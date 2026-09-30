दिल्ली फायर सर्विस को मिलीं नई फायर बाइकें, सीएम रेखा गुप्ता ने गीतांजलि फायर स्टेशन किया उद्घाटन
दक्षिण दिल्ली के गीतांजलि इलाके में नए अग्निशमन केंद्र और दिल्ली अग्निशमन सेवा का उद्घाटन किया गया.कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि रहीं
Published : September 30, 2026 at 5:08 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अग्निशमन सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में आज एक और अहम कदम उठाया गया है. दक्षिण दिल्ली के गीतांजलि इलाके में नए अग्निशमन केंद्र और दिल्ली अग्निशमन सेवा का उद्घाटन किया गया. इस कार्यक्रम का आयोजन गीतांजलि दमकल केंद्र में किया गया. कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं और नए अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन किया.कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए. इसके अलावा लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज और मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय भी कार्यक्रम में मौजूद रहें.
गीतांजलि अग्निशमन केंद्र के शुरू होने से आसपास के इलाकों में आग लगने या किसी अन्य आपात स्थिति में दमकल की पहुंच को और बेहतर करने की उम्मीद है. दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में आग की घटनाओं के दौरान शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में स्थानीय स्तर पर अग्निशमन केंद्र की मौजूदगी से आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई में मदद मिल सकती है.
कार्यक्रम के दौरान दिल्ली सरकार और अग्निशमन विभाग की ओर से दिल्ली में फायर सर्विस को मजबूत करने और लोगों को बेहतर आपातकालीन सुविधा उपलब्ध कराने से जुड़े मुद्दों पर भी बात हुई.
गीतांजलि अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन आज यानी 30 सितंबर 2026 को किया गया. कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जनप्रतिनिधि और अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौजूद रहें. दिल्ली में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कड़ा साबित होगा.
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