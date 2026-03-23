कर्मचारियों के लिए हेमंत सरकार की बड़ी पहल, अब विभाग के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
झारखंड कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली 2026 का गजट जारी कर दिया गया है. सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी पहल मानी जा रही है.
Published : March 23, 2026 at 2:57 PM IST
रांची: झारखंड सरकार ने अपने कर्मियों की सेवा संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए बड़ी पहल की है. इसके तहत कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी अपनी सेवा संबंधी शिकायत ना केवल दर्ज करा सकेंगे, बल्कि उन शिकायतों का 60 दिनों में निपटारा भी किया जायेगा. कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने इससे संबंधित झारखंड सरकारी सेवक शिकायत नियमावली 2026 के नाम से गजट प्रकाशित कर दिया है.
अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यह लागू हो गया है. सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रत्येक विभाग एवं जिला में नामित किए गए पदाधिकारी, जो सेवा संबंधी मामलों एवं सेवांत लाभ से संबंधित प्राप्त शिकायतों का नियत समय सीमा में सुनवाई कर निर्णय पारित करेंगे और लिए गए निर्णय की सूचना शिकायतकर्ता को देंगे. विभागों में उप सचिव से उपर के पदाधिकारी तथा जिलों में स्थापना शाखा के वरीय प्रभारी पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी से उपर स्तर के पदाधिकारी सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में नामित किए जा सकेंगे.
इधर, झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है. महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय झा ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि यह देश का पहला नियमावली होगा, जहां कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखकर उनकी परेशानी दूर करने की पहल की गई है. अब तक कर्मचारी अपने सेवाकाल या सेवानिवृत्त के बाद विभाग में चक्कर लगाते फिरते थे. अब शिकायत आवेदन के तीन दिन बाद से ही इस पर एक्शन शुरू होगा. इतना ही नहीं कर्मचारियों को इस नियमावली में अपील का भी अधिकार दिया गया है.
सरकारी कर्मियों की इन शिकायतों का होगा निपटारा
राज्य सरकार द्वारा जारी गजट के अनुसार, झारखंड सरकार के कर्मचारी और पदाधिकारी इसके दायरे में होंगे और अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. इसके तहत राज्य सरकार के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा तथा सेवांत लाभ से संबंधित मामले जिसमें नियुक्ति से संबंधित मामले, सेवा सम्पुष्टि से संबंधित मामले, वेतन भुगतान एवं वेतन वृद्धि से संबंधित मामले, प्रोन्नति कालबद्ध प्रोन्नति, ए.सी.पी, एम.ए.सी.पी से संबंधित मामले, वरीयता निर्धारण से संबंधित मामले, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर शेष अवकाशों की स्वीकृति से संबंधित मामले, सेवांत लाभ जैसे पेंशन, उपादान, ग्रुप बीमा, अव्यवह्रत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान तथा सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि के भुगतान से संबंधित मामले इसके अधीन होंगे.
60 दिनों में होगा शिकायतों का निपटारा
राज्य सरकार के सभी वर्ग के नियमित पदाधिकारी या कर्मचारी अपनी सेवा संबंधी शिकायत तथा सेवानिवृत्त कर्मी अपने सेवांत लाभों के भुगतान संबंधी शिकायतें संबंधित सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में लिखित आवेदन के रूप में कर सकेंगे. सरकारी सेवक की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित द्वारा शिकायत की जा सकेगी. शिकायतकर्ता को अपने आवेदन में सभी दस्तावेज के साथ उस कार्यालय या पदाधिकारी का विवरण लिखना होगा जिससे संबंधित उनकी शिकायत है.
शिकायत पत्र एक ही विषय पर की जा सकेगी. जिलों में स्थापित विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय के पदाधिकारी या कर्मचारी वैसी परिस्थिति में ही जिले के सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेंगे, जब उनकी शिकायत का समाधान जिले के पदाधिकारी के स्तर से ही संभव न हो तो अन्य परिस्थिति में आवेदन अपने विभाग के सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.
प्राप्त शिकायतों को शिकायत पंजी में दर्ज किया जाएगा और उसकी पावती कर्मचारियों को दी जाएगी. छद्म नाम से शिकायत स्वीकार नहीं होगा. शिकायत की प्रारंभिक जांच प्राप्त आवेदन के तीन कार्यदिवस के अंदर शुरू होगी और आवश्यकतानुसार संबंधित उत्तरदायी पदाधिकारी एवं शिकायतकर्ता को निर्धारित तिथि तक नोटिस जारी की जाएगी. आवेदन की विषय वस्तु किसी अन्य विभाग या जिला से संबंधित होने पर उसे संबंधित विभाग या जिला को भेजा जाएगा और आवेदक को इसकी सूचना दी जाएगी.
प्रारंभिक जांच के उपरांत यदि आवश्यक हो तो शिकायतकर्ता एवं शिकायत से संबंधित विभाग या कार्यालय के पदाधिकारी को निर्धारित तिथि को दस्तावेज के साथ उपस्थित होने के लिए सूचना जारी की जाएगी. शिकायत की सुनवाई जिस कार्यालय से संबंधित होगी यदि वह जिला स्तर अथवा अधीनस्थ कार्यालय हो तो उस पर सुनवाई जिला स्तर के सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा की जाएगी. जिला स्तर से उपर के कार्यालय से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं उसका निष्पादन विभाग स्तर के पदनामित सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा.
सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा शिकायतों की सुनवाई शिकायतकर्ता एवं विभाग कार्यालय के संबंधित उत्तरदायी पदाधिकारी की उपस्थिति में की जाएगी. प्रत्येक सुनवाई में शिकायतकर्ता का उपस्थित रहना आवश्यक नहीं होगा, इस तरह से सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी को शिकायत प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 60 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण करना होगा और इसकी अपील की जा सकेगी.
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