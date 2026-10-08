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जीबी सेरेमनी 5.0; 7.55 लाख करोड़ की 7000 परियोजनाएं तैयार, 75 जिलों में होगा निवेश

सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी@5.0 को धरातल पर उतारने की तैयारी में है. प्रदेश के 75 जिलों में लगभग 7000 परियोजनाओं के जरिए 7.55 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की संभावना है. गुरुवार को समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं से जुड़ी स्वीकृतियों, भूमि, आधारभूत सुविधाओं और अन्य प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए, ताकि निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा न आए.

समीक्षा के दौरान इन्वेस्ट यूपी की ओर से बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित परियोजनाओं में विभागों के माध्यम से लगभग साढ़े तीन हजार परियोजनाएं, जिलों के स्तर पर निवेश सारथी पोर्टल से जुड़ी साढ़े तीन हजार से अधिक परियोजनाएं तथा इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से 100 से अधिक बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. क्षेत्रीय स्तर पर पश्चिमांचल में करीब पौने पांच लाख करोड़ रुपये, पूर्वांचल में 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक, मध्यांचल में 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक और बुंदेलखंड में 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है. बड़ी परियोजनाओं में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली करीब 90 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें लगभग पौने पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है.