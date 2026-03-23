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अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार पर हमला, बोले- 'इंतजार शास्त्र' से युवाओं का भविष्य हो रहा बर्बाद

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Photo source- (@ashokgehlot51) )

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार की कार्यशैली पर हमला बोलते हुए कहा है कि दिसंबर 2023 से प्रदेश में एक अजीबोगरीब 'इंतजार शास्त्र' चल रहा है. गहलोत ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के जनहितकारी प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को जानबूझकर थाम दिया गया है, जिससे न केवल लागत बढ़ रही है, बल्कि जनता अपने अधिकारों से भी वंचित हो रही है. विश्वस्तरीय संस्थान पर 'सियासी ताला' क्यों?: गहलोत ने जयपुर के जेएलएन मार्ग पर स्थित 'महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज' का उदाहरण देते हुए कहा कि इस संस्थान की भव्य इमारत वर्ष 2024 में ही बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन सरकार इसे क्रियाशील करने से बच रही है. उन्होंने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस संस्थान का वीडियो जारी कर सरकार से सीधा सवाल किया कि "क्या आप इस बेहतरीन संस्थान को सिर्फ इसलिए शुरू करने से कतरा रहे हैं क्योंकि यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर है?" इसे भी पढे़ं- पूर्व सीएम गहलोत बोले- प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचा दरक रहा, भजनलाल कमेंट करने में व्यस्त