ETV Bharat / state

'बिना रिश्वत नहीं मिला पेंशन..' ब्रेन का ऑपरेशन कराने के लिए 10 साल से भटक रहीं सेवानिवृत शिक्षिका

जन सुनवाई में डीएम शशांक शुभंकर जब इन शिक्षकों की शिकायतों से रूबरू हुए तो उन्होंने वहां मौजूद जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों से सीधे सवाल करते हुए कहा कि 'काहेजी कोई अपनी समस्याओं को लेकर बार-बार आता है तब भी मामला हल नहीं होता है? आखिर मामला क्या है? बिना शिक्षक के आप यहां तक पहुंचे हैं क्या? जब शिक्षक ही समस्याओं से घिरा होगा तो फिर बच्चों को शिक्षा कैसे अच्छी मिलेगी?

"30 सालों में कम से कम 50 चप्पल तो घिस गई होगी. एक लाख से अधिक राशि मिलनी है, लेकिन अब तक आने जाने में 25 हजार खर्च हो गए होंगे. सिस्टम की व्यवस्था से अब थक गए हैं. 75 साल की उम्र में कितना दौड़ेंगे साहब. हम तो 2005 में ही रिटायर कर गए थे. 1997 से लाभ नहीं मिल रहा है." - प्रहलाद प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत शिक्षक

'30 साल से दौड़ रहे हैं': गयाजी में मंगलवार को जिला के शिक्षकों से संबंधित समस्याओं को सुनने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया था. दाऊद नगर औरंगाबाद के प्रहलाद प्रसाद सिन्हा भी अंतर वेतनमान के लाभ के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में पिछले 30 साल से दौड़ रहे हैं. उनका मामला भी लंबित है. प्रहलाद प्रसाद सिन्हा डीएम के सामने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की पोल खोली. कहा कि हुजूर 30 साल हो गए लेकिन अंतर वेतनमान का भुगतान नहीं हुआ है.

"मेरे ब्रेन में दिक्कत है. ऑपरेशन कराना है, लेकिन मेरा पैसा और मुझे ही नहीं मिल रहा है. अपना पैसा होते हुए हमे लोन लेना पड़ेगा. डीएम साहब बोले हैं कि 15 दिनों में भुगतान हो जाएगा." -मनोरमा पांडे, सेवानिवृत शिक्षिका, बोधगया

'इस अधिकारी ने नहीं किया काम': एक अधिकारी की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि इनके पास मेरा सारा कागजात है. मैं बीमार हूं, ज्यादा बोलने में सिर में झुनझुनी होने लगती है. इसलिए मैं घर में रहती हूं. मेरे पति कई बार इस अधिकारी के पास आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गयी.

2020 रिटायर: मनोरमा देवी सरकारी शिक्षक रह चुकी हैं. 2020 में बोधगया प्राथमिक विद्यालय से रिटायर कर चुकी है, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिला. इसके अलावे 2011 से अर्जित अवकाश और अंतर वेतन का भी भुगतान नहीं किया गया. मनोरमा बताती हैं कि उन्होंने जिला शिक्षा विभाग कार्यालय के लिपिक को रिश्वत नहीं दी, इसलिए उसने फाइल को आगे नहीं बढ़ाया, जिस कारण उनको भुगतान नहीं हो पाया.

गयाजी: बोधगया की रहने वाली 65 साल की मनोरमा पांडे को ब्रेन की बीमारी है. 14 मार्च 2026 को वेल्लोर में ब्रेन की सर्जरी है. ऑपरेशन को लेकर पैसे जुटाने के लिए दर दर भटक रही हैं. स्थिति ऐसी हो गई है कि ब्याज पर पैसे लेने को वो मजबूर हैं. ऐसा भी नहीं है कि वो अपना इलाज का खर्च खुद नहीं उठा पाएंगी.

दोषी को सस्पेंड करने के आदेश: डीईओ की ओर इशारा करते हुए कहा कि 'डीईओ साहब अपने कार्यालय के ऐसे लापरवाह लोगों पर कारवाई क्यों नहीं की ? ऐसे लोगों का वेतन रोकिए, स्पष्टीकरण मांगिए, सस्पेंड कीजिए और विभागीय करवाई कीजिए.'

'DPO से लेकर DEO तक मिले थे': डीएम शशांक शुभंकर ने जब प्रधानाध्यापक शशि रंजन पटेल की शिकायतों को सुना तो उन्होंने पूछा डीपीओ से भेंट हुई थी क्या? तभी शशि रंजन ने कहा हां सर हुई थी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं. तभी डीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी से पूछा 'ऐसे होगा जी काम, ये सब टाइम पास करते हैं क्या जी डीओ साहब? इन को अब दोबारा आना पड़ेगा क्या जी?'

डीएम के इस तरह के तेवर देखते ही डीपीओ हड़बड़ा गए. डीपीओ कहते हैं 'नहीं सर नहीं आना पड़ेगा.' डीएम ने कहा कि '80 साल के बुजुर्ग को भी आप लोग दौड़ाते हैं, अब अगर किसी को दौड़ाओगे तो खुद दौड़ने लायक नहीं बचोगे, कितना दिन में हो जाएगा? ये लिख कर दीजिए'

'सर यहां बड़ा करप्शन है' : शशि रंजन ने कहा कि सर यहां जिला शिक्षा कार्यालय में बड़ा भ्रष्टाचार है. कोई भी काम बिना पैसा लिए नहीं होता है. मेरी समस्या है कि मुझे अंतर वेतनमान और डीए भत्ता नहीं मिला है. यहां के कर्मचारी फाइल आगे बढ़ाने के लिए पैसे मांगते हैं. डीएम ने तत्काल जिला निगरानी को पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए और कहा कि 15 दिनों के अंदर उन्हें जांच रिपोर्ट दें.

तीन लिपिक पर कार्रवाई: डीएम ने शिक्षकों की समस्याओं को बारी बारी से सुना और गंभीर मामलों में ऑन स्पॉट कार्रवाई भी की. काम में मनमानी और लापरवाही को लेकर शिक्षक कार्यालय के तीन लिपिकों को पर गाज गिरी. दो लिपिकों के वेतन पर तत्काल रोक लगाते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कई मामलों में लिपिक अंगिरा कुमार की लापरवाही सामने आने पर उसके वेतन पर रोक के साथ दूरस्थ प्रखंड शिक्षा कार्यालय में भेजने का निर्देश दिया.

"विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का भी आदेश दिया. वेतन भुगतान पर रोक के साथ स्पष्टीकरण भी मांगी गई है. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा से भी लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया. वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है." -शशांक शुभंकर, डीएम, गया

लापरवाह को बख्शा नहीं जाएगा: डीएम शशांक शुभंकर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा की स्थापना से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आई हैं. इसमें एमएसईपी का भुगतान, अंतर राशि का भुगतान, वेतन वगैरा की विसंगति थी. कैंप लगने से पहले 20 प्रतिशत मामलों को पहले ही समाधान कर लिया गया था. 20 प्रतिशत लंबित राशि का भुक्तान कर लिया गया है. कुछ केस में लापरवाही भी देखी गई है.

"लापरवाह कर्मियों का निलंबन भी किया जाएगा. आरडीडी साहब को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा. हमने कई निर्देश दिए हैं कि जो संचिकाएं कार्यालय में पेंडिंग हैं, तत्काल निपटारा करें. आज कुल 180 मामले सामने आए थे. उसके समाधान को लेकर हमने 15 दोनों का समय दिया है. रिश्वत की शिकायत को लेकर जिला निगरानी धावा दल को लगाया गया है. जांच कर दोषी पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी." -शशांक शुभंकर, डीएम, गया

ये भी पढ़ें: