कुरुक्षेत्र में गीता जयंती : पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर शहर में ट्रैफिक रूट में रहेगा बदलाव, जानें क्या है रूट चार्ट

कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव ( Etv Bharat )

कुरुक्षेत्रः 25 नवम्बर को कुरुक्षेत्र में आने वाले वाहनों का रूट प्लान तैयार किया गया है. जिला कुरुक्षेत्र में 25 नवम्बर को गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी दिवस पर प्रधानमंत्री का आगमन होना है. इसे लेकर कुरुक्षेत्र और गीता जयंती महोत्सव में आने वालों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है ताकि यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके.



25 नवम्बर को कुरुक्षेत्र आने वाले वाहन चालक इन बातों का ध्यान देंः 25 नवम्बर को प्रधानमंत्री के आगमन के चलते ब्रह्म सरोवर के दक्षिण एरिया में आमजन के लिए पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. 25 नवम्बर को आमजन के लिए कुरुक्षेत्र/ गीता महोत्सव में आने के लिए रुट इस प्रकार से बनाया गया है.