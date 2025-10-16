ETV Bharat / state

जेल में सोनम वांगचुक से मिली गीतांजलि, पोस्ट में लिखा, 'रात जितनी संगीन होगी, सुबह उतनी रंगीन होगी'

'भारत कैसे बन सकता है विश्वगुरु?': 1958 की फिल्म 'सोने की चिड़िया का यह गीत निराशा से आशा और उम्मीद का संदेश देता है. यानी कि वांगचुक को उम्मीद है कि वो एक दिन इस संघर्ष रूपी अंधेरे को चीर कर बाहर आयेंगे. गीतांजलि ने इस पोस्ट के बाद एक और पोस्ट की. इसमें लिखा कि, 'आश्चर्य है कि भारत कैसे विश्वगुरु बन सकता है? जब इसके 4 स्तंभ संसद, नौकरशाही, न्यायपालिका और मीडिया, भ्रष्ट, पक्षपातपूर्ण, अक्षम और मूल्यों से वंचित हैं? भारत एक ऐसा देश कैसे बन सकता है जहां हर राजनेता, नौकरशाह, वकील, न्यायाधीश, रिपोर्टर और पेशेवर ईमानदार और निस्वार्थ हो?'

गीतांजलि ने अपनी पोस्ट में एक हिन्दी गीत की पंक्तियां भी शेयर की. इसमें उन्होंने लिखा कि आज सोनम वांगचुक से जोधपुर जेल में मुलाकात की. उन्हें बच्चों की एनसाइक्लोपीडिया दी. इसकी उन्होंने मांग की थी. साथ ही उन्होंने लिखा कि वह सभी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देती हैं. साथ ही आशा भरा गाने की पंक्तियां लिखी, जो उम्मीद नहीं छोड़ने की प्रेरणा देती है.

जोधपुर: जोधपुर जेल में बंद लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने 9 दिन बाद गुरुवार को एक बार फिर मुलाकात की. इसकी जानकारी गीतांजलि ने सोशल मीडिया पर शेयर की. इसमें उन्होंने बताया कि वांगचुक की मांग के अनुसार उनको बच्चों की एनसाइक्लोपीडिया दी.

पहले भी मिल चुकी गीतांजलि वांगचुक से: गीतांजलि ने गत 8 अक्टूबर को वकील रितम खारे के साथ मुलाकात कर पुलिस का डिटेंशन ऑर्डर प्राप्त किया था. तब भी सोशल मीडिया पर बताया था कि जिस ऑर्डर में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाए गए सारे आरोपों की जानकारी है, इसे कानून से चुनौती दी जाएगी. गीतांजलि ने वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसकी सुनवाई भी 14 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन इस याचिका में बदलाव के लिए अर्जी लगाई गई थी. जिसकी सुनवाई अब 29 अक्टूबर को होगी.

लेह से लाए थे वांगचुक को जोधपुर: सोनम वांगचुक को गत 27 सितंबर को लेह में गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद देर रात को जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. तब से वे यहां बंद हैं. उन्हें जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है. इससे पहले जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से बड़े भाई त्सेतन दोरजे ले और वकील मुस्तफा हाजी ने विशेष अनुमति मुलाकात की थी.

माकपा सांसद को जेल प्रबंधन ने नहीं दी थी अनुमति: जोधपुर जेल शिफ्ट किए जाने के बाद सोनम वांगचुक से मिलने के लिए सीकर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद अमराराम एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने के लिए आए थे. लेकिन जेल प्रबंधन ने इसके लिए उनको अनुमति नहीं दी थी. सांसद ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने लद्दाख के लोगों से किया गया वादा पूरा नहीं किया. वहां के नेता वांगचुक को यहां लाकर बंद किया गया. सांसद ने इसे सरकार का दमन कार्य बताया था.