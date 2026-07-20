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भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर युवक गिरफ्तार, भोजपुर पुलिस की गया में कार्रवाई

गया: बिहार के गया जिले से भोजपुरी अभिनेता एवं नेता पवन सिंह के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने वाले युवक सोनू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पवन सिंह को आपत्तिजनक शब्द कहकर उनका मजाक उड़ाया गया था और उनके राजनीतिक प्रवेश पर तीखे हमले किए गए थे. इस मामले में भोजपुर साइबर क्राइम थाने में दर्ज FIR के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी तक पहुंच बनाई.

वायरल वीडियो ने मचाया बवाल: वीडियो में आरोपी सोनू यादव ने पवन सिंह के परिवार के खिलाफ भी आपत्तिजनक बयान दिए थे. उसने दावा किया कि भोजपुरी क्षेत्र में पवन सिंह को जितनी इज्जत नहीं मिली, राजनीति में भी उतनी ही नहीं मिलेगी. आपत्तिजनक शब्द कहकर उन्हें संबोधित करते हुए आरोपी ने जबरन राजनीति में आने का आरोप लगाया था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसके बाद भोजपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया.

भोजपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई: मामला करीब 15 दिन पुराना है. वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद भोजपुर साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और तकनीकी जांच शुरू की गई. पुलिस की टीम ने लोकेशन ट्रेसिंग के जरिए आरोपी को गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव तक ट्रेस किया. भोजपुर पुलिस ने गया पहुंचकर स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी की.

छापेमारी में मिली सफलता: आमस थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव में की गई छापेमारी में सोनू यादव को दबोच लिया गया. भोजपुर साइबर थाना की टीम के साथ गया की आमस पुलिस भी इस ऑपरेशन में शामिल रही. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को भोजपुर पुलिस अपने साथ ले गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

पवन सिंह पर व्यक्तिगत हमले: आरोपी ने वीडियो में पवन सिंह को 'पावर स्टार' कहते हुए भी उनका अपमान किया और राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर सवाल उठाए. परिवार के सदस्यों को लेकर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को व्यापक रूप से शेयर किया, जिससे पवन सिंह के समर्थकों में आक्रोश फैला.

साइबर क्राइम पर सख्ती: भोजपुर साइबर क्राइम थाने की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और डिजिटल फॉरेंसिक के सहारे आरोपी की पहचान और लोकेशन तय की. थानाध्यक्ष आमस संजय कुमार ने पुष्टि की कि सोनू यादव को गिरफ्तार कर भोजपुर पुलिस को सौंप दिया गया है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश कर रही है.