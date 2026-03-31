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RPF का ऑपरेशन विलेप: ट्रेन से 28 जिंदा कछुए बरामद, लावारिस बैगों में रखा था छिपाकर

गया: बिहार के गया में आरपीएफ ने ऑपरेशन विलेप के तहत कार्रवाई करते हुए 28 जिंदा कछुओं को बरामद किया है. कछुओं की बरामदकी के बाद आरपीएफ की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है. पूर्व में भी आरपीएफ के द्वारा बड़े पैमाने पर कछुआ की बरामदगी की जा चुकी है.

गया में ट्रेन से 28 जिंदा कछुए बरामद : बताया जा रहा है, कि आरपीएफ की टीम के द्वारा गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो/तीन पर निगरानी -चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान प्लेटफार्म नंबर दो पर खड़ी गाड़ी संख्या 13010 देहरादून हावड़ा डाउन दून एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान तस्करी किए जा रहे कछुओं को बरामद किया गया.

लावारिस बैगों में रखा था छिपाकर : चेकिंग के दौरान देहरादून एक्सप्रेस डाउन दून एक्सप्रेस में एक पिट्ठू बैग और एक प्लास्टिक का झोला लावारिस अवस्था में दिखाई दिया. आरपीएफ की टीम ने इसकी जांच की, तो दोनों बैग के अंदर जूट के बोरे में रखे गए कछुए पाए गए. जीवित कछुओं को मौके से बरामद किया गया.

आरपीएफ की टीम को देखकर तस्कर हुए फरार : हालांकि आरपीएफ को आशंका है, कि इसकी तस्करी हो रही थी. मामला वन्य जीव तस्करी से जुड़ा बताया जा रहा है. वहीं. इस बरामदगी के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है. बरामद सभी 28 कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया गया है.