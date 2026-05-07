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फर्रुखाबाद CMO निजी अस्पताल किया सील; ऑपरेशन के बाद प्रसूता की हुई थी मौत

फर्रुखाबाद CMO निजी अस्पताल किया सील. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सोमवार को अस्पताल में एक प्रसूता की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई थी. इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे.

CMO डॉ. अवनींद्र कुमार ने कहा कि लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि मामला थाना कादरी गेट क्षेत्र के मसेनी लकूला मार्ग स्थित गायत्री हॉस्पिटल का है.

फर्रुखाबाद: जिले के निजी हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है. CMO ने मसेनी स्थित गायत्री हॉस्पिटल को सील कर दिया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है.

जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर के निर्देश पर तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी. इसमें महिला डॉक्टर भी शामिल रहीं. जांच के दौरान अस्पताल में लापरवाही सामने आई है. मंगलवार को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी.

रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को खाली कराकर सील कर दिया. कार्रवाई से पहले अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लोहिया भेजा गया. इसके बाद टीम के साथ अस्पताल को सील कर दिया गया है.

इस दौरान डिप्टी CMO डॉ. दीपक कटारिया, डॉ. शोभा सक्सेना, डॉ. श्वेता सिंह, वरिष्ठ लिपिक आलोक सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग और गंगा स्वच्छता समिति के सदस्य मौजूद रहे.

CMO ने साफ कहा कि अगर कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है, तो इसी तरीके की कार्रवाई होती रहेगी. हमारी टीमें हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करेंगी और यह कार्रवाई जारी रहेगी.

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