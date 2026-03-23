ETV Bharat / state

कर्मचारियों के लिए हेमंत सरकार की बड़ी पहल, अब विभाग के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

रांची: झारखंड सरकार ने अपने कर्मियों की सेवा संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए बड़ी पहल की है. इसके तहत कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी अपनी सेवा संबंधी शिकायत ना केवल दर्ज करा सकेंगे, बल्कि उन शिकायतों का 60 दिनों में निपटारा भी किया जायेगा. कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने इससे संबंधित झारखंड सरकारी सेवक शिकायत नियमावली 2026 के नाम से गजट प्रकाशित कर दिया है.

अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यह लागू हो गया है. सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रत्येक विभाग एवं जिला में नामित किए गए पदाधिकारी, जो सेवा संबंधी मामलों एवं सेवांत लाभ से संबंधित प्राप्त शिकायतों का नियत समय सीमा में सुनवाई कर निर्णय पारित करेंगे और लिए गए निर्णय की सूचना शिकायतकर्ता को देंगे. विभागों में उप सचिव से उपर के पदाधिकारी तथा जिलों में स्थापना शाखा के वरीय प्रभारी पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी से उपर स्तर के पदाधिकारी सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में नामित किए जा सकेंगे.

जानकारी देते झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष (Etv Bharat)

इधर, झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है. महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय झा ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि यह देश का पहला नियमावली होगा, जहां कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखकर उनकी परेशानी दूर करने की पहल की गई है. अब तक कर्मचारी अपने सेवाकाल या सेवानिवृत्त के बाद विभाग में चक्कर लगाते फिरते थे. अब शिकायत आवेदन के तीन दिन बाद से ही इस पर एक्शन शुरू होगा. इतना ही नहीं कर्मचारियों को इस नियमावली में अपील का भी अधिकार दिया गया है.

सरकारी कर्मियों की इन शिकायतों का होगा निपटारा

राज्य सरकार द्वारा जारी गजट के अनुसार, झारखंड सरकार के कर्मचारी और पदाधिकारी इसके दायरे में होंगे और अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. इसके तहत राज्य सरकार के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा तथा सेवांत लाभ से संबंधित मामले जिसमें नियुक्ति से संबंधित मामले, सेवा सम्पुष्टि से संबंधित मामले, वेतन भुगतान एवं वेतन वृद्धि से संबंधित मामले, प्रोन्नति कालबद्ध प्रोन्नति, ए.सी.पी, एम.ए.सी.पी से संबंधित मामले, वरीयता निर्धारण से संबंधित मामले, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर शेष अवकाशों की स्वीकृति से संबंधित मामले, सेवांत लाभ जैसे पेंशन, उपादान, ग्रुप बीमा, अव्यवह्रत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान तथा सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि के भुगतान से संबंधित मामले इसके अधीन होंगे.

60 दिनों में होगा शिकायतों का निपटारा

राज्य सरकार के सभी वर्ग के नियमित पदाधिकारी या कर्मचारी अपनी सेवा संबंधी शिकायत तथा सेवानिवृत्त कर्मी अपने सेवांत लाभों के भुगतान संबंधी शिकायतें संबंधित सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में लिखित आवेदन के रूप में कर सकेंगे. सरकारी सेवक की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित द्वारा शिकायत की जा सकेगी. शिकायतकर्ता को अपने आवेदन में सभी दस्तावेज के साथ उस कार्यालय या पदाधिकारी का विवरण लिखना होगा जिससे संबंधित उनकी शिकायत है.