: 7 शहरों में शुरू हुए 10 पिंक टॉयलेट, एक साल में तैयार होंगी 7938 शौचालय सीट

यात्रियों की सुविधा से न हो समझौता: केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय को केवल संख्या बढ़ाने के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर पंप पर स्वच्छता और जनसुविधाओं के मानकों का सख्ती से पालन हो. इसके लिए 15 दिन का एक विशेष अभियान चलाकर इन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे पंपों पर कार्रवाई करनी चाहिए. तब जाकर ही यात्रियों को सुविधाएं मिलना सुनिश्चित होगा. यात्रियों की सुविधा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए.

TAGGED:

GEHLOT PRAISED NUMBER OF PUMPS
ASHOK GEHLOT POST ON X HANDLE
CLEANNESS AT TOILETS AT PETROL PUMP
GEHLOT DEMANDS CLEANNESS CAMPAIGN
GEHLOT ON TOILETS AT PETROL PUMPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.