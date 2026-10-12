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अबूझमाड़ में आदिवासी संस्कृति को संजोने-संवारने की पहल, बड़े स्तर पर मनाया गया 'गायता जोहारनी’ उत्सव, देखिए स्पेशल रिपोर्ट

अबूझमाड़ में आदिवासी संस्कृति को संजोने-संवारने की पहल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नारायणपुर: आदिवासी संस्कृति जितनी पुरानी है उतनी ही अनोखी और खूबसूरत रंगों से भरी हुई है. इनके पर्व और रीति-रिवाजों में संस्कार, आस्था और उत्साह की झलक दिखती है और इन पर्वों को मिलकर मनाने से इसमें चार चांद लग जाते हैं. साथ ही अगर आदिवासी संस्कृति में बस्तर और अबूझमाड़ जैसी जगह जुड़ जाए तो सोने पर सुहागा. इस बार आपको हम बताने जा रहे हैं ऐसे ही एक पर्व के बारे में जिसका नाम है गायता जोहारनी.. जिसे बस्तर के अबूझमाड़ में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है.यह पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि ये खेती-किसानी और फसलों से जुड़ा है. देखिए खास रिपोर्ट

क्या है आदिवासी संस्कृति में नई फसल से जुड़ा ‘गायता जोहारनी’ उत्सव (ETV BHARAT CHHATTISGARH) आदिवासी संस्कृति की पहचान है गायता जोहारनी आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव के बावजूद आदिवासी समाज ने अपनी अनेक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को आज भी जीवंत बनाए रखा है. इन्हीं परंपराओं में गायता जोहारनी का विशेष स्थान है. यह केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि गांव की पारंपरिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गायता, पुजारी और पटेल के प्रति सामूहिक सम्मान व्यक्त करने का अवसर है. इस परंपरा के माध्यम से आदिवासी समाज अपनी सामाजिक एकजुटता, सामुदायिक जिम्मेदारी और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है.