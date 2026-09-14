Nikay Chunav Result 2026: आप से चुनाव मैदान में उतरी IIT छात्रा गायत्री की करारी शिकस्त, जानिए किसने दी पटखनी...
गायत्री ने वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए 24×7 व्हाट्सऐप आधारित फाइव-लेयर ऐप तैयार किया था. भाजपा की पूजा बड़े अंतर से जीतीं
Published : September 14, 2026 at 3:34 PM IST
झालावाड़: आईआईटी छात्रा के मैदान में उतरने से जिले की झालरापाटन नगर पालिका के वार्ड नंबर 27 का मुकाबला खासा सुर्खियों में रहा. सोमवार को घोषित निकाय चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी से चुनाव मैदान में उतरी आईआईटी छात्रा गायत्री दुआ को करारी हार का सामना करना पड़ा. वार्ड 27 में भाजपा की पूजा राठौड़ ने गायत्री को 180 मत से शिकस्त दी, जो गायत्री को मिले कुल वोटों से भी ज्यादा हैं.
दिल्ली आईआईटी से फाइनल ईयर की छात्रा गायत्री के पिता निर्मल दुआ भाजपा से जुड़े रहे हैं. वे भाजपा में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालने के साथ पार्षद भी रहे हैं. इसके बावजूद बेटी ने पिता की पार्टी से अलग आम आदमी पार्टी का दामन थामा. बताया गया कि गायत्री ने भाजपा से टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने AAP के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया. बेटी की हार के बाद निर्मल दुआ ने भाजपा की चुनाव चयन समिति पर सवाल उठाया एवं कहा, गायत्री को भाजपा से टिकट नहीं दिया गया. चुनाव में हार-जीत होती रहती है, लेकिन टिकट चयन को लेकर उनके मन में नाराजगी है.
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पिता से इतर गायत्री की राय: चुनावी हार के बाद गायत्री ने कहा, पिता भाजपा में हैं, लेकिन जिस पार्टी ने मेरी विचारधारा और मुद्दों को समझा. उन्होंने उसी के टिकट पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया. नतीजा भले ही मेरे पक्ष में नहीं रहा. गायत्री दिल्ली IIT से रोबोटिक्स व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर रही हैं.
भाजपा की पूजा जीतीं: वार्ड 27 में भाजपा की पूजा राठौड़ ने 325 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि आप की गायत्री दुआ को 145 वोट मिले. गायत्री दूसरे स्थान पर रहीं. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पूजा चौहान को मात्र 71 वोट मिले. 6 वोट नोटा को मिले. इस तरह पूजा राठौड़ ने गायत्री को 180 मत से मात दी.
गायत्री ने ऐप किया तैयार: गायत्री के मैदान में उतरने से इस वार्ड का चुनाव सुर्खियों में आ गया. गायत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य स्थानीय निकाय की व्यवस्था में तकनीक के जरिए सुधार लाना था. गायत्री ने वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए 24×7 व्हाट्सऐप आधारित फाइव-लेयर ऐप तैयार करने की पहल भी की थी. इसके जरिए लोगों की शिकायतें सीधे साझा करने और उनके समाधान की निगरानी की व्यवस्था का दावा किया गया था.
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