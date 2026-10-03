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गहलोत का दावा, 'राजस्थान में 10 साल का सबसे बड़ा अकाल सामने, चारे-पानी का संकट मंडराया'

गहलोत ने अपनी पोस्ट में सरकार को चेताते हुए समय से पहले उपाय करने की सलाह दी है.

Ashok Gehlot speaking to the media
मीडिया से बात करते अशोक गहलोत (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2026 at 3:00 PM IST

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जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर सरकार को चेताया है. उनका दावा है कि राजस्थान में 10 साल का सबसे बड़ा अकाल सामने है. गहलोत ने राजस्थान में सूखे के हालात को लेकर राज्य सरकार को तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है. उन्होंने लिखा कि पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं. इसका सबसे अधिक असर पशुपालकों तथा मूक पशुओं पर पड़ रहा है.

गहलोत ने कहा कि जोधपुर जिले में करीब 2 हजार गांवों में सूखे जैसे हालात हैं. वहीं बाड़मेर के 2460, बालोतरा के 1216 और जैसलमेर के 961 गांव सूखे की चपेट में बताए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कमोबेश ऐसी ही स्थिति पूरे मारवाड़ सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल रही है.

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1200 रुपए प्रति मन तक पहुंचा चारा, पशुपालकों पर बढ़ा बोझ: गहलोत ने कहा कि जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा में चारे की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. चारा करीब 1200 रुपए प्रति मन तक पहुंच गया है. इतनी महंगी दर पर चारा खरीदना कई पशुपालकों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. इससे पशुओं के सामने भी चारे का गंभीर संकट खड़ा हो रहा है. उन्होंने कहा कि अकाल और सूखे की सबसे ज्यादा मार मूक पशुओं पर पड़ती है. चारे की कीमत बढ़ने से पशुपालकों का आर्थिक बोझ बढ़ता है और कई बार वे मजबूरी में पशुओं को खुले में छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं. ऐसे हालात में भूख और प्यास के कारण पशुओं की जान तक जाने की स्थिति पैदा हो सकती है.

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'उपाय शुरू करे सरकार' : गहलोत ने राज्य सरकार से मांग की है कि चारे की बढ़ती कीमतों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण के उपाय किए जाएं. इसके साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में चारे और पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि सरकार को केवल पशुओं के लिए ही नहीं, बल्कि सूखे से प्रभावित श्रमिक और ग्रामीण परिवारों के लिए भी अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए. प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार और मजदूरी से संबंधित राहत कार्यों की योजना समय रहते तैयार की जानी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को तत्काल रोजगार उपलब्ध कराया जा सके.

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बाड़मेर की घोषणाओं पर भी उठाए सवाल : पूर्व मुख्यमंत्री ने बाड़मेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा दो दिन पहले की गई घोषणाओं को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. गहलोत ने कहा कि घोषणाओं के 48 घंटे बाद भी प्रशासन को सरकार की ओर से लिखित स्वीकृति का इंतजार है. उन्होंने कहा कि ऐसी ढिलाई से काम नहीं चलेगा. आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है. सरकार को हालात की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हरकत में आना होगा.

प्रदेशभर के लिए बने व्यापक आकस्मिक प्लान : गहलोत ने सरकार से प्रदेशभर के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए व्यापक आकस्मिक कार्ययोजना तैयार करने और तत्काल प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करने की मांग की. उन्होंने कहा कि चारे, पानी, पशुधन और ग्रामीण रोजगार से जुड़े इंतजाम पहले से किए जाने चाहिए, ताकि सूखे की स्थिति और गंभीर होने पर प्रभावित परिवारों को समय पर राहत मिल सके.

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