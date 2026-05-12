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चलती ट्रेन में बिहार के युवक की गोली मारकर हत्या, 2 दिन में तीन-तीन मर्डर, सिरियल किलर का यूपी में एनकाउंटर

बिहारी की हत्यारा का यूपी में एनकाउंटर ( ETV Bharat )