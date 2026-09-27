Pitru Paksha 2026: आज अकाल मृत्यु मरने वालों का होगा पिंडदान, गयाजी में ये चार वेदियों प्रमुख
गयाजी पितृपक्ष मेले के तीसरे दिन अकाल मृत्यु वाले पितरों की प्रेतयोनी से मुक्ति के लिए प्रेतशिला पर विशेष पिंडदान विदान है.
Published : September 27, 2026 at 6:28 AM IST
गयाजी: विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला के तीसरे दिन गयाजी की चार विभिन्न वेदियों पर पिंडदान करने का विधान है. इन वेदियों पर पिंडदान करने से प्रेतलोक को प्राप्त पितर को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है. इसके प्रभाव से उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है. पितृपक्ष मेले की इस तिथि को पिंडदान करने का बहुत बड़ा महत्व है. खासकर अकाल मृत्यु वालों के मोक्ष की कामना को लेकर इस दिन पिंडदान का खास महत्व माना जाता है.
गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार के अनुसार, पितृपक्ष मेले के तीसरे दिन का पिंडदान पितरों को प्रेतयोनी से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. आश्विन कृष्ण प्रतिपदा की तिथि को गया श्राद्ध का दूसरा दिन और पितृपक्ष मेले का तीसरा दिन कहा जाता है. इस विशेष तिथि को पूरे विधि-विधान के साथ पिंडदान करने का बड़ा माहात्म्य है.
इस दिन क्या होता है?
गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि इस दिन अकाल मृत्यु मरने वाले पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष कर्मकांड होता है. सड़क हादसे, पानी में डूबने, हत्या, जलने, आत्महत्या या जहर खाने से हुई मौत को अकाल मृत्यु कहा जाता है. मान्यता है कि ऐसी मौतों के शिकार पूर्वज प्रेतयोनी में चले जाते हैं. इस तिथि को आटे और चावल से बने पिंडों का दान करने से उन्हें इस कष्टदायी योनि से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है.
"इस दिन पिंडदान की शुरुआत करने से पहले पवित्र ब्रह्मकुंड सरोवर में स्नान करना अनिवार्य होता है. यह सरोवर साक्षात भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से बना है. ब्रह्मकुंड सरोवर में स्नान और तर्पण करने के बाद ही मुख्य वेदियों पर पिंडदान के लिए आगे बढ़ा जाता है." -गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा
चार जगह पिंडदान
गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार ने बताया कि इस तिथि को मुख्य रूप से प्रेतशिला, रामकुंड, रामशिला और काकबली पर पिंडदान करने का अचूक विधान है. इन चारों निर्दिष्ट वेदियों पर सिलसिलेवार तरीके से श्राद्ध कर्म संपन्न करने से भटकती हुई आत्माओं को मोक्ष मिलता है और वे सीधे ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर जाती हैं.
हर ओर मोक्ष की कामना
गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि मेले के दौरान हर ओर सिर्फ पिंडदानी ही नजर आ रहे हैं. सभी श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ अपने पितरों और पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए तय नियमों के अनुसार पिंडदान का कर्मकांड पूरा कर रहे हैं. तृपक्ष मेले के दूसरे दिन तक ही विष्णुनगरी में दो लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं. पूरा गयाजी धाम देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरी तरह पटने लगा है.
गयाजी धाम का इतिहास
गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार के अनुसार, विष्णुनगरी गयाजी का इतिहास आदि-अनादि काल से जुड़ा हुआ है. पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है कि स्वयं भगवान विष्णु इस पावन धरती पर निवास करते हैं. त्रेतायुग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम स्वयं गयाजी धाम पधारे थे, तब उन्होंने भी इसी ब्रह्मकुंड सरोवर में स्नान किया था. इसके उपरांत भगवान श्रीराम ने प्रेतशिला सहित अन्य पिंडवेदियों पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया था.
वायु पुराण में प्रमाण
गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार के अनुसार, आश्विन कृष्ण प्रतिपदा की तिथि को इन चारों वेदियों पर किए जाने वाले इस श्राद्ध का विस्तृत माहात्म्य वायु पुराण और सनातन शास्त्रों में भी मिलता है. मान्यता है कि जिस तरह भगवान विष्णु सभी प्रकार के यज्ञों को पूर्ण करते हैं, ठीक उसी तरह गयाजी धाम में किया गया यह श्राद्ध पिंडदान करने वाले को अक्षयफल प्रदान करता है.
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