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सोरहर नदी हादसा: 8 दोस्तों के साथ नहाने गए गुलाम का 24 घंटे बाद मिला शव

घटना के बाद रोते-बिलखते परिजन ( ETV Bharat )

गया: गया में सोरहर नदी में 8 दोस्तों के साथ तेज धार में बहे 18 वर्षीय युवक का शव 24 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है. एसडीआरएफ और स्थानीय तैराकों की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी थी. इस खोजबीन के दौरान सोमवार की देर शाम इमामगंज के विश्रामपुर स्थित नदी के पुल के पास झाड़ियों में युवक का शव फंसा हुआ मिला. 8 दोस्तों के साथ नहाने गया था: स्थानीय मो. नदीम ने बताया कि, गुलाम रविवार की शाम 8 दोस्तों के साथ सोरहर नदी में नहाने के लिए गया था. इसी दौरान पानी का बहाव तेज हो गया. इसमें से कुछ दोस्त डूबने लगे. तीन दोस्त निकल कर भागे और लोगों को सूचना दी. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और गोताखोर ने 4 युवक को बाहर निकाल लिया था. हालांकि सातवां गुलाम आसी लापता हो गया था. कागजी कार्रवाई करती पुलिस (ETV Bharat) परिजनों में कोहराम: सोमवार को शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. हालांकि, परिजन इस उम्मीद में कि शायद युवक जीवित हो, उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागे. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस दुखद घटना से पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम का माहौल है.