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Pitru Paksha 2026: आज 5 वेदियों पर पिंडदान करने से जन्म-मरण के चक्र से मिलती है मुक्ति

"पितृपक्ष मेले के दूसरे दिन ही गया जी में ढाई लाख के करीब तीर्थयात्रियों का आगमन हो चुका था. दूसरे देशों से भी पिंडदानी गया जी पहुंच रहे हैं. गयाजी मोक्षभूमि है और यहां हर वर्ष पितृपक्ष मेला लगता है. पितृपक्ष मेले की काफी मान्यता है. पुराण शास्त्रों में वर्णित है कि वैसे तो सालों भर पिंडदान होता है, किंतु पितृपक्ष मेले का अपना एक अलग माहात्म्य है." -गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा

इसके बाद नियमानुसार अन्य वेदियों पर पिंडदान करना चाहिए. उत्तरमानस के बाद दक्षिण मानस और फिर कनखल, उदीची और जिहवालोल वेदियों पर पिंडदान, तर्पण श्राद्ध आदि का कर्मकांड करना चाहिए. गयापाल पंडा की मानें तो अब तक गयाजी में 4 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के पहुंचने का अनुमान है.

पितृपक्ष मेले के चौथे दिन और गया श्राद्ध के तीसरे दिन सबसे पहले गयाजी के उत्तरमानस वेदी पर पिंडदान करना चाहिए. उत्तर मानस वेदी पर पिंडदान के बाद दक्षिण मानस को जाना चाहिए. उत्तरमानस से दक्षिणमानस को जाने के दौरान मौन धारण करना चाहिए. मौन धारण कर ही उत्तर मानस से दक्षिणमानस की ओर पिंडदान करने को जाना चाहिए.

"पूरे भारत वर्ष से और विदेशों से भी गयाजी पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को इस दिन इन्हीं पिंडवेदियों पर पिंडदान करना चाहिए. उत्तरमानस, उदीची, कनखल, दक्षिणमानस और जिह्वा लोल वेदियों का बड़ा महत्व है. यहां पिंडदान करने से पितरों को जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है. उन्हें ब्रह्म लोक प्राप्त हो जाता है." -गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा

गयापाल पंडा के अनुसार गयाजी धाम में जिहवा लोल वेदी की भगवान विष्णु से जुड़ी कथा है. पुराण शास्त्रों में वर्णित है कि हैती दैत्य को मारने के बाद भगवान विष्णु ने अपनी गदा को जिह्वा लोल सरोवर में ही धोया था. ऐसे में भगवान विष्णु से जुड़ी यहां की माहात्म्य वाली कथा है और जिहवा लोल वेदी गया जी की मुख्य वेदियों में से एक है.

रविवार को तीसरे दिन प्रेतशिला पिंडवेदी पर पिंडदान किया गया. यहां सबसे ज्यादा लोग पिंडदान करते हैं. जिनके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो. जब किसी व्यक्ति की फांसी लगाकर, हत्या, सड़क दुर्घटना या अचानक बीमारी के कारण अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी आत्माएं प्रेत योनि में भटकती रहती हैं.

भटकती आत्माओं को प्रेत योनि से मुक्ति

गयापाल पंडा शिवा पांडे बताते हैं कि अकाल मृत्यु का शिकार हुए लोगों को प्रेत योनि से निकालने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेतशिला में पिंडदान किया जाता है. मान्यता है कि यहां कर्मकांड करने से आत्माएं प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करती हैं.

सत्तू उड़ाकर मोक्ष की कामना

गया के प्रेतशिला पर्वत वेदी की सनातन धर्म में काफी मान्यता है. पुराण शास्त्रों के अनुसार, यहां सत्तू उड़ाकर भटकती आत्माओं को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाते हैं, जिससे वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं. चंडीगढ़ से पहुंचे संजीव कुमार बताते हैं कि वे अपने माता-पिता समेत अन्य भूले-बिछड़े पूर्वजों और पितरों का पिंडदान करने आए हैं.

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"घर में एक छोटे बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई थी, उसका भी पिंडदान कर रहे हैं. यहां की मान्यता है कि गयाजी में पिंडदान से अकाल मृत्यु वालों को मोक्ष मिल जाता है." -संजीव कुमार, चंडीगढ़ के तीर्थयात्री

मोक्ष भूमि गयाजी की महिमा

इसी तरह अनुपमा कुमारी ने बताया कि वह अपने माता-पिता समेत अन्य पितरों का पिंडदान कर्मकांड कर रही हैं. गयाजी एक पवित्र मोक्ष भूमि है, जहां पिंडदान करने से पूर्वजों और पितरों को परम गति मिल जाती है.

गयापाल पंडा बताते हैं कि त्रिपक्षीय श्राद्ध करने वाले तीर्थयात्री पितृपक्ष मेले के तीसरे दिन और गया श्राद्ध के दूसरे दिन प्रेतशिला वेदी पहुंचकर पिंडदान करते हैं. उन्होंने बताया कि यहां आने वाले तीर्थयात्री अपनी सुविधा और संकल्प के अनुसार 17 दिन, 5 दिन, 3 दिन और 1 दिन का भी पिंडदान करते हैं.

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