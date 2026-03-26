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रामपुर के 680 गांवों में तैयार किया जाएगा गजेटियर

रामपुर: यूपी में पहली बार रामपुर के 680 गांवों का गजेटियर तैयार किया जाएगा. यह पहली बार होगा जब गांव स्तर पर इतना विस्तृत गजेटियर बनाया जा रहा है, जिसमें हर गांव की महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाएगी. इस गजेटियर में गांवों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक महत्व, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक विकास से जुड़ी तमाम जानकारियां शामिल होंगी.

इसके साथ ही गांवों की विशेष पहचान, वहां की परंपराएं, प्रमुख स्थल और महत्वपूर्ण तथ्य भी इस दस्तावेज का हिस्सा बनेंगे. बताया जा रहा है कि इस काम के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. अधिकारियों से लेकर ग्राम स्तर तक के कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया गया है. हर गांव की जानकारी को पूरी तरह सटीक और त्रुटिहीन बनाने के लिए गहन जांच-पड़ताल की जा रही है.

बता दें कि इससे पहले मंडल स्तर पर गजेटियर तैयार किया जा चुका है, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हुए गांव-गांव का अलग गजेटियर तैयार किया जा रहा है. इसे जिला प्रशासन की एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है. इस पहल के पूरा होने के बाद हर ग्राम पंचायत का अपना एक आधिकारिक दस्तावेज होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अपने गांव के इतिहास और विकास की जानकारी आसानी से मिल सकेगी. फिलहाल, इस परियोजना को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसका काम पूरा कर लिया जाएगा.