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GDA बनाएगा लैंड बैंक; बड़े प्रोजेक्ट्स के आसपास की जमीन 4 गुना कीमत पर खरीदेगा

GDA बनाएगा लैंड बैंक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: बढ़ती आबादी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) एक नई शुरुआत करने जा रहा है. मौजूदा समय में जहां उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं या चलने वाले हैं, या जहां लोग रह रहे हैं, उसके अगल- बगल की जमीन वह खुद खरीदने वाला है. इससे भविष्य में लोगों की आवासीय जरूरत को पूरा किया जा सकेगा. इसके लिए प्राधिकरण के अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति और निर्देश भी प्राप्त हो चुका है. इसके बाद जीडीए का लैंड बैंक बढ़ेगा तो निजी तौर पर काम करने वाले कॉलोनाइजर्स की मनमानी भी खत्म भी हो जाएगी. इससे लोगों को आवासीय प्लॉट या आवास थोड़े महंगे भले मिलेंगे, लेकिन वह किसी भी प्रकार की चीटिंग से बच सकेंगे. व्यवस्थित कॉलोनी में घर बना सकेंगे. गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि इस योजना में प्राधिकरण जहां भी जमीन लेगा, वह उस जमीन की चार गुना कीमत देगा. जो भूमि प्राधिकरण क्रय कर रहा है, वह वाटर लॉगिंग जैसे क्षेत्र की न हो, जिससे भविष्य में कॉलोनी डेवलप करने और लोगों की बसने के बाद जल निकासी की समस्या का सामना न करना पड़े. उन्होंने बताया कि करीब 2 साल के भीतर निर्धारित लक्ष्य के बराबर जमीन की खरीदारी प्राधिकरण कर लेगा. GDA बनाएगा लैंड बैंक. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि आधुनिक और स्वस्थ शहर के रूप में गोरखपुर को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण यह नई पहल करने जा रहा है. शहर को विस्तार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह नई पहल की जा रही है. यह भी मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इसके लिए प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन पी गुरु प्रसाद ने प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित हो रही बड़ी परियोजनाओं के आसपास लैंड बैंक विकसित करने की रणनीति पर जोर देने का निर्देश दे चुके हैं.