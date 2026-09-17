ETV Bharat / state

ऑनलाइन पिंडदान के विरोध में गयापाल पंडा, कहा- ऐसे नहीं मिलेगा पितरों को मोक्ष

गया में ऑनलाइन पिंडदान के विरोध में गयापाल पंडा एकजुट हो गये हैं. कहा- ऑनलाइन पिंडदान से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार

GAYAPAL PANDA
गयापाल पंडा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2026 at 12:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 25 सितंबर से शुरू होने जा रहा है. बिहार सरकार द्वारा पितृपक्ष मेले को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. वहीं, इस क्रम में बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने ऑनलाइन ई- पिंडदान पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत ऑनलाइन पिंडदान की राशि भी तय की गई है. वहीं गयापाल पंडा समाज ने ऑनलाइन पिंडदान के विरोध में मोर्चा खोल दिया है.

ऑनलाइन पिंडदान का विरोध

ई- पिंडदान पैकेज के विरोध में बुधवार को गयापाल पंडा समाज के द्वारा बैठक की गई और ऑनलाइन ई पिंडदान की योजना का विरोध किया है. गयापाल पंडा समाज ने कहा है, कि ऑनलाइन पिंडदान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है.

गयापाल पंडा समाज (ETV Bharat)

गयापाल पंडा समाज ने जताई नाराजगी

गयापाल पंडा समाज ने कहा कि वे बिहार सरकार के पर्यटन विभाग से रिक्वेस्ट करते हैं, कि इस तरह के ऑनलाइन ई पिंडदान पैकेज को वापस लिया जाए. कई संस्थाएं जो गयापाल पंडा से जुड़ी हुई भी नहीं है, उनके द्वारा भी इस तरह का कार्य कराया जा रहा है. वेबसाइट के माध्यम से वे पिंडदानी को कम रुपये में पिंडदान कराने की बात कह रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो.

गयाजी आने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति

गयापाल पंडा समाज के द्वारा बताया गया कि पुराणों में जिक्र हे कि गया जी आने और पिंडदान करने के बाद ही पूर्वजों-पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. हालांकि बिहार सरकार का पर्यटन विभाग आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है. वहीं, कई ऐसी संस्थाएं हैं, जो पिंडदान करवा रहे हैं और इसका पता गयापाल पंडा समाज को भी नहीं चल पाता है. यही स्थिति रही, तो एक ओर आस्था तो दूसरी ओर उन लोगों की जो रोजी-रोटी है, उसपर भी चोट है. गयापाल पंडा पिंडदान पर ही निर्भर है.

PITRU PAKSHA MELA
विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला (ETV Bharat)

गयापाल पंडा समाज की डीएम से मांग

ऑनलाइन ई पिंडदान से गयापाल पंडा समाज पर काफी असर पड़ेगा. वो लोग गया डीएम से मांग करते हैं, कि जो संस्थाओं के तहत पिंडदान करवा रहे हैं, उनको चिन्हित करते हुए रोक लगाई जाए. वहीं पर्यटन विभाग के ऑनलाइन ई पिंडदान पर भी विचार किया जाए. बिना गयाजी आए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध का कर्मकांड करने से पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिल सकती है. इसका जिक्र पुराणों में भी है.

गयापाल पंडों को ही अधिकार

गयापाल पंडा समाज के प्रतिनिधि डॉ. नंदकिशोर प्रसाद गुप्त ने बताया, कि हमारे गयापाल पंडा समाज के द्वारा ऑनलाइन ई पिंडदान का पुरजोर विरोध है. वहीं कुछ ब्राह्मण और संस्थाओं के बैनर तले पिंडदान का कर्मकांड करवा रहे हैं, जो कि गलत है. गयापाल पंडा ब्रह्म कल्पित हैं और पिंडदान शुरू करने का आदेश से लेकर सुफल का अधिकार सिर्फ गयापाल पंडा समाज को ही है.

PITRU PAKSHA MELA
ऑनलाइन पिंडदान का विरोध (ETV Bharat)

पिंडदान के लिए गया आना जरूरी

पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए तीर्थयात्री को गयाजी आना होता है, चाहे वह कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए ही क्यों न आएं. अपने वंशज के गयाजी पहुंचते ही पितर खुशी से झूमने लगते हैं, इसका पुराण शास्त्रों में भी जिक्र है. वहीं कई ब्राह्मण अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. ऐसे लोग 500 या 1000 में पिंडदान कराने का भी प्रचार कर रहे हैं.

"ऑनलाइन पिंडदान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है. यह ऑनलाइन ई पिंडदान का पैकेज बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा निकाला गया है, जो आस्था के साथ खिलवाड़ है. जैसे बगैर खाना खाए, किसी का पेट नहीं भर सकता, उसी तरह बिना गयाजी आए पूर्वज को मोक्ष नहीं मिल सकता है. कुछ संस्थाओं के बैनर तले पिंडदान कराया जा रहा है और 500, 1000 में पिंडदान करने की बात का प्रचार किया जा रहा है, ऐसे संस्थाओं और संबंधित लोगों को चिन्हित कर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए."- डॉ. नंदकिशोर प्रसाद गुप्त, प्रतिनिधि गयापाल पंडा

ये भी पढ़ें:

पितृपक्ष 2026 कब से शुरू होगा? जानिए पूरी श्राद्ध तिथियां और धार्मिक मान्यताएं

घर बैठे कर सकेंगे ई-पिंडदान, गयाजी में श्रद्धालुओं को 5 तरह के टूर पैकेज, ₹11250 से शुरू किराया

गुरु और ब्रह्म दोष से मुक्ति के लिए यहां आए थे युधिष्ठिर, धर्मारण्य वेदी पर जानें पिंडदान का महत्व

यहां पांडवों ने किया था महाभारत में मारे गए लोगों का पिंडदान, 'त्रिपिंडी श्राद्ध' का जानें महत्व

TAGGED:

GAYA
GAYAPAL PANDA
ONLINE PIND DAAN
ऑनलाइन पिंडदान
PITRU PAKSHA MELA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.