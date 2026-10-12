अबूझमाड़ में आदिवासी संस्कृति को संजोने-संवारने की पहल, बड़े स्तर पर मनाया गया 'गायता जोहारनी’ उत्सव, देखिए स्पेशल रिपोर्ट
नारायणपुर में करंगाल और दुग्गाल परगना में मनाया गया नई फसल से जुड़ा ‘गायता जोहारनी’ उत्सव, आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 2:09 PM IST
नारायणपुर: आदिवासी संस्कृति जितनी पुरानी है उतनी ही अनोखी और खूबसूरत रंगों से भरी हुई है. इनके पर्व और रीति-रिवाजों में संस्कार, आस्था और उत्साह की झलक दिखती है और इन पर्वों को मिलकर मनाने से इसमें चार चांद लग जाते हैं. साथ ही अगर आदिवासी संस्कृति में बस्तर और अबूझमाड़ जैसी जगह जुड़ जाए तो सोने पर सुहागा. इस बार आपको हम बताने जा रहे हैं ऐसे ही एक पर्व के बारे में जिसका नाम है गायता जोहारनी.. जिसे बस्तर के अबूझमाड़ में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है.यह पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि ये खेती-किसानी और फसलों से जुड़ा है. देखिए खास रिपोर्ट
आदिवासी संस्कृति की पहचान है गायता जोहारनी
आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव के बावजूद आदिवासी समाज ने अपनी अनेक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को आज भी जीवंत बनाए रखा है. इन्हीं परंपराओं में गायता जोहारनी का विशेष स्थान है. यह केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि गांव की पारंपरिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गायता, पुजारी और पटेल के प्रति सामूहिक सम्मान व्यक्त करने का अवसर है. इस परंपरा के माध्यम से आदिवासी समाज अपनी सामाजिक एकजुटता, सामुदायिक जिम्मेदारी और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है.
नवाखानी से जुड़ी है गायता जोहारनी की परंपरा
गायता जोहारनी का संबंध आदिवासी समाज के महत्वपूर्ण पर्व नवाखानी से है, जो नई फसल के आगमन और उसके सेवन की परंपरा से जुड़ा हुआ है. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, नई फसल को भोजन के रूप में ग्रहण करने से पहले ग्राम देवी-देवताओं और कुल देवी-देवताओं को उसका भोग अर्पित किया जाता है. इसके बाद ही समाज के लोग नई फसल का सेवन करते हैं. इसी क्रम में गायता जोहारनी का आयोजन होता है, जिसमें ग्रामीण सामूहिक रूप से सामग्री और राशि एकत्र करते हैं तथा पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अपने ग्राम प्रमुखों का सम्मान करते हैं.
कौन होते हैं गायता?
आदिवासी समाज की पारंपरिक ग्राम व्यवस्था में गायता का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. गायता गांव की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से जुड़ा प्रमुख व्यक्ति होता है, जिसकी भूमिका ग्रामीण जीवन के विभिन्न संस्कारों और सामुदायिक आयोजनों में दिखाई देती है. परंपरा के अनुसार, गांव में बसाहट के लिए स्थान उपलब्ध कराने से लेकर बच्चे के जन्म, युवा अवस्था में घोटुल प्रवेश, विवाह और मृत्यु जैसे संस्कारों तक गायता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. गायता का सम्मान करना केवल किसी व्यक्ति का सम्मान करना नहीं, बल्कि उस पारंपरिक व्यवस्था के प्रति सम्मान प्रकट करना भी है.
गीत और नृत्य से जीवंत होती है संस्कृति
गायता जोहारनी के आयोजन में गांव के लोग सामूहिक रूप से एकत्र होकर गायता के घर पहुंचते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं. इसके बाद माता के गुड़ी अर्थात पारंपरिक देवस्थल में पूजा-अर्चना की जाती है. परंपरा के अनुसार, गायता सहित गांव के प्रमुख व्यक्तियों को चावल, हल्दी और फूलों से तिलक लगाकर सम्मानित किया जाता है. इस दौरान पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन और लोकगीत पूरे आयोजन को सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करते हैं. मांदरी नृत्य, रेला गीत-नृत्य और हुल्कि पाटा इस अवसर के प्रमुख सांस्कृतिक आकर्षण हैं.
हुल्कि पाटा में स्थानीय बोली के माध्यम से समाज के अनुभवों, विशेष घटनाओं, सामुदायिक जीवन और देवी-देवताओं के प्रति कृतज्ञता के भावों को गीतों में पिरोया जाता है. मांदर की थाप पर होने वाले पारंपरिक नृत्य में महिला, पुरुष और युवा उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं. पारंपरिक आभूषणों और वेशभूषा से सजे ग्रामीण इस अवसर पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को अभिव्यक्त करते हैं. नई पीढ़ी के बच्चों और युवाओं की भागीदारी इस बात का संकेत है कि समाज अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है.
गांव से परगना स्तर तक पहुंचा आयोजन
परंपरागत रूप से गायता जोहारनी का आयोजन गांव के स्तर पर होता रहा है. हालांकि, अब इस परंपरा को व्यापक सामाजिक स्वरूप देने के उद्देश्य से परगना स्तर पर भी सामूहिक आयोजन किए जा रहे हैं. परगना एक ऐसे क्षेत्रीय सामाजिक समूह को कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कई गांव पारंपरिक मान्यताओं, सामाजिक संबंधों और साझा सांस्कृतिक व्यवस्था के आधार पर जुड़े होते हैं. गांवों के बीच आपसी मेलजोल, सामाजिक समन्वय और सामूहिक पहचान मजबूत होती है. विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को इन आयोजनों के माध्यम से अपने समाज की मान्यताओं, रीति-रिवाजों और पारंपरिक व्यवस्था को करीब से समझने का अवसर मिलता है.
61 गांवों के हजारों ग्रामीण हुए शामिल
नारायणपुर जिले के देवगांव में करंगाल परगना की ओर से गायता जोहारनी का आयोजन व्यापक स्तर पर किया गया. इस कार्यक्रम में परगना के अंतर्गत आने वाले कुल 61 गांवों के हजारों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया. नवाखानी की परंपरा को प्रतीकात्मक रूप से आगे बढ़ाते हुए नई फसल से जुड़े भोजन के रूप में लाई और गुड़ का वितरण किया गया. कार्यक्रम में शामिल ग्रामीणों के लिए भोजन की व्यवस्था भी युवा वर्ग की ओर से की गई.
बिंजली में दुग्गाल परगना का भी आयोजन
इसी क्रम में नारायणपुर जिले के ग्राम बिंजली स्थित माता शीतला मंदिर परिसर में दुग्गाल परगना की ओर से भी गायता जोहारनी का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में दुग्गाल परगना के लगभग 28 से 30 गांवों के ग्रामीण एकत्र हुए. आयोजन की शुरुआत माता शीतला मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना से हुई.
सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक संरक्षण का माध्यम
ऐसे अवसरों पर गांवों के लोग एक साथ आते हैं, अपनी परंपराओं को निभाते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं. नारायणपुर जिले के देवगांव और बिंजली में आयोजित गायता जोहारनी कार्यक्रमों ने यह दिखाया कि आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत आज भी सामूहिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है. नई फसल के प्रति कृतज्ञता, ग्राम देवी-देवताओं के प्रति आस्था, गायता और समाज प्रमुखों के प्रति सम्मान तथा पारंपरिक गीत-नृत्य के माध्यम से आदिवासी समाज ने अपनी विशिष्ट पहचान को अभिव्यक्त किया.