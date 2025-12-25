ETV Bharat / state

आगरा के 'गीत-गोविंद वाटिका' में दिखेंगी श्रीकृष्ण की लीलाएं; नाइट टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

आगरा विकास प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत गीत गोविंद वाटिका प्रोजेक्ट तैयार किया है.

आगरा के 'गीत-गोविंद वाटिका' में दिखेंगी श्रीकृष्ण की लीलाएं.
आगरा के 'गीत-गोविंद वाटिका' में दिखेंगी श्रीकृष्ण की लीलाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 10:33 AM IST

3 Min Read
आगरा: ताजनगरी फेस-2 के जोनल पार्क में 19 एकड़ क्षेत्र में 'गीत गोविंद वाटिका' तैयार की गई है. नए साल में आगरा सहित दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को इस अनूठे थीम पार्क की सौगात मिलेगी. यह आगरा में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देगा. साथ ही ब्रज की संस्कृति, श्रीकृष्ण की लीलाओं का सजीव केंद्र बनेगा.

आगरा विकास प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत गीत गोविंद वाटिका प्रोजेक्ट तैयार किया है. इसको बनाने के लिए करीब 4.19 करोड़ रुपए की लागत आई है. यहां अत्याधुनिक थीम लाइटिंग और लेजर शो स्थापित किया गया है.

30 मिनट का लेजर शो: आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि फाउंटेन वाटर वॉल पर 30 मिनट का विशेष लेजर शो चलेगा. इसमें श्रीकृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाएगा. 4.14 करोड़ रुपए की लागत से विकसित थीम पार्क रात के समय पर्यटकों को जादुई अनुभव देगी.

'गीत-गोविंद वाटिका' में दिखेंगी श्रीकृष्ण की लीलाएं.
'गीत-गोविंद वाटिका' में दिखेंगी श्रीकृष्ण की लीलाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

दो एकड़ क्षेत्र में मुक्ताकाशीय मंच: आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि गीत गोविंद वाटिका में दो एकड़ क्षेत्र में एक विशाल मुक्ताकाशीय मंच बनाया है. यहां नियमित रूप से रासलीला और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किए जाएंगे.

इससे पर्यटकों को ब्रज की कला से जुड़ने का मौका मिलेगा. यहां रेड स्टोन गजीबो और वॉल स्टोरी पैनल पर लिखे गीता के उपदेश लोगों को शांति, आध्यात्मिकता का अनुभव कराएंगे.

'गीत-गोविंद वाटिका' में दिखेंगी श्रीकृष्ण की लीलाएं.
'गीत-गोविंद वाटिका' में दिखेंगी श्रीकृष्ण की लीलाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

महाभारत के प्रसंग और 'तुलसी वन': आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि गीत गोविंद वाटिका में कदम रखते ही पर्यटकों को ब्रज संस्कृति के साक्षात दर्शन होंगे. यहां पर महाभारत के तमाम प्रसंग, कुरुक्षेत्र का मैदान, माखन चोर लीला और वॉटर बॉडी में बनाया गया है.

कालिया नाग आकर्षण का केंद्र रहेगा. इसके साथ ही गोवर्धन पर्वत और पांडवों के छह शंखों के भव्य स्कल्पचर भी स्थापित किए गए हैं. भगवान श्रीकृष्ण के प्रति श्रद्धा को समर्पित इस वाटिका में एक एकड़ क्षेत्र में 'तुलसी वन' विकसित किया है. जहां पर तुलसी की 100 से अधिक प्रजातियां लगाई गई हैं.

महाभारत के प्रसंग दिखेंगे.
महाभारत के प्रसंग दिखेंगे. (Photo Credit: ETV Bharat)

सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र: उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य आगरा को केवल ऐतिहासिक स्मारकों का शहर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाना है. आगरा में आने वाले देश और दुनिया के पर्यटक अब तक केवल दिन में स्मारक देखते थे और शाम होते ही चले जाते थे. अब 'गीत गोविंद वाटिका' में मनमोहक और यादगार कार्यक्रम होंगे. इसे देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक रुकेंगे. इससे आगरा में पर्यटक नाइट स्टे करेंगे.

संपादक की पसंद

