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गहलोत का आरोप, बोले, 'मोदी-शाह हमारे लोगों को भड़काकर मानेसर ले गए, कुछ विधायकों ने सरकार बचा ली'

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ( Source - Social Media )