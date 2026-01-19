ETV Bharat / state

मंदसौर में GBS से पीड़ित दो मरीज पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, पानी के लिए सैंपल

नीमच के बाद अब मंदसौर जिले में भी जीबीएस वायरस की दस्तक, गरोठ और सुवासरा में दो मरीज मिलने से मचा हड़कंप.

GBS Patients in Mandsaur MP
मंदसौर में GBS से पीड़ित दो मरीज पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 19, 2026

3 Min Read
मंदसौर : नीमच जिले के मनासा के बाद, अब मंदसौर जिले में भी जीबीएस (गुइलेन-बैरे सिंड्रोम) के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है. गरोठ और सुवासरा तहसीलों में दो लोगों में जीबीएस वायरस की पुष्टि के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है. दोनों जगह स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच गई हैं और पानी के सैंपल साथ ही, घर-घर स्कैनिंग का काम शुरू कर दिया गया है.

पेशेंट में दिखे जीबीएस के लक्षण

मंदसौर जिले की गरोठ तहसील के ग्राम कोटडा में 50 वर्षीय गोपाल पाटीदार की तबीयत खराब होने के दौरान उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां तेज बुखार की शिकायत के बाद डॉक्टर ने उन्हें इंदौर रेफर कर दिया. इंदौर में जांच के बाद पेशेंट में जीबीएस (गुइलेन-बैरे सिंड्रोम) के लक्षण पाए गए हैं. गोपाल पाटीदार की चिराग हॉस्पिटल में हालत स्थिर है. इसी दौरान सुवासरा निवासी युवक निर्मल डपकरा के भी जीबीएस वायरस से ग्रसित होने की पुष्टि हुई है.

GUILLAIN BARRE SYNDROME CASE MP
मंदसौर में स्वास्थ्य विभाग कर रहा सैंपलिंग (Etv Bharat)

जीबीएस से युवक की हालत नाजुक, स्वास्थ्य विभाग कर रहा सैंपलिंग

सुवासरा निवासी युवक को स्थानीय डॉक्टर ने लगातार बुखार की शिकायत के बाद अहमदाबाद रेफर कर दिया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. दो मरीजों में जीबीएस की पुष्टि होने के बाेद यहां स्वास्थ्य विभाग का अमला हरकत में आ गया है. गरोठ बीएमओ दरबार सिंह ने बताया, '' ग्राम कोटडा में पिछले दो दिनों से स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर मरीजों की जानकारी ले रही है. यहां सर्दी खांसी और बुखार से ग्रसित लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए मंदसौर लैबोरेट्री भेजे जा रहे हैं. वहीं पीएचई विभाग की टीम भी गांव में पहुंची है और जल तमाम स्रोत से पानी के सैंपल लेकर उसे भी जांच के लिए जिला मुख्यालय लैबोरेट्री भेजा गया है.''

अस्वस्थ होने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दें

बीएमओ दरबार सिंह ने इलाके के लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा, '' बीमार लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अमले को अस्वस्थ होने की तत्काल जानकारी देकर, तत्काल इलाज से इस रोग पर काबू पाया जा सकता है.'' पिछले साल सितंबर महीने में मंदसौर तहसील के ग्राम मुल्तानपुरा में भी जीबीएस वायरस फैल गया था, जिससे सैकड़ों लोग बीमार हो गए थे. हालांकि, प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में कर लिया था लेकिन नीमच जिले के मनासा तहसील में, अब इस वायरस के अचानक फैलने से दो लोगों की मौत होने के बाद इलाके के लोगों में दशहत का माहौल है.

जीबीएस कोई वायरस नहीं, ये एक न्यूरोलॉजिक विकार है

जीबीएस यानी गुइलेन-बैरे सिंड्रोम एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम अपने ही तंत्रिकाओं पर हमला करने लगता है. इससे हाथ-पैर में दर्द, सुन्न होना और मांसपेशियों में कमजोरी आती है, जो गंभीर मामलों में लकवा का कारण बन सकता है. इसे एक मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है. ये कई तरह के बैक्टीरियल इंफेक्शन और वायरल इंफेक्शन की वजह से हो सकता है.

संपादक की पसंद

