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BJP विधायक ने भरे मंच से प्रोजेक्ट इंजीनियर को दी गाली..वीडियो वायरल होने पर बोले..

गया के बीजेपी विधायक का गाली देने वाला वीडियो वायरल हुआ है. विधायक ने सफाई में इसे मामूली स्टाफ बताया.

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बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 12, 2026 at 12:27 PM IST

4 Min Read
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गया: सोशल मीडिया पर गया जिले के वजीरगंज से बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अधिकारी को गाली देते सुनाई दे रहे हैं. भरे मंच से अधिकारी की मां को गाली दे रहे हैं और सामने बैठे लोग सुन रहे हैं. सबसे हैरान करने वाली बात है कि विधायक लोगों को उदाहरण दे रहे हैं कि 'मैंने उसे इस तरीके से गाली देकर कहा कि तुम्हें किसने अधिकारी बना दिया.'

सम्मान समारोह में उठा नाली का मुद्दा: दरअसल, यह वीडियो 24 मई को वजीरगंज प्रखंड के बैरिया में आयोजित तैलिक साहू समाज द्वारा विधायक के सम्मान में रखे एक कार्यक्रम से जुड़ा है. इस दौरान कार्यक्रम में लोगों ने नाली निर्माण और राजगीर-बोधगया मार्ग पर रसलपुर गुमटी के पास बन रहे ओवरब्रिज निर्माण में देरी का मुद्दा उठाया. इसी दौरान विधायक एक अधिकारी को गाली देते नजर आए.

छुट्टी का हवाला देने पर भड़के विधायक: विधायक ने बताया कि उन्होंने नाली निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारी को बुलाया था, लेकिन अधिकारी ने रविवार की छुट्टी होने के कारण आने से इनकार कर दिया. साथ ही कानून का हवाला देते हुए ग्रामीणों से आवेदन दिलाने की बात कही. अधिकारी के इसी रवैये पर विधायक भड़क उठे और भरे मंच से परियोजना के इंजीनियर को गाली देने लगे और अधिकारी की योग्यता पर सवाल उठाया.

बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह (ETV Bharat)

कानून सिखाने का आरोप: विधायक ने कहा, 'मैंने अधिकारी को फोन कर कहा कि जब मैं बैरिया चलूंगा तो आपको आना होगा, लेकिन उन्होंने (प्रोजेक्ट ऑफिसर) आने से मना कर दिया. कहा आज संडे है, मुझे छोड़ दीजिए. कानून सिखाने लगा कि ग्रामीणों से एक आवेदन दिलवा दीजिए, अप्रूवल आएगा, तब नाला निर्माण होगा.'

विधायक ने क्या कहा?: इसपर विधायक बिगड़ गए और कहा, 'मैं यह बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूं. मैंने कहा कि तुम्हें किसने प्रोजेक्ट ऑफिसर बना दिया रे....@@@...जनता चुनाव जिताकर जनप्रतिनिधि को भेजती है और यह अधिकारी उनकी कोई इज्जत नहीं करते हैं. मैं किसी भी कीमत में यह बर्दाश्त नहीं करूंगा.'

बयान से मुकरे विधायक: इस संबंध में जब विधायक से बात की गई तो वे अपने बयान से मुकरते नजर आए. उन्होंने कहा कि हमने किसी अधिकारी को गाली नहीं दी. गायत्री कंस्ट्रक्शन का एक साधारण सा स्टाफ था. उसे आरओबी (ROB) निर्माण को लेकर बुलाया गया था. एक नाले के निर्माण के संबंध में भी जानकारी लेनी थी, किंतु वह मनमानी कर रहा था. इसके बाद हमने माननीय नेता नितिन गडकरी जी को जानकारी दी.

"अब वह योजना ही ब्लॉक करवा दिए हैं. अब नए सिरे से निर्माण होगा. हमने किसी अधिकारी को गाली नहीं दी है. बल्कि गायत्री कंस्ट्रक्शन के साधारण से स्टाफ के संबंध में कुछ बातें कही हैं. यह बात भी कई महीने पुरानी है." -वीरेंद्र सिंह, भाजपा विधायक, वजीरगंज

कांग्रेस ने कसा तंज: विधायक के वायरल हो रहे वीडियो पर वजीरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह कांग्रेस नेता शशि शेखर ने कहा कि जो लोग बिना मेहनत और राम-राम, हिंदू-मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीतकर आते हैं, उनकी मानसिकता ठीक नहीं होती है.

"दुर्भाग्य है ऐसे विधायक पर जो पैसे के बल पर चुनाव जीतकर आते हैं. जनता के बीच जाकर अपना आपा खो देते हैं. मेहनत कर यहां तक आए होते तो इस तरह की बात नहीं करते." -शशि शेखर, कांग्रेस नेता, गया

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