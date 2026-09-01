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सोरहर नदी हादसा: 8 दोस्तों के साथ नहाने गए गुलाम का 24 घंटे बाद मिला शव

गया के इमामगंज में सोरहर नदी की बाढ़ में डूबे 18 वर्षीय युवक गुलाम आसी का शव 24 घंटे बाद बरामद हुआ. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार

gaya sorhar river youth drowned dead
घटना के बाद रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2026 at 8:57 AM IST

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गया: गया में सोरहर नदी में 8 दोस्तों के साथ तेज धार में बहे 18 वर्षीय युवक का शव 24 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है. एसडीआरएफ और स्थानीय तैराकों की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी थी. इस खोजबीन के दौरान सोमवार की देर शाम इमामगंज के विश्रामपुर स्थित नदी के पुल के पास झाड़ियों में युवक का शव फंसा हुआ मिला.

8 दोस्तों के साथ नहाने गया था: स्थानीय मो. नदीम ने बताया कि, गुलाम रविवार की शाम 8 दोस्तों के साथ सोरहर नदी में नहाने के लिए गया था. इसी दौरान पानी का बहाव तेज हो गया. इसमें से कुछ दोस्त डूबने लगे. तीन दोस्त निकल कर भागे और लोगों को सूचना दी. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और गोताखोर ने 4 युवक को बाहर निकाल लिया था. हालांकि सातवां गुलाम आसी लापता हो गया था.

gaya sorhar river youth drowned dead
कागजी कार्रवाई करती पुलिस (ETV Bharat)

परिजनों में कोहराम: सोमवार को शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. हालांकि, परिजन इस उम्मीद में कि शायद युवक जीवित हो, उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागे. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस दुखद घटना से पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम का माहौल है.

दोस्तों संग नहाने गया था युवक: स्थानीय मो. नदीम ने बताया कि, यह दर्दनाक हादसा गया जिले के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत दुबहल गांव में हुआ. रविवार को दुबहल निवासी गुलाम आसी समेत 8 दोस्त सोरहर नदी में स्नान करने गये थे. उस समय नदी में बाढ़ का पानी आया हुआ था. नहाने के दौरान सभी गहरे पानी में चले गये और तेज बहाव की चपेट में आ गये.

बाल-बाल बचे अन्य दोस्त: गुलाम आसी के साथ गए दोस्त किसी तरह उफनती नदी से बाहर निकलने में सफल रहे. उन्होंने शोर मचाकर ग्रामीणों और परिजनों को हादसे की जानकारी दी. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और गोताखोर ने 4 युवक को बाहर निकाल लिया था. हालांकि सातवां गुलाम आसी लापता हो गया था. उसकी खोजबीन की जा रही थी. सोमवार को दोनों का शव मिला.

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शव मिलने के बाद लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

"नदी में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया है. परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस ने पंचनामा और अन्य आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया." - अमित कुमार, थानाध्यक्ष, इमामगंज

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