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गहलोत का दावा, 'राजस्थान में 10 साल का सबसे बड़ा अकाल सामने, चारे-पानी का संकट मंडराया'

मीडिया से बात करते अशोक गहलोत ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर सरकार को चेताया है. उनका दावा है कि राजस्थान में 10 साल का सबसे बड़ा अकाल सामने है. गहलोत ने राजस्थान में सूखे के हालात को लेकर राज्य सरकार को तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है. उन्होंने लिखा कि पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं. इसका सबसे अधिक असर पशुपालकों तथा मूक पशुओं पर पड़ रहा है.