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GDA बनाएगा लैंड बैंक; बड़े प्रोजेक्ट्स के आसपास की जमीन 4 गुना कीमत पर खरीदेगा

इसके लिए प्राधिकरण के अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति और निर्देश भी प्राप्त हो चुका है.

GDA बनाएगा लैंड बैंक.
GDA बनाएगा लैंड बैंक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 8:30 AM IST

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गोरखपुर: बढ़ती आबादी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) एक नई शुरुआत करने जा रहा है. मौजूदा समय में जहां उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं या चलने वाले हैं, या जहां लोग रह रहे हैं, उसके अगल- बगल की जमीन वह खुद खरीदने वाला है.

इससे भविष्य में लोगों की आवासीय जरूरत को पूरा किया जा सकेगा. इसके लिए प्राधिकरण के अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति और निर्देश भी प्राप्त हो चुका है.

इसके बाद जीडीए का लैंड बैंक बढ़ेगा तो निजी तौर पर काम करने वाले कॉलोनाइजर्स की मनमानी भी खत्म भी हो जाएगी. इससे लोगों को आवासीय प्लॉट या आवास थोड़े महंगे भले मिलेंगे, लेकिन वह किसी भी प्रकार की चीटिंग से बच सकेंगे. व्यवस्थित कॉलोनी में घर बना सकेंगे.

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि इस योजना में प्राधिकरण जहां भी जमीन लेगा, वह उस जमीन की चार गुना कीमत देगा. जो भूमि प्राधिकरण क्रय कर रहा है, वह वाटर लॉगिंग जैसे क्षेत्र की न हो, जिससे भविष्य में कॉलोनी डेवलप करने और लोगों की बसने के बाद जल निकासी की समस्या का सामना न करना पड़े. उन्होंने बताया कि करीब 2 साल के भीतर निर्धारित लक्ष्य के बराबर जमीन की खरीदारी प्राधिकरण कर लेगा.

GDA बनाएगा लैंड बैंक. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि आधुनिक और स्वस्थ शहर के रूप में गोरखपुर को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण यह नई पहल करने जा रहा है. शहर को विस्तार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह नई पहल की जा रही है.

यह भी मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इसके लिए प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन पी गुरु प्रसाद ने प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित हो रही बड़ी परियोजनाओं के आसपास लैंड बैंक विकसित करने की रणनीति पर जोर देने का निर्देश दे चुके हैं.

उन्होंने बताया कि शहर में जहां भी बड़े और गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य प्रस्तावित हैं या जिन परियोजनाओं के कारण आसपास की भूमि का मूल्य बढ़ने की संभावना है, वहां GDA पहले से भूमि की पहचान कर व्यवस्थित लैंड बैंक तैयार करेगा. इससे भविष्य की विकास योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी और शहर के विस्तार को सही दिशा मिल सकेगी.

विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि यह विस्तार सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं होगा. बल्कि शहर को जोड़ने वाले चारों दिशाओं के प्रमुख मार्गों पर प्राधिकरण जमीन खरीदने को लेकर काम करेगा. संबंधित क्षेत्र में भूमि का संग्रह करने के साथ वहां आधारभूत सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा.

सड़क, जल निकासी, बिजली, पार्किंग और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं को मजबूत बनाकर ऐसे क्षेत्रों को निवेश के लिए आकर्षक बनाया जाएगा. जिससे वहां होटल, रेस्टोरेंट, व्यावसायिक परिसर और अन्य बड़े प्रोजेक्ट विकसित किया जा सके.

उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरों के लिए लैंड बैंक की अवधारणा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. इससे अनियोजित निर्माण और अनावश्यक विस्तार पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी.

यही नहीं सार्वजनिक और निजी भागीदारी से आधुनिक, व्यावसायिक और आवास योजना का भी विकास आसान हो सकता है. उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्ष में यह परियोजना धरातल पर नजर आएगी. संभावित क्षेत्रों का चयनकर कार्य योजना तैयार करने में प्राधिकरण जुट गया है.

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को अपनाने में प्राधिकरण तीन तरीके अपनाएगा. पहले चार गुना मूल्य जमीन का देंगे. लैंड पूलिंग में भी कई प्राधिकरण नें अच्छा कार्य किया है. वैसी योजना को भी इसमें शामिल किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि जिस रूट पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, वहां तक GDA अपनी इस योजना को विस्तार देने का खांका तैयार किया है, जिसका भविष्य में लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा.

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