ETV Bharat / state

दिल्ली फायर सर्विस को मिलीं नई फायर बाइकें, सीएम रेखा गुप्ता ने गीतांजलि फायर स्टेशन किया उद्घाटन

दक्षिण दिल्ली के गीतांजलि इलाके में नए अग्निशमन केंद्र और दिल्ली अग्निशमन सेवा का उद्घाटन किया गया.कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि रहीं

नई अग्निशमन सुविधा, गीतांजलि अग्निशमन केंद्र का आज सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन
नई अग्निशमन सुविधा, गीतांजलि अग्निशमन केंद्र का आज सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अग्निशमन सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में आज एक और अहम कदम उठाया गया है. दक्षिण दिल्ली के गीतांजलि इलाके में नए अग्निशमन केंद्र और दिल्ली अग्निशमन सेवा का उद्घाटन किया गया. इस कार्यक्रम का आयोजन गीतांजलि दमकल केंद्र में किया गया. कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं और नए अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन किया.कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए. इसके अलावा लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज और मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय भी कार्यक्रम में मौजूद रहें.

गीतांजलि अग्निशमन केंद्र के शुरू होने से आसपास के इलाकों में आग लगने या किसी अन्य आपात स्थिति में दमकल की पहुंच को और बेहतर करने की उम्मीद है. दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में आग की घटनाओं के दौरान शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में स्थानीय स्तर पर अग्निशमन केंद्र की मौजूदगी से आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई में मदद मिल सकती है.

नई अग्निशमन सुविधा, गीतांजलि अग्निशमन केंद्र का आज सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन (ETV Bharat)

कार्यक्रम के दौरान दिल्ली सरकार और अग्निशमन विभाग की ओर से दिल्ली में फायर सर्विस को मजबूत करने और लोगों को बेहतर आपातकालीन सुविधा उपलब्ध कराने से जुड़े मुद्दों पर भी बात हुई.

गीतांजलि अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन आज यानी 30 सितंबर 2026 को किया गया. कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जनप्रतिनिधि और अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौजूद रहें. दिल्ली में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कड़ा साबित होगा.

ये भी पढ़ें :

नोएडा का फायर विभाग आधुनिक गाड़ियों से हुआ लैश, चार गाड़ियां शामिल

दिल्ली फायर सर्विस सिस्टम को मिलेगी नई रफ्तार: 5 नए इलाकों में फायर स्टेशन के लिए मिली जमीन, बदलेगी सुरक्षा व्यवस्था

प्राइवेट ऑडिटर व 24x7 मॉनिटरिंग, दिल्ली में 26 अगस्त से क्यों और कैसे बदल रहे फायर NOC के नियम?

TAGGED:

DELHI FIRE SERVICE
CM REKHA GUPTA FIRE STATION
गीतांजलि अग्निशमन केंद्र
SACHIN RANA PRINCIPAL DIRECTOR DFS
GEETANJALI FIRE STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.