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गया में गजराज से पंगा ले रहे ग्रामीण! जंगल से भटके 2 हाथियों को खदेड़ रहे लोग, वन विभाग बोला- 'दूर रहें'

रिहायशी इलाकों में दिखे दोनों हाथी ( ETV Bharat )