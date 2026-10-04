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Pitru Paksha 2026: आज 'राम गया' और 'सीताकुंड' में होगा पिंडदान, जानिए रामायण काल से जुड़ा इतिहास

पौराणिक शास्त्रों में राम गया पर पिंडदान और श्राद्ध के कर्मकांड के बारे में उल्लेख मिलता है. गजाधर लाल कटियार बताते हैं कि राम गया में भगवान राम के पिंडदान करने से पहले ही माता सीता ने पावन फल्गु नदी के बालू से पिंड बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान किया था.

गयापाल पंडा गजाधर लाल कटियार बताते हैं कि इन दोनों पिंड वेदियों का महत्व रामायण काल से जुड़ा है. पौराणिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार आश्विन कृष्ण नवमी की तिथि को भगवान राम ने राम गया में अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान और श्राद्ध का कर्मकांड किया था. इसीलिए आश्विन कृष्ण नवमी को मातृ नवमी कहा जाता है. इसके अलावा, जिन महिलाओं की मृत्यु सुहागिन अवस्था में हुई हो, उनके निमित्त इस दिन पिंडदान करने का विशेष महत्व बताया गया है.

"आश्विन कृष्ण नवमी को राम गया और सीताकुंड पर पिंडदान करने का विधान है. यहां बालू के पिंड से पिंडदान करने की परंपरा रही है. बालू के पिंड से ही पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है." -गजाधर लाल कटियार, गयापाल पंडा

गजाधर लाल कटियार बताते हैं कि सीताकुंड का बड़ा माहात्म्य है. पौराणिक शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का यहां बालू के पिंड से पिंडदान किया था. माता सीता द्वारा बालू के पिंड से पिंडदान किए जाने के बाद से ही यहां बालू से पिंडदान करने की परंपरा शुरू हुई, जो युगों-युगों से चली आ रही है.

गयाजी में पिंडदान करते पिंडदानी (ETV Bharat)

माता सीता से राजा दशरथ की आकाशवाणी

कथा के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास पर थे. उस दौरान उन्हें अपने पिता राजा दशरथ के निधन की सूचना मिली थी. बाद में भगवान राम, सीताजी और लक्ष्मण जी पिंडदान करने गयाजी आए. श्रीराम और लक्ष्मण जी पिंडदान की सामग्री लाने गए थे और माता सीता अकेली थीं, तभी राजा दशरथ की आकाशवाणी हुई.

आकाशवाणी और शुभ मुहूर्त का विधान

आकाशवाणी में कहा गया कि शुभ मुहूर्त निकल रहा है, इसलिए पिंडदान करें. माता सीता ने कहा कि पिंडदान की सामग्री लाने श्रीराम और लक्ष्मण जी जंगल गए हैं. राजा दशरथ की पुनः आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, तब माता सीता ने फल्गु नदी के बालू का पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया, जिसे राजा दशरथ ने साक्षात अपना हाथ निकालकर स्वीकार किया. तभी से यह माहात्म्य है कि महज बालू के पिंड से ही पिंडदान कर देने से पितरों और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है.

गयाजी में पिंडदान करते पिंडदानी (ETV Bharat)

पितृपक्ष मेले में देश-विदेश से उमड़े तीर्थयात्री

बता दें कि 25 सितंबर 2026 से गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गयाजी में पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण का कर्मकांड करने अब तक 25 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं. शुक्रवार की देर शाम जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, उस दिन 4 लाख 39 हजार तीर्थयात्री गयाजी पहुंचे. अब तक कुल 25 लाख 10 हजार 200 तीर्थयात्री गयाजी आ चुके हैं.

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