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दिल्ली में गर्मजोशी से मिले गहलोत-पायलट, पूर्व सीएम बोले, 'फोटो खींच लो, फिर कहोगे कि बनती नहीं है'

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में कांग्रेस ओबीसी काउंसिल की बैठक में पहुंचे थे.

Gehlot and Pilot Greet Each Other Warmly
गर्मजोशी से मिलते गहलोत-पायलट (Source- Social media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 7:36 PM IST

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जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर सियासत में चर्चा रहती है कि दोनों के बीच लंबी अदावत है. लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं जब गहलोत और पायलट एक साथ नजर आते हैं. बुधवार को एक ऐसा ही नजर दिल्ली में भी देखने को मिला जहां पर दोनों नेता गर्मजोशी से मिले. मौका था दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में कांग्रेस ओबीसी काउंसिल की बैठक का जिसमें शामिल होने के लिए दोनों नेता दिल्ली पहुंचे थे.

पायलट ने की अगवानी: दरअसल सचिन पायलट पहले ही इंदिरा गांधी भवन पहुंच गए थे. जैसे ही उन्होंने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ रहे हैं, तो वे वहीं रुक गए और जैसे ही गहलोत गाड़ी से उतरे तो दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया. वहीं जब दोनों गर्मजोशी से मिल रहे थे, तब वहां खड़े पत्रकारों से गहलोत ने कहा कि फोटो खींच लो, फिर कहोगे कि हमारे बीच बनती नहीं है, और आपको कैसे बताएं? इस पर गहलोत, पायलट सहित तमाम लोग हंसने लगे. इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि यह पीछे-पीछे ही आ रहे थे. इसके बाद दोनों मुस्कुराते हुए अंदर चले गए.

पायलट से मिले गहलोत तो कही ये बात, देखें वीडियो (Source- Social media)

पढ़ें: गहलोत का आरोप, बोले, 'मोदी-शाह हमारे लोगों को भड़काकर मानेसर ले गए, कुछ विधायकों ने सरकार बचा ली'

कई बार मानेसर कांड का जिक्र कर देते हैं गहलोत: वहीं गहलोत कई बार मानेसर कांड का भी जिक्र कर देते हैं. हाल ही में डीडवाना दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि मोदी–अमित शाह हमारे लोगों को भड़काकर मानेसर ले गए थे. तब चेतन डूडी सहित कई विधायकों ने होशियारी से राजनीतिक करके हमारी सरकार बचा ली.

पढ़ें: Gehlot Vs Pilot : गहलोत से बगावत के 3 साल, पायलट को आलाकमान की नजदीकी और प्रतिष्ठा तो मिली लेकिन अब भी पद का इंतजार

कांग्रेस सरकार के समय कई बार देखी थी अदावत: गहलोत और पायलट के बीच सरकार में रहते कई बार अदावत सामने आई थी. जुलाई 2020 में पायलट अपने विधायकों को लेकर मानेसर चले गए थे और सरकार पर संकट खड़ा हो गया था. उसके बाद ही दोनों नेताओं के बीच कई बार बयानबाजी भी हुई थी. तब पार्टी हाईकमान ने पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया था. हालांकि बाद में पायलट अपने विधायकों के साथ पार्टी में लौट आए थे. तब गहलोत ने 'माफ करो और आगे बढ़ो' का बयान दिया था, लेकिन उसके बाद भी दोनों के बीच अदावत जारी रही. वहीं आरपीएससी और पेपर लीक मामलों को लेकर सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा निकाली थी.

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ASHOK GEHLOT AND SACHIN PILOT
RIFT BETWEEN GEHLOT AND PILOT
GEHLOT AND PILOT MEET WARMLY

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