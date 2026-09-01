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जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

नैनीताल हाईकोर्ट ने सभी पात्र सदस्यों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ग्रेच्युटी का भुगतान करने को कहा है.

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 1, 2026 at 6:13 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के सेवानिवृत्त शिक्षकों और उनके परिजनों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा 27 सितंबर 2022 को जारी शासनादेश और विश्वविद्यालय के 31 अक्टूबर 2022 के उस पत्र को रद्द कर दिया है, जिसके तहत 18 जून 2005 से पहले सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को ग्रेच्युटी देने से इनकार कर दिया गया था. अदालत ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश दिया है कि 'पंतनगर विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त शिक्षक कल्याण समिति' के सभी पात्र सदस्यों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए.

​मामला 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों से जुड़ा है. वर्ष 1984 के नियमों के तहत 60 साल की उम्र चुनने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी न देने का प्रावधान था. हालांकि, इससे पहले विश्वविद्यालय के 28 गैर-शिक्षण कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि विश्वविद्यालय ने 'पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972' की धारा 5 के तहत कोई छूट प्राप्त नहीं की थी, इसलिए केवल 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनने के आधार पर किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी से वंचित नहीं किया जा सकता. इसके बावजूद, राज्य सरकार ने केवल याचिकाकर्ता 28 कर्मचारियों को भुगतान की अनुमति दी और अन्य समान स्थिति वाले शिक्षकों के दावों को खारिज कर दिया था.

​सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिया गया फैसला एक 'जजमेंट इन रेम' है, जिसका लाभ समान स्थिति वाले सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए, चाहे वे अदालत गए हों या नहीं, अदालत ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के उन तर्कों को खारिज कर दिया जिनमें याचिका की पोषणीयता और उत्तर प्रदेश सरकार को पक्षकार न बनाने जैसे तकनीकी बिंदु उठाए गए थे.

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