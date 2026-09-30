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दिल्ली फायर सर्विस को मिलीं नई फायर बाइकें, सीएम रेखा गुप्ता ने गीतांजलि फायर स्टेशन किया उद्घाटन

नई अग्निशमन सुविधा, गीतांजलि अग्निशमन केंद्र का आज सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अग्निशमन सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में आज एक और अहम कदम उठाया गया है. दक्षिण दिल्ली के गीतांजलि इलाके में नए अग्निशमन केंद्र और दिल्ली अग्निशमन सेवा का उद्घाटन किया गया. इस कार्यक्रम का आयोजन गीतांजलि दमकल केंद्र में किया गया. कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं और नए अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन किया.कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए. इसके अलावा लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज और मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय भी कार्यक्रम में मौजूद रहें.