पेट्रोल पंप पर गंदे टॉयलेट्स को लेकर पूर्व सीएम गहलोत ने जताई चिंता, कहा-चलाया जाए विशेष अभियान

जयपुर: देश में पेट्रोल पंप की संख्या एक लाख से ज्यादा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशी जताई है. हालांकि, उन्होंने पेट्रोल पंप पर गंदे टॉयलेट्स को लेकर चिंता भी जाहिर की है. उन्होंने आह्वान किया कि हर पेट्रोल पंप पर साफ-सफाई और सुविधाओं के मानकों को लेकर 15 दिन तक एक अभियान चलाया जाना चाहिए. जिसमें गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई होनी चाहिए. गहलोत ने शुक्रवार को अपने एक्स हैंडल पर यह बात लिखी.

'महिलाओं के लिए पीड़ा का विषय': गहलोत ने अपने पोस्ट में लिखा कि, 'देश में अब पेट्रोल पंपों की संख्या 1 लाख पार कर गई है, यह विस्तार सुखद है. भारत दुनिया में तीसरा सबसे अधिक पेट्रोल पंपों वाला देश बन गया है. आज देशभर में हाईवे, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे बड़ी संख्या में हैं. जिन पर परिवार के साथ लोग यात्रा करते हैं, लेकिन हाईवे और शहरों में अक्सर देखा जाता है कि इन पेट्रोल पंपों पर शौचालय बेहद गंदे होते हैं या बंद पड़े रहते हैं. यात्रियों खासकर महिलाओं के लिए यह बड़ी पीड़ा का विषय है. गहलोत ने आगे कहा, पेट्रोलियम मंत्रालय की मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस (MDG) के अनुसार स्वच्छ शौचालय, पीने का पानी और हवा जैसी सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार है और इन्हें मुफ्त प्रदान करना हर पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी है.