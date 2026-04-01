दादी-नानी के घरेलू नुस्खों का तैयार होगा डिजिटल डाटा, आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार होगा रिकॉर्ड
हिमाचल की जड़ी-बूटियों का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड. जीबी पंत संस्थान ने तैयार की पीबीआर (PBR) रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 2:04 PM IST
कुल्लू: देवभूमि हिमाचल के पहाड़ों में औषधीय खजाना छिपा है. इन औषधियों से कई सौ सालों से स्थानीय लोग अपना इलाज करते आए हैं. आज भी गांव देहात में कई लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए अस्पताल भागने की बजाय इन जड़ी बूटियों से इलाज को प्राथमिकता देते हैं. इसके कई कारण हैं जैसे आसानी से उपलब्ध होना, कोई रिएक्शन न होना और नुकसानदेह न होना.
समय बीतने के साथ साथ अब इन जड़ी बूटियों का ज्ञान लुप्त होता जा रहा है. बुजुर्गों के पास मौजूद पारंपरिक वैद्य ज्ञान को अब कानूनी और वैज्ञानिक सुरक्षा मिलने जा रही है. जिला कुल्लू के मौहल स्थित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की वैज्ञानिक टीम ने पिछले चार वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद एक विस्तृत डाटा तैयार किया है. इस डाटा को 'पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर' (PBR) में दर्ज करने के लिए प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है. यह दस्तावेज आने वाली पीढ़ियों के लिए हिमाचल की जैव विविधता का सबसे बड़ा रिकॉर्ड साबित होगा.
गांव-गांव जाकर जुटाया गया ज्ञान
संस्थान के वैज्ञानिकों ने बीते चार सालों में जिला कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों का दौरा किया. इस मिशन के तहत वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से उन बुजुर्गों और जड़ी-बूटी के जानकारों से संपर्क साधा, जिनके पास पूर्वजों से चला आ रहा औषधीय ज्ञान है. वैज्ञानिक टीम ने ये जानने की कोशिश की कि आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और सड़कों के निर्माण से पहले, ग्रामीण इलाकों में किस जड़ी-बूटी से किस बीमारी का सटीक इलाज किया जाता था. इस पूरे क्षेत्र को दो ब्लॉकों में विभाजित कर सूक्ष्म स्तर पर छानबीन की गई ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए।
क्यों जरूरी है पीबीआर (PBR)?
'पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर' महज एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. पहाड़ों में समय के साथ वैद्य परंपरा समाप्त हो रही है. पीबीआर यह सुनिश्चित करता है कि यह ज्ञान केवल यादों तक सीमित न रहे बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो. इसमें किसी क्षेत्र की जैव-विविधता और उससे जुड़े पारंपरिक पेड़-पौधे, वन्य जीव, औषधीय जड़ी-बूटियां और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों की विस्तृत जानकारी शामिल होती है और उस से जुड़े ज्ञान को दर्ज किया जाता है. बायोडायवर्सिटी पीपुल्स रजिस्टर (PBR) हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है, जो स्थानीय जैव विविधता (वनस्पति-जीव), पारंपरिक ज्ञान और जैविक संसाधनों की उपलब्धता का रिकॉर्ड रखता है. इसे स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से तैयार किया जाता है, जिसका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों के संरक्षण और उनके न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करना है.
पीबीआर रजिस्टर में दर्ज होने के बाद स्थानीय वनस्पति, वन्य जीव और औषधीय संसाधनों पर स्थानीय समुदायों का कानूनी हक पुख्ता होता है. यह जैविक संसाधनों की उपलब्धता का रिकॉर्ड रखता है, जिससे इनके अंधाधुंध और अवैध दोहन को रोकने में मदद मिलती है. जीबी पंत संस्थान मौहल के वैज्ञानिक आरके सिंह ने कहा कि 'संस्थान के वैज्ञानिकों ने प्रदेश सरकार के आग्रह पर पीबीआर के लिए जैव-विविधता से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को एकत्रित किया है. इसकी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है. संस्थान की टीम ने स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये डाटा तैयार किया है.'
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