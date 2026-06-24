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गहलोत का सरकार को चैलेंज: 'यमुना का पानी ले आओ, सीएम के घर जाकर माला पहनाउंगा'

जोधपुर: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैं घोषणा कर चूका हूं कि सरकार यमुना का पानी नीम का थाना में ले आई, तो मैं सबसे पहले सीएम आवास पर जाकर उनको माला पहनाउंगा. मीटिंगों से कुछ नहीं होगा, पानी आना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री ने बुधवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने इसका स्वागत किया था. अब भी कायम हूं. पानी लाने का सपना पूरा कर दो, घर जाकर माला पहनाउंगा. दिल्ली–चंडीगढ़ की मीटिंगों से कुछ नहीं होगा.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा एमपी–एमएलए को घोड़े, गधे कहने पर आपत्ति जताने के बयान पर गहलोत ने कहा कि मैंने उनको यह नहीं कहा है. उन जनप्रतिनिधियों के लिए घोड़े, गधे, भैंस बकरी कहा है जो बिक रहे हैं. पचास–पचास करोड़ में बिक रहे हैं. जनता उनको चुन कर भेजती है और वे करोड़ों में बिक रहे हैं. उनको पूजा नहीं जा सकता. मदन राठौड़ अपने सीनियर नेताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं.

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'भजनलाल हमें सूट करते हैं': प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव से जुड़ी खबरोंं पर पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि मंत्रिमंडल में बदलाव सीएम का काम है, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि भजनलाल शर्मा ही सीएम बने रहें. बार–बार खबरें आ रही हैं कि उनको बदला जा रहा है. भले आदमी हैं. वे बहुत व्यहार कुशल हैं. लोगोंं को सम्मान से बात करते हैं. ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री का पद शोभा देता है, वे हमें सूट करते हैं.