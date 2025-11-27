गोरखपुर में गुरुकुल सिटी आवासीय योजना लांच होगी; GDA बोर्ड बैठक में इन प्रस्तावों पर हुई चर्चा
जीडीए अध्यक्ष अनिल ढींगरा ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत गुरुकुल सिटी योजना लांच की जाएगी.
Published : November 27, 2025 at 10:28 PM IST
गोरखपुर: विकास प्राधिकरण शहर में जल्द ही नई आवासीय योजना गुरुकुल सिटी के नाम से लांच करने की तैयारी में है. मंडलायुक्त/अध्यक्ष जीडीए अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में गुरुवार जीडीए की 129वीं बोर्ड बैंठक में इस योजना पर चर्चा की गई. साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया गया.
जीडीए अध्यक्ष अनिल ढींगरा ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत गुरुकुल सिटी योजना का बोर्ड ने अनुमोदन किया है. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक नक्शा और जोनिंग प्लान को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया.
बोर्ड ने योजना में पर्यावरण अनुकूल डिजाइन, स्मार्ट सुविधाएं और सुव्यवस्थित यातायात संरचना विकसित करने पर विशेष जोर दिया है. साथ ही खोराबार टाउनशिप आवासीय योजना के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सशर्त सैद्धांतिक संशोधन की स्वीकृति दी गई है.
गुरुकुल सिटी योजना: यह नया गोरखपुर बसाने की परियोजना का हिस्सा है. इसके लिए गोरखपुर में 6000 एकड़ क्षेत्रफल में 3000 करोड़ रुपए खर्च कर आवासीय और कमर्शियल परियोजना को धरातल पर उतारा जाएगा. यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है.
इसके लिए अब तक 400 करोड़ रुपए जारी भी हो चुके हैं. जमीन अधिग्रहण में किसानों को मुआवजा भी दिया गया है. शुरुआती दौर के अधिग्रहण की करीब 200 एकड़ जमीन पर गुरुकुल सिटी प्रोजेक्ट को लांच करने की तैयारी चल रही है. यह शहर के बाहरी हिस्से में गोरखपुर-नेपाल रोड के बीच का हिस्सा होगा.
कार्यों की हुई समीक्षा: बोर्ड बैठक में प्राधिकरण क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं, निर्माणाधीन परियोजनाओं, आवासीय योजनाओं और राजस्व, वित्तीय प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई. बोर्ड में राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप और स्पोर्ट सिटी योजना की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा हुई. बोर्ड के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने का निर्देश दिया गया.
बोर्ड की बैठक में दिग्विजयनाथ पार्क के किराए में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गई. बैठक में जीडीए का आय-व्यय विवरण, पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्ति और लंबित देयों का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया. बोर्ड ने वित्तीय अनुशासन, परियोजनाओं की लागत नियंत्रण और बजट-प्रबंधन को और मजबूत करने के निर्देश दिए.
अधिकारियों पर एक्शन: बैठक में बोर्ड के सदस्यों द्वारा विभागों से संबंधित शिकायतों का आवेदन पत्र देने पर जीडीए अध्यक्ष ने आवेदनों पत्रों पर विचार कर अति शीघ्र गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का निर्देश दिया. बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन, डीएफओ विकास यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण और बोर्ड सदस्यगण उपस्थित रहे.
बैठक में मंडलायुक्त ने अनुपस्थित अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सहायक अभियंता और अवर अभियंताओं सहित कुल 16 अधिकारियों का अग्रिम आदेश तक वेतन बाधित करने और शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया.
