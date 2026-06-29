गया में गजराज से पंगा ले रहे ग्रामीण! जंगल से भटके 2 हाथियों को खदेड़ रहे लोग, वन विभाग बोला- 'दूर रहें'
झारखंड से भटके दो जंगली हाथी गया के फतेहपुर पहुंचे. वन विभाग उन्हें जंगल लौटाने में जुटा, ग्रामीणों से दूर रहने की अपील.
Published : June 29, 2026 at 3:20 PM IST
गया: झारखंड के जंगलों से भटककर आए दो जंगली हाथी ने बिहार के गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में दहशत फैला दी है. घनी आबादी वाले इलाकों में दोनों हाथियों के विचरण करने से ग्रामीण भयभीत हैं. वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर लौटाने की कोशिश में जुटी हुई है.
रिहायशी इलाकों में दिखे दोनों हाथी : जानकारी के अनुसार दोनों जंगली हाथी झारखंड के हजारीबाग के जंगलों से अपने झुंड से बिछड़कर गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गन्नी पिपरा इलाके में पहुंच गए हैं. आबादी वाले क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है.
खदेड़ने के लिए हाथियों के पीछे दौड़ रहे ग्रामीण : दोनों हाथियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं. कई लोग हाथियों को गांव से भगाने का प्रयास भी कर रहे हैं. वन अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की हरकत से हाथी भड़क सकते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है.
कुत्तों से हाथियों को खदेड़ने की कोशिश : स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ ग्रामीण कुत्तों की मदद से हाथियों को खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. यदि हाथी आक्रामक हो गए तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है.
वन विभाग और पुलिस ने संभाला मोर्चा : हाथियों की सूचना मिलते ही गुरपा वन क्षेत्र की टीम और फतेहपुर थाना पुलिस सक्रिय हो गई. वन विभाग के अधिकारी लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर वापस भेजने का अभियान चला रहे हैं.
10 साल पहले भी हाथियों ने मचाई थी तबाही : स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब दस वर्ष पहले भी हाथियों का एक झुंड फतेहपुर क्षेत्र में भटककर पहुंचा था. उस दौरान कई घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और एक व्यक्ति घायल हो गया था. इसी वजह से इस बार भी ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.
''ग्रामीणों से इसकी सूचना मिलते ही कार्रवाई शुरू हो गई है. हाथियों को वापस जंगल की ओर भेजने के लिए कोशिश तेज कर दी गई है. हाथियों के गया के फतेहपुर के इलाके में विचरण करने को लेकर पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. ग्रामीणों से सतर्कता की अपील की गई है.''- रजनीश कुमार, रेंजर, गुरपा वन क्षेत्र.
वन विभाग ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील : गुरपा वन क्षेत्र के रेंजर रजनीश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई है. हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों के पीछे न जाएं, उन्हें उकसाने की कोशिश न करें और किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग या पुलिस को दें.
ये भी पढ़ें-