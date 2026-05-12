ETV Bharat / state

चलती ट्रेन में बिहार के युवक की गोली मारकर हत्या, 2 दिन में तीन-तीन मर्डर, सिरियल किलर का यूपी में एनकाउंटर

गयाजी के युवक की ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गयी. सिरियल किलर ने तीन-तीन हत्याएं की. पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया.

Gayaji Youth Murder In Train
बिहारी की हत्यारा का यूपी में एनकाउंटर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 12, 2026 at 8:20 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गयाजी: चलती ट्रेन में बेखौफ अपराध की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बिहार के गया एक युवक की उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास जम्मूतवी एक्सप्रेस में गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्यारा एक पूर्व सैनिक था, जिसने पिछले दो दिनों में तीन लोगों की हत्याएं की. सोमवार शाम यूपी पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया मृतक की पहचान बाराचट्टी थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव के 42 वर्षीय दिनेश साहू के रूप में हुई है. यह घटना रविवार देर रात दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और वाराणसी के बीच घटित हुई.

यात्रा के दौरान मारी गोली: मृतक के परिजनों के अनुसार, दिनेश साहू अपनी पत्नी और परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर थे. वे जम्मूतवी एक्सप्रेस के एस-2 कोच में यात्रा कर रहे थे. रात्रि लगभग 2:42 बजे जब वे अपनी सीट से उठे, तब एक अज्ञात हमलावर ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई. इस आकस्मिक घटना से ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया.

धार्मिक यात्रा पर था परिवार: ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि ने बताया कि परिवार लखनऊ के नैमिषारण्य धाम में एक सत्संग में शामिल होने जा रहा था. घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी धीमी ट्रेन का लाभ उठाकर फरार हो गया था. नवीनतम जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए सोमवार को संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है.

परिवार के लिए मुआवजे की मांग: ग्रामीणों द्वारा यह मांग की जा रही है कि संबंधित राज्यों की पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल आपसी समन्वय बनाकर मामले की जांच करें और अपराधी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें. पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग भी उठाई गई है.

पूर्व सैनिक द्वारा तीन हत्याएं: यूपी पुलिस के अनुसार 10 मई को पीडीडीयू-ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन में गाजीपुर निवासी 34 वर्षीय मंगरू और 11 मई को कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस में गयाजी निवासी 42 वर्षीय दिनेश शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इसी क्रम में 11 मई को चंदौली जिले के एक निजी अस्पताल में 55 वर्षीय महिला मरीज लक्ष्मीना की भी निर्मम हत्या कर दी गई.

पंजाब का रहने वाला है आरोपी: अस्पताल में हुई घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर चंदौली पुलिस के हवाले कर दिया. पूछताछ में आरोपी की पहचान पंजाब निवासी पूर्व सैनिक गुरुप्रीत सिंह के रूप में हुई है. वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्णा के अनुसार, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी.

एनकाउंटर में ढेर: यूपी की चंदौली पुलिस और जीआरपी सोमवार की शाम उसे घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट करने के लिए ले गयी थी. इसी दौरान आरोपी ने पुलिस का पिस्टल छीन कर भागने लगा. इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई. जीआरपी के जवान मनोज यादव और अलीनगर दारोगा सतीश सिंह को गोली लगी. आरोपी गुरुप्रीत सिंह को भी गोली लगी. सभी को अस्पताल में लाया गया, जहां गुरुप्रीत सिंह की मौत हो गयी.

"अमृतसर निवासी गुरुप्रीत पूर्व सैनिक था. उसने पूछताछ में तीन हत्याओं की बात कबूल की थी. तीनों घटनास्थल से उसके मोबाइल फोन लोकेशन मिला था. उसके पास से रिवाल्वर, एक डबल बैरल बंदूक व 28 कारतूस बरामद हुए. सीन रीक्रिएट के दौरान बंदूक छीनकर भागने लगा और फायरिंग की. इस दौरान गोली लगने से उसकी मौत हो गयी." अकाश पटेल, एसपी, चंदौरी, यूपी

आरा में ड्यूटी के लिए आया था: पुलिस जानकारी के अनुसार, आरोपी 29 अप्रैल को पंजाब से बिहार के आरा में सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आया था. 9 मई को वह ट्रेन से प्रयागराज के लिए निकला. अलीनगर क्षेत्र में ट्रेन में किसी विवाद के बाद उसने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया. इसके बाद उसने अस्पताल में तीसरी हत्या को अंजाम दिया, जहां वह पकड़ा गया.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

MURDER IN TRAIN
KOLKATA JAMUTVI EXPRESS
गयाजी के युवक की हत्या
ट्रेन में हत्या
GAYAJI YOUTH MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.