ETV Bharat / state

आगरा के 'गीत-गोविंद वाटिका' में दिखेंगी श्रीकृष्ण की लीलाएं; नाइट टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

आगरा के 'गीत-गोविंद वाटिका' में दिखेंगी श्रीकृष्ण की लीलाएं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: ताजनगरी फेस-2 के जोनल पार्क में 19 एकड़ क्षेत्र में 'गीत गोविंद वाटिका' तैयार की गई है. नए साल में आगरा सहित दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को इस अनूठे थीम पार्क की सौगात मिलेगी. यह आगरा में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देगा. साथ ही ब्रज की संस्कृति, श्रीकृष्ण की लीलाओं का सजीव केंद्र बनेगा. आगरा विकास प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत गीत गोविंद वाटिका प्रोजेक्ट तैयार किया है. इसको बनाने के लिए करीब 4.19 करोड़ रुपए की लागत आई है. यहां अत्याधुनिक थीम लाइटिंग और लेजर शो स्थापित किया गया है. 30 मिनट का लेजर शो: आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि फाउंटेन वाटर वॉल पर 30 मिनट का विशेष लेजर शो चलेगा. इसमें श्रीकृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाएगा. 4.14 करोड़ रुपए की लागत से विकसित थीम पार्क रात के समय पर्यटकों को जादुई अनुभव देगी. 'गीत-गोविंद वाटिका' में दिखेंगी श्रीकृष्ण की लीलाएं. (Photo Credit: ETV Bharat) दो एकड़ क्षेत्र में मुक्ताकाशीय मंच: आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि गीत गोविंद वाटिका में दो एकड़ क्षेत्र में एक विशाल मुक्ताकाशीय मंच बनाया है. यहां नियमित रूप से रासलीला और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किए जाएंगे.