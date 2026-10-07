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पितृपक्ष मेले में पवित्र बालू की भारी डिमांड, रोज बिक रही 5 टन रेत; स्थानीय लोगों को 'आस्था' से मिला आइडिया

गयाजी में फल्गु की रेत की बिक्री से रोजगार ( ETV Bharat )

गयाजी: बिहार के गयाजी में इन दिनों विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. पितृपक्ष में बालू बेचकर स्थानीय लोग बढ़िया कमाई कर रहे हैं. इन दिनों फल्गु नदी के बालू की धार्मिक महत्ता के कारण स्थानीय लोगों को सीजनल रोजगार का एक बेहतरीन और सुपरहिट अवसर मिल गया है.

पूजा सामग्री विक्रेता शुभम कुमार बताते हैं कि यहां पूजा की सामग्री के साथ हम बालू भी बेचते हैं. हम तीर्थयात्रियों को बालू देकर एक तरह से सेवा भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें परेशानी नहीं होती. लोग खुशी से 10 रुपए की पुड़िया खरीदते हैं और कोई गरीब हो तो हम मुफ्त में भी दे देते हैं. इससे हर दिन 500 से 1200 रुपए तक की कमाई हो जाती है.

गयाजी तीर्थ में बालू की इस आस्था के कारण उन स्थानीय परिवारों को अच्छा रोजगार मिल गया है, जो दो जून की रोटी का जुगाड़ करने में भी अक्षम थे. आस्था के महासंगम पितृपक्ष पक्ष मेले के दौरान ऐसे परिवार के लोगों को एक अच्छा रोजगार मिल गया है. बालू बेचकर वे अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं. सुबह से लेकर शाम तक बालू बेचने के साथ-साथ ये लोग तीर्थयात्रियों को माता सीता की कहानी भी सुनाते हैं.

अकेले सीताकुंड वेदी पर रोजाना 50 हजार से अधिक पिंडदानी पिंडदान करते हैं. यदि इसके साथ देवघाट को भी मिला दिया जाए, तो यह संख्या रोजाना दुगुनी हो जाती है. मान्यता है कि यहां बालू से पिंड बनाकर पिंडदान करने से पितरों के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है. तीर्थयात्री अपने पितरों पूर्वजों को मोक्ष दिलाने की कामना के साथ बालू के पिंड से यहां पिंडदान करते हैं

सीताकुंड और देवघाट पर प्रतिदिन औसतन 5 टन यानी 50 क्विंटल बालू की बिक्री हो रही है. धार्मिक विधान के अनुसार एक तीर्थयात्री कम से कम 100 ग्राम बालू खरीदता है और उससे पिंड बनाकर अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान का कर्मकांड करता है.

फल्गु तीर्थ के किनारे स्थित सीताकुंड और देवघाट में पानी होने के कारण तीर्थयात्रियों को बालू खोजने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसी किल्लत को दूर करने के लिए स्थानीय पुरुष और महिलाएं अन्य सूखे स्थानों से बालू निकालकर लाते हैं और यहां बेचते हैं.

दरअसल, पहले गयाजी की फल्गु अंत: सलिला थी. चार साल पहले करीब 350 करोड़ की लागत से बने गयाजी डैम (रबर डैम) के कारण अब फल्गु नदी में पानी पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है. इस वजह से श्रद्धालुओं को पिंडदान के लिए किनारों पर सूखी रेत आसानी से नहीं मिल पा रही है.

यहां कई स्थानीय लोग फल्गु नदी की पवित्र बालू बेचकर प्रतिदिन 500 से लेकर 1000-1200 रुपए तक की मोटी कमाई कर रहे हैं. यह सीजनल काम इन दिनों कई गरीब परिवारों के जीवन-यापन का एक बड़ा सहारा बन गया है.

"पूजा सामग्री के साथ हम बालू भी बेचते हैं. हम सेवाभाव से तीर्थयात्रियों को बालू दे रहे हैं ताकि उन्हें पिंडदान की सारी सामग्री मिल जाए और उन्हें परेशानी नहीं हो. लोग खुशी से 10 रुपए की पुड़िया खरीदते हैं और कोई गरीब होता है, अक्षम होता है तो हम उसको मुफ्त में भी बालू दे देते हैं. इससे दोनों का काम हो जाता है. उनका पिंडदान और हमारी थोड़ी कमाई इसमें कुछ बुराई तो है नहीं." - शुभम कुमार, पूजा सामग्री विक्रेता

राजेश कुमार को बुजुर्गों से मिला बिजनेस आइडिया

बालू विक्रेता राजेश कुमार बताते हैं कि फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं था, तब घर के लोगों ने कहा कि बालू से यात्रियों की श्रद्धा जुड़ी है और पानी के कारण उन्हें रेत खोजने में मुश्किलें होती हैं, इसलिए इसे बेचकर कमाई कर लो. यहां 100 रुपए किलो (10 रुपए में 100 ग्राम) के भाव से बालू बिकता है और रोजाना हजार रुपए की कमाई हो जाती है.

बालू का पिंड बनाते पिंडदानी (ETV Bharat)

"फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं था, तब घर के लोगों ने कहा कि बालू से यात्रियों की श्रद्धा जुड़ी है और पानी के कारण उन्हें रेत खोजने में मुश्किलें होती हैं, इसलिए इसे बेचकर कमाई कर लो. यहां 100 रुपए किलो (10 रुपए में 100 ग्राम) के भाव से बालू बिकता है और रोजाना हजार रुपए की कमाई हो जाती है."- राजेश कुमार, बालू विक्रेता

तीर्थयात्री की अटूट श्रद्धा

पिंडदान करने आए तीर्थयात्री विक्रांत कुमार सिंह बताते हैं कि हम अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आए हैं और हमने पूजन सामग्री के साथ 10 रुपए में मिलने वाली बालू की यह पुड़िया खरीदी है. हमें काफी खुशी है कि यहां सीताकुंड में मुख्य आस्था का जुड़ाव फल्गु जी की बालू से है. इसे खरीदते हुए एक अलग सी श्रद्धा महसूस होती है.

महिलाओं द्वारा बालू के पिंड बनाने का है विधान (ETV Bharat)

पिंडदानी श्रीवास्तव ने बताया रामायण काल का महत्व

एक अन्य पिंडदानी राजेश रंजन श्रीवास्तव बताते हैं कि रामायण काल से यह परंपरा चली आ रही है कि यहां बालू का पिंड बनाकर ही पिंडदान का कर्मकांड किया जाता है. माता सीता से जुड़ी इस पौराणिक कथा के कारण हम लोगों को बालू से पिंड बनाकर पिंडदान करने में काफी आत्मिक खुशी मिलती है. 10 रुपए की 100 ग्राम की पुड़िया से हम आसानी से पिंड बना लेते हैं.

"रामायण काल से यह परंपरा चली आ रही है कि यहां बालू का पिंड बनाकर ही पिंडदान का कर्मकांड किया जाता है. माता सीता से जुड़ी इस पौराणिक कथा के कारण हम लोगों को बालू से पिंड बनाकर पिंडदान करने में काफी आत्मिक खुशी मिलती है." - राजेश रंजन श्रीवास्तव,पिंडदानी

आस्था का विधान

पिंडदान करवा रहे पुजारी ओमकार पांडे बताते हैं कि माता सीता के श्राप के कारण पहले फल्गु सूखी और अंत:सलिला थी, लेकिन अब डैम बनने के कारण पानी लबालब है. यहां की मुख्य महिमा बालू के पिंड से ही जुड़ी है और पानी होने के कारण यात्री खुद बालू नहीं निकाल पाते. पूजन सामग्री के साथ बिकने वाली 10 रुपए की पुड़िया उनके लिए बड़ी सुविधा है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का अवसर है.

"माता सीता के श्राप के कारण पहले फल्गु सूखी और अंत:सलिला थी, लेकिन अब डैम बनने के कारण पानी लबालब है. यहां की मुख्य महिमा बालू के पिंड से ही जुड़ी है और पानी होने के कारण यात्री खुद बालू नहीं निकाल पाते.पूजन सामग्री के साथ बिकने वाली 10 रुपए की पुड़िया उनके लिए बड़ी सुविधा है."- ओमकार पांडे,पुजारी

महिलाओं का नियम

वहीं गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि सीताकुंड में बालू से पिंड बनाकर पिंडदान करने की परंपरा है. यहां मूल रूप से महिलाओं को बालू से पिंडदान करना होता है, यदि महिला साथ नहीं हो तभी पुरुष इसे बनाते हैं. आज की तारीख में जब पानी बिक रहा है, तब आस्था से जुड़ी बालू बेचकर गरीब लोग रोजगार पा रहे हैं और तीर्थयात्री भी इसे श्रद्धा भाव से खरीदते हैं.

"सीताकुंड में बालू से पिंड बनाकर पिंडदान करने की परंपरा है. यहां मूल रूप से महिलाओं को बालू से पिंडदान करना होता है, यदि महिला साथ नहीं हो तभी पुरुष इसे बनाते हैं. आस्था से जुड़ी बालू बेचकर गरीब लोग रोजगार पा रहे हैं और तीर्थयात्री भी इसे श्रद्धा भाव से खरीदते हैं."- गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा

माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान की कथा

पुजारियों के मुताबिक रामायण काल की कथा के अनुसार वनवास के दौरान जब राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेने जंगल गए थे, तब राजा दशरथ की आकाशवाणी सुनकर माता सीता ने फल्गु की रेत से पिंड बनाकर दान किया था जिसे राजा दशरथ ने साक्षात ग्रहण किया. माता सीता के पिंडदान करने के बाद से बालू से पिंडदान की परंपरा चली आ रही है.

फल्गु नदी ने बोला झूठ

बाद में भगवान राम ने माता सीता से पिंडदान का सबूत मांगा. इसपर सीता माता द्वारा गवाही मांगने पर फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया, जिससे क्रोधित होकर माता सीता ने उसे हमेशा अंत:सलिला रहने का श्राप दे दिया. आज उसी की बालू को पुड़ियों में बेचकर स्थानीय गरीब अपने घरों में खुशहाली का दीप जला रहे हैं.



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