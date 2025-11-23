कुरुक्षेत्र में गीता जयंती : पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर शहर में ट्रैफिक रूट में रहेगा बदलाव, जानें क्या है रूट चार्ट
25 नवम्बर को गीता जयंती और पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर कुरुक्षेत्र शहर में ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है.
Published : November 23, 2025 at 5:39 PM IST
कुरुक्षेत्रः 25 नवम्बर को कुरुक्षेत्र में आने वाले वाहनों का रूट प्लान तैयार किया गया है. जिला कुरुक्षेत्र में 25 नवम्बर को गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी दिवस पर प्रधानमंत्री का आगमन होना है. इसे लेकर कुरुक्षेत्र और गीता जयंती महोत्सव में आने वालों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है ताकि यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके.
25 नवम्बर को कुरुक्षेत्र आने वाले वाहन चालक इन बातों का ध्यान देंः 25 नवम्बर को प्रधानमंत्री के आगमन के चलते ब्रह्म सरोवर के दक्षिण एरिया में आमजन के लिए पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. 25 नवम्बर को आमजन के लिए कुरुक्षेत्र/ गीता महोत्सव में आने के लिए रुट इस प्रकार से बनाया गया है.
- ढांड, कैथल, पेहवा की तरफ से कुरुक्षेत्र या गीता महोत्सव में आने वाले वाहन चालक 152 या 152-डी से होते हुए जलबेहडा, मेगा माजरा, दुनिया माजरा, झांसा होते हुए कुरुक्षेत्र या गीता महोत्सव में पहुंच सकते हैं.
- अम्बाला, पंजाब, ईस्माइलबाद की तरफ से आने वाले वाहन ईस्माइलबाद पुल के नीचे से 152 से होते हुए टसका मीरांजी, रोहटी झांसा होते हुए कुरुक्षेत्र या गीता महोत्सव में पहुंच सकते हैं.
- करनाल, पानीपत, नीलोखेड़ी जीटी रोड से आने वाले वाहन चालक पीपली से कुरूक्षेत्र-पीपली मार्ग, नया बस स्टैंड, मोहन नगर रेलवे पुल, पुराना बस स्टैंड से होते हुए कुरुक्षेत्र या गीता महोत्सव में पहुंच सकते हैं.
- यमुनानगर, लाडवा, शाहाबाद एरिया से कुरुक्षेत्र या गीता महोत्सव में आने वाले वाहन चालक पीपली से कुरूक्षेत्र-पीपली मार्ग, नया बस स्टैंड, मोहन नगर रेलवे पुल, पुराना बस स्टैंड से होते हुए कुरुक्षेत्र या गीता महोत्सव में पहुंच सकते हैं.
- यमुनानगर, लाडवा, कुरुक्षेत्र से पेहवा की तरफ जाने वाले वाहन चालक पीपली से कुरूक्षेत्र-पीपली मार्ग, नया बस स्टैंड, मोहन नगर रेलवे पुल, पुराना बस स्टैंड से होते हुए झांसा के रास्ते पेहवा या आगे जा सकते हैं.
आम जनों से पुलिस की अपील: पुलिस द्वारा आमजन से अपील है कि वीवीआईपी आगमन के चलते कुरुक्षेत्र-पेहवा मार्ग आमजन के लिए बन्द रहेगा. इस कारण कुरुक्षेत्र-कैथल-डांड मार्ग पर भीड़ रहने की आशंका है. इसलिए आमजन से निवेदन है कि अपने वाहन लेकर थर्ड गेट या ढांड रोड की तरफ ना जाएं. नेशनल हाईवे-44 (जीटी रोड) से ब्रह्मसरोवर तक केडीबी रोड आमजन के लिए बंद रहेगा, इसलिए गीता महोत्सव में आने वाले वाहन चालक कुरूक्षेत्र-पीपली मार्ग का प्रयोग करें. कृपया वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें. नाकों और मार्गों पर खड़े पुलिस जवानों के दिशा-निर्देशों का पालन कर यातायात को सुचारू रूप से चलाने में प्रशासन का सहयोग करें.