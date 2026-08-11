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गहलोत का दावा: 'राजस्थान में अभी से कांग्रेस के पक्ष में माहौल, सरकार नाकारा और निकम्मी'

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )