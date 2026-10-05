बिहार में पत्नी के सामने विकास मित्र को मारी ताबड़तोड़ गोलियां, मौके पर ही मौत
गया में पहले से घात लगाए अपराधियों ने विकास मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात पत्नी के सामने ही अंजाम दिया. रिपोर्ट- रत्नेश
Published : October 5, 2026 at 8:41 AM IST
गया : बिहार के गया में एक विकास मित्र की हत्या की वारदात को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया. पत्नी के सामने युवक की हत्या कर दी गई. मृत युवक विकास मित्र था. देर रात को गया शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र में घात लगाए अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया.
पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका
मृतक की पहचान शंकर मांझी के रूप में हुई है, जो डेल्हा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला था. बताया जाता है कि एक हत्याकांड के मामले में करीब एक साल पहले शंकर मांझी का नाम आया था. बताया जा रहा है, कि पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है.
पत्नी के सामने ही मारी गोलियां
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार शंकर मांझी ने दो शादियां की थी. रविवार की देर रात्रि को वह अपनी पहली पत्नी के साथ कहीं से लौट रहा था. वह महादेव स्थान बगीचा बैरागी मोहल्ले में पहुंचा था. इस क्रम में अचानक बाइक से अपराधी पहुंचे और पैदल चल रहे शंकर मांझी को एक के बाद एक तीन गोलियां मार दी. पत्नी के सामने ही शंकर मांझी को गोली मारी गई. दो गोली पेट में और एक गोली सिर में लगने की बात बताई जा रही है.
घटना की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी मौके पर पहुंचे
घटना की जानकारी मिलते ही डेल्हा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं, सूचना के बाद गया के सिटी एसपी अभिनव कुमार भी स्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है, की हत्या की वारदात को किसके द्वारा अंजाम दिया गया है, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है. हालांकि परिजनों के द्वारा कुछ के नाम बताए गए हैं, जिसके आधार पर दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस की कार्रवाई चल रही है.
''डेल्हा थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या की घटना हुई है. पुलिस मामले में छानबीन कर रही है. फोरेंसिक की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल पुलिस यह पता करने में जुटी है, कि हत्या की वारदात में कौन-कौन लोग शामिल थे. परिजनों के द्वारा कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस की कार्रवाई चल रही है. जल्द ही घटना में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.''- अभिनव कुमार, सिटी एसपी, गया.
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