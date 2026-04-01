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दादी-नानी के घरेलू नुस्खों का तैयार होगा डिजिटल डाटा, आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार होगा रिकॉर्ड

जड़ी बूटियों का तैयार होगा डिजिटल डाटा ( FILE PHOTO )

कुल्लू: देवभूमि हिमाचल के पहाड़ों में औषधीय खजाना छिपा है. इन औषधियों से कई सौ सालों से स्थानीय लोग अपना इलाज करते आए हैं. आज भी गांव देहात में कई लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए अस्पताल भागने की बजाय इन जड़ी बूटियों से इलाज को प्राथमिकता देते हैं. इसके कई कारण हैं जैसे आसानी से उपलब्ध होना, कोई रिएक्शन न होना और नुकसानदेह न होना. समय बीतने के साथ साथ अब इन जड़ी बूटियों का ज्ञान लुप्त होता जा रहा है. बुजुर्गों के पास मौजूद पारंपरिक वैद्य ज्ञान को अब कानूनी और वैज्ञानिक सुरक्षा मिलने जा रही है. जिला कुल्लू के मौहल स्थित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की वैज्ञानिक टीम ने पिछले चार वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद एक विस्तृत डाटा तैयार किया है. इस डाटा को 'पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर' (PBR) में दर्ज करने के लिए प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है. यह दस्तावेज आने वाली पीढ़ियों के लिए हिमाचल की जैव विविधता का सबसे बड़ा रिकॉर्ड साबित होगा. गांव-गांव जाकर जुटाया गया ज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बीते चार सालों में जिला कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों का दौरा किया. इस मिशन के तहत वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से उन बुजुर्गों और जड़ी-बूटी के जानकारों से संपर्क साधा, जिनके पास पूर्वजों से चला आ रहा औषधीय ज्ञान है. वैज्ञानिक टीम ने ये जानने की कोशिश की कि आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और सड़कों के निर्माण से पहले, ग्रामीण इलाकों में किस जड़ी-बूटी से किस बीमारी का सटीक इलाज किया जाता था. इस पूरे क्षेत्र को दो ब्लॉकों में विभाजित कर सूक्ष्म स्तर पर छानबीन की गई ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए।