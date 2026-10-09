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उत्तराखंड के हिमालयी पौधे में मिले एंटीऑक्सीडेंट गुण, भविष्य की दवाओं का हो सकता है स्रोत

इसमें पता चला कि इसोडोन कोएस्टा (Isodon Coesta) नाम के पौधे में ऐसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं. जिसमें एंटीऑक्सीडेंट यानी कोशिकाओं को नुकसान से बचाने की क्षमता है. रिपोर्ट की मानें तो ये शुरुआती स्तर का अध्ययन किया गया है. ऐसे में बिना डीप अध्ययन के इस पौधे से किसी बीमारी के लिए दवा नहीं बनाया जा सकता. आखिर क्या है अध्ययन रिपोर्ट? आपको इससे रूबरू करवाते हैं.

पौधे से तैयार किया गया मेथनॉल अर्क और हेक्सेन अर्क: अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, पौधे के जड़ को छोड़कर बाकी हिस्सों को सुखाया और उसका पाउडर बनाया. इसके बाद दो अलग-अलग रसायनों की मदद से इसका दो अलग अलग अर्क (Extract) तैयार किया गया. जिसमें मेथनॉल अर्क और दूसरा हेक्सेन अर्क शामिल था.

इसकी पत्तियों को मसलने पर तुलसी या पुदीने जैसी एक बहुत ही तीखी एवं मनमोहक जड़ी-बूटी वाली खुशबू आती है. यह तुलसी के परिवार से संबंधित पौधा है. यह पौधा भारत के अलावा नेपाल, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड में भी पाया जाता है.

क्या होता है इसोडोन कोएस्टा ? इसोडोन कोएस्टा एक सुगंधित और बहुवर्षीय पौधा है. इसकी ऊंचाई करीब आधा मीटर से ढाई मीटर तक होती है. इसके फूल बैंगनी या नीले-बैंगनी रंग के होते हैं, जो छोटे-छोटे गुच्छों में खिलते हैं. इनमें अक्टूबर से लेकर फरवरी के महीनों में फूल आते हैं.

डिस्कवर केमिस्ट्री में प्रकाशित हुई है शोध पत्रिका: यह अध्ययन 'उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र से प्राप्त 'आइसोडोन कोएस्टा' (Isodon coesta) के हेक्सेन और मेथनॉल अर्क का विस्तृत फाइटोकेमिकल प्रोफाइलिंग, आणविक इंटरैक्शन अध्ययन और ADMET विश्लेषण' पर है. जिसकी रिपोर्ट 3 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका Discover Chemistry में प्रकाशित हुई हैं.

अध्ययन में ये लोग हुए शामिल: उत्तराखंड में मौजूद इसोडोन कोएस्टा (बांगरा या छिछरी) के पौधे को लेकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया है. इस अध्ययन में देवकी मावड़ी, रोहित पुजारी, अनन्या बहुगुणा, धर्मेंद्र सिंह रावत, ओम प्रकाश, रवींद्र कुमार और शिव कुमार दुबे शामिल रहे है.

कितना अर्क मिला? मेथनॉल अर्क तैयार करने के लिए 187.61 ग्राम सूखे पौधे का इस्तेमाल किया गया. जबकि, हेक्सेन अर्क के लिए 151.27 ग्राम पौध को लिया गया. साथ ही पौधे को रसायन में 10 से 15 दिनों तक भिगोकर रखा गया. इस प्रक्रिया में मेथनॉल से पौधे का 4.02 फीसदी अर्क मिला. जबकि, हेक्सेन से सिर्फ 1.10 फीसदी अर्क मिला.

अर्क में क्या-क्या मिला? अध्ययन में पाया गया कि मेथनॉल अर्क में फेनोलिक, फ्लेवोनॉयड और एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की मात्रा हेक्सेन अर्क की तुलना में ज्यादा थी. मेथनॉल अर्क में फेनोलिक तत्वों की मात्रा 31.37 मिलीग्राम प्रति ग्राम, फ्लेवोनॉयड की मात्रा 313.28 मिलीग्राम प्रति ग्राम और एंटीऑक्सीडेंट 8.61 मिलीग्राम प्रति ग्राम पाई गई. वहीं, हेक्सेन अर्क में फेनोलिक तत्व 17.19 मिलीग्राम प्रति ग्राम, फ्लेवोनॉयड 117.57 मिलीग्राम और एंटीऑक्सीडेंट 2.07 मिलीग्राम प्रति ग्राम पाया गया.

पौधे में 48 रासायनिक तत्वों की हुई पहचान: पौधों की GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) जांच एक बेहद आधुनिक और सटीक वैज्ञानिक तकनीक है, जिसका इस्तेमाल पौधे के अंदर मौजूद रासायनिक तत्वों (Chemical Compounds) की पहचान करने और उनकी मात्रा मापने के लिए किया जाता है. जिसके जरिए पौधे में कुल 48 रासायनिक तत्वों की पहचान हुई.

इसोडोन कोएस्टा का पौधा (फोटो सोर्स- GBPUAT Pantnagar)

शोधकर्ताओं ने किया परीक्षण: पौधे के मेथनॉल अर्क में 24 और हेक्सेन अर्क में भी 24 रासायनिक तत्वों की पहचान हुई. इसके साथ ही शोधकर्ताओं ने पौधे के अर्क की एंटीऑक्सीडेंट क्षमता का पता लगाने के लिए DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) परीक्षण किया. जिसमें ये पता चला कि कोई पदार्थ शरीर में नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को कितनी हद तक कम कर सकता है.

एंटीऑक्सीडेंट के साथ सूजन कम करने में कर सकते हैं मदद: जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के वनस्पति वैज्ञानिक डॉ. डीएस रावत ने बताया कि इसोडोन कोएस्टा में ऐसे रासायनिक तत्व पाए गए हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने की संभावनाएं पाई गई हैं. खासतौर पर मेथनॉल अर्क में फेनोलिक और फ्लेवोनॉयड तत्वों की मात्रा ज्यादा मिली है, लेकिन इस पौधे से दवा या उपचार के लिए उत्पाद बनाने से पहले और ज्यादा जांच करना जरूरी है.

आम लोग खुद दवा के रूप में पौधे या अर्क का न करें इस्तेमाल: इसके लिए जीवित प्राणियों पर परीक्षण, विस्तृत प्रयोगशाला अध्ययन और इंसानों पर क्लिनिकल जांच करनी होगी. इस अध्ययन से उत्तराखंड की औषधीय वनस्पतियों की संभावनाओं को लेकर नई जानकारी सामने आई है, लेकिन आम लोगों को इस पौधे या इसके अर्क का इस्तेमाल खुद से दवा के रूप में नहीं करना चाहिए.

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