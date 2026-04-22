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दिल्ली में गर्मजोशी से मिले गहलोत-पायलट, पूर्व सीएम बोले, 'फोटो खींच लो, फिर कहोगे कि बनती नहीं है'

गर्मजोशी से मिलते गहलोत-पायलट ( Source- Social media )