पितृ पक्ष 2026: बिना बेटे के भी हो सकता है पिंडदान, जानें कौन-कौन हैं अधिकारी?
पितृ पक्ष 2026 शुरू होने वाला है. अगर परिवार का कोई सदस्य जीवित ना हो तो फिर कौन पिंडदान करेगा? आइए जानते हैं. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : September 19, 2026 at 11:37 AM IST
गयाजी: गयाजी में पितृ पक्ष 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 25 सितंबर से पितृ पक्ष मेला शुरू होने वाला है. इस अवधि में पितरों के श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. आम धारणा है कि माता-पिता के निधन के बाद केवल बेटा ही ये कर्मकांड करता है, लेकिन परिवार में पुत्र न होने पर अन्य विकल्प भी मौजूद हैं.
पुत्र न होने पर बेटी और महिलाएं भी कर सकती हैं श्राद्ध
गयापाल पंडा चंदन कुमार कौशिक बताते हैं कि गयाजी की महिमा अपार है. परिवार में कोई सदस्य न हो तो गोत्र का कोई व्यक्ति भी पिंडदान कर सकता है. गोत्र में भी कोई न हो तो पुरोहित के श्राद्ध से पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, बशर्ते जीवनकाल में ही उन्हें सूचना दे दी जाए.
"घर में बेटा न होने पर बेटी और घर की महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं. मार्कंडेय पुराण और वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है. विद्वानों का भी मत है कि पुरुष न होने पर महिलाएं श्राद्ध कर्म कर सकती हैं."-चंदन कुमार कौशिक, पंडा पुरोहित
गयाजी में सबका अधिकार समान
चंदन कुमार कौशिक कहते हैं कि गयाजी में बड़ा-छोटा नहीं, सबका अधिकार है क्योंकि सभी माता-पिता की संतान हैं. कई संतानें हों तो सभी आकर पिंडदान कर सकते हैं. धर्म और कर्म अपने हाथ से होना चाहिए. यदि माता-पिता जीवित हैं तो पूर्वजों के पिंडदान के लिए उनकी अनुमति आवश्यक है. माता-पिता न हों तो भाई आपसी सहमति से श्राद्ध कर सकते हैं. सहमति न हो तो कोई भी भाई कर सकता है.
शास्त्रों के अनुसार अधिकार की प्राथमिकता
धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि नर्क से मुक्ति पुत्र द्वारा ही मिलती है, इसलिए पुत्र को पहला अधिकार है. पुत्र न होने पर अन्य विकल्प हैं. चंदन कुमार कौशिक के अनुसार क्रम इस प्रकार है: पिता का श्राद्ध बेटा करे, बेटा न हो तो पत्नी, पत्नी न हो तो सगा भाई या कुल के लोग। एक से अधिक बेटे हों तो बड़ा पुत्र करे, लेकिन बड़ा न करे या मतभेद हो तो कोई भी पुत्र गयाजी में कर सकता है. बेटी का पति और नाती भी अधिकारी हैं.
नाती, पोता, भतीजा और विधवा भी कर सकते हैं
बेटा न होने पर पोता या प्रपौत्र श्राद्ध कर सकते हैं. ये भी न हों तो विधवा स्त्री कर सकती है. पत्नी का श्राद्ध तभी किया जाता है जब कोई पुत्र न हो. बेटा-पोता न होने पर भतीजा भी अधिकारी है. गोद लिया पुत्र भी अधिकार रखता है. कोई न होने पर राजा को उसके धन से श्राद्ध करने का विधान है.
नाती द्वारा पिंडदान भी मान्य
गजाधर लाल कटारिया बताते हैं कि यदि केवल बेटी हो और उसका बेटा (नाती) हो तो वह नाना-नानी के लिए श्राद्ध और पिंडदान कर सकता है. नाती द्वारा किया गया कर्म नाना-नानी को प्राप्त होता है. शास्त्रों के अनुसार पिता के गुजरने पर पुत्र का कर्तव्य है कि दशकर्म विधि से श्राद्ध करे और गयाजी आकर पिंडदान दे. यही अंतिम कामना रहती है.
"एक पिता की चार संतानें हों तो चारों को पितृ ऋण से उऋण होना है. यह शरीर पिता का दिया हुआ है. गयाजी में पिंडदान के बाद ही यह संभव है. शास्त्र कहता है कि सभी पुत्रों को पिंडदान करना चाहिए. कई परिवार समूह में आते हैं तो बड़ा बेटा मुख्य रूप से करता है और अन्य भाई हाथ लगाकर श्रद्धा व्यक्त करते हैं. अलग-अलग समय में आने वाले पुत्र भी अपना-अपना कर्तव्य पूरा करते हैं."-गजाधर लाल कटारिया, गयापाल पंडा
आत्म पिंडदान के कठोर नियम
चंदन कुमार कौशिक के अनुसार जीवित रहते हुए स्वयं के लिए पिंडदान (आत्म पिंडदान) भी संभव है. इसके लिए कई कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है. व्यक्ति को सांसारिक जीवन से दूर रहना, नदी किनारे रहकर स्वयं भोजन बनाना और जीवन भर यह सिलसिला जारी रखना होता है.
घर से निकलने से पहले नांदी श्राद्ध जरूरी
किसी भी तीर्थयात्रा से पहले घर पर नांदी श्राद्ध करें. पुत्र नांदी श्राद्ध करके चले तो अनेकों सफलताएं मिलती हैं. पिंडदान के लिए घर से निकलने से पहले तीर्थ पुरोहित से संपर्क कर विधान पूछ लें. कई लोग नारियल पर पितरों को जगाकर लाते हैं. आने से पहले पितरों का आह्वाहन करें और पूरी श्रद्धा व शुद्धता के साथ पहुंचें.
पितृ पक्ष में सही ज्ञान जरूरी
गयाजी में पितृ पक्ष के दौरान ये सभी जानकारियां महत्वपूर्ण हैं. परिवार में पुत्र न होने की स्थिति में भी श्राद्ध और पिंडदान की व्यवस्था शास्त्रों में स्पष्ट है. सही जानकारी और श्रद्धा से पितर संतुष्ट होते हैं और वंश को आशीर्वाद मिलता है.
ये भी पढ़ें-
घर बैठे कर सकेंगे ई-पिंडदान, गयाजी में श्रद्धालुओं को 5 तरह के टूर पैकेज, ₹11250 से शुरू किराया
डाक विभाग पितृ पक्ष मेले का लिफाफा और पोस्टकार्ड करेगा जारी, जानें कैसे इस लोगो में छिपा है गयाजी का इतिहास
पितृपक्ष 2026 कब से शुरू होगा? जानिए पूरी श्राद्ध तिथियां और धार्मिक मान्यताएं