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500 मीटर तक 5 क्विंटल का ट्रांसफार्मर उठाकर ले जाने को मजबूर ग्रामीण, 5 दिनों से अंधेरे में यह क्षेत्र

ग्राम पंचायत गेहल के प्रधान ओपी ठाकुर ने बताया कि 30 जून को हुई भारी बारिश के दौरान गांव का 25 केवी क्षमता का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसके कारण करीब 60 घरों में 5 से 6 दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही. उन्होंने बताया कि पिछले 6 से 8 महीनों से ट्रांसफार्मर बार-बार खराब हो रहा है, जिससे ग्रामीणों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि उन्होंने नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाने पर बिजली विभाग का आभार भी व्यक्त किया.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के हरिपुरधार क्षेत्र की ग्राम पंचायत गेहल में नया बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए ग्रामीणों को करीब 4 से 5 क्विंटल वजनी ट्रांसफार्मर लगभग 500 मीटर तक ले जाना पड़ा. ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर की वर्तमान लोकेशन ही सबसे बड़ी समस्या है. अगर इसे मुख्य सड़क से मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पर ट्रांसफर कर दिया जाए तो भविष्य में ट्रांसफार्मर बदलने, रखरखाव और मरम्मत का कार्य आसानी से हो सकेगा.

"ट्रांसफार्मर की लोकेशन बनी सबसे बड़ी समस्या है. वर्तमान में ट्रांसफार्मर मुख्य सड़क से काफी दूर स्थित है. ऐसे में हर बार ट्रांसफार्मर बदलने या मरम्मत के दौरान ग्रामीणों को भारी ट्रांसफार्मर करीब 500 से 700 मीटर तक ले जाना पड़ता है." - ओपी ठाकुर, प्रधान, ग्राम पंचायत, गेहल

दुर्घटना की बनी रहती है आशंका

प्रधान ओपी ठाकुर ने बताया कि ट्रांसफार्मर का वजन 4 से 5 क्विंटल होने के कारण यह कार्य जोखिम भरा है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती. मुख्य सड़क से मात्र 100 मीटर की दूरी पर उपयुक्त स्थान उपलब्ध है. अगर ट्रांसफार्मर को वहां स्थानांतरित किया जाए तो भविष्य में रखरखाव और मरम्मत का कार्य सरल हो जाएगा और ग्रामीणों को अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा.

ग्रामीणों ने उठाया 5 क्विंटल का ट्रांसफार्मर (ETV Bharat)

63 केवी ट्रांसफार्मर लगाने की मांग

स्थानीय निवासी राजेंद्र शर्मा और सूर्या शर्मा ने बताया कि गांव में वर्तमान में लगा 25 केवी का ट्रांसफार्मर बढ़ते विद्युत भार के लिए पर्याप्त नहीं है. गांव में लगभग 60 घर हैं और बढ़ती बिजली आवश्यकता को देखते हुए यहां 63 केवी क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया जाना आवश्यक है, ताकि बार-बार ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या का स्थायी समाधान हो सके. ग्राम पंचायत गेहल के ग्रामीणों ने बिजली विभाग से ट्रांसफार्मर को जल्द मुख्य सड़क के पास पंचायत भवन के निकट ट्रांसफर करने और 63 केवी क्षमता का नया ट्रांसफार्मर स्वीकृत करने की मांग की है.