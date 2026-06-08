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कभी भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के साथ किया था स्टेज शो, अब 'सिंगिंग बार्बर' बनकर काट रहे बाल

गया के प्रशांत शर्मा अपनी दुकान पर अनोखे अंदाज में गाना गाते हुए बाल-दाढ़ी काटते हैं, जिसे लाइव सुनने दूर-दूर से ग्राहक आते हैं.

सिंगिंग बार्बर प्रशांत शर्मा की कहानी
सिंगिंग बार्बर प्रशांत शर्मा की कहानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 8, 2026 at 4:24 PM IST

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गया : बार्बर का काम प्रशांत शर्मा का पुस्तैनी धंधा है, लेकिन वे अपने काम से ज्यादा 'खास अंदाज' के लिए प्रसिद्ध हैं. दरअसल, वो हेयर कटिंग के समय अपनी सुरीली आवाज में भोजपुरी और हिंदी गीत गुनगुनाते हैं, जिसकी वजह से उनका ये काम खास हो जाता है. वो जब अपने हाथों में कैंची-कंघी और उस्तरा थामते हैं तभी उनके गले से सुरेली गीत फूट पड़ते हैं. प्रशांत शर्मा कभी पवन सिंह के साथ भी स्टेज साझा कर चुके हैं, लेकिन आज हालात ने उन्हें कटिंग की दुकान पर ला खड़ा किया है.

खुद ही बन जाते हैं टेप रिकॉर्डर : प्रशांत शर्मा गया जिला के बिशुनपुर गांव के रहने वाले हैं. गांव के पास ही इमामगंज शेरघाटी स्टेट हाइवे पर डायमंड जेंट्स पार्लर नाम की बारबर शॉप है. इस दुकान में प्रशांत के साथ दो और स्टाफ काम करते हैं. शहर की बारबर शॉप की तरह ही उनकी दुकान में सभी सामान रखे हुए हैं. लेकिन यहां अगर कुछ नहीं है तो वो टीवी या टेप रिकॉर्डर जैसे समान. ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रशांत को इनकी आवश्यकता ही नहीं है. उनके यहां जो भी ग्राहक आते हैं वह टेप रिकॉर्डर या टीवी पर गाने सुनने की फरमाइश नहीं करते बल्कि प्रशांत की आवाज में ही लाइव सुनना चाहते हैं.

खुद टेप रिकॉर्डर बन जाते हैं सिंगिंग बार्बर प्रशात शर्मा (ETV Bharat)

हेयर कटिंग के लिए लेना पड़ता अपॉइंटमेंट : शादी विवाह और त्योहारों के सीजन में प्रशांत के पास तो एक दो दिन पहले ही नंबर लगाना पड़ता है. सीजन में अपॉइंटमेंट के बिना प्रशांत से हेयर कटिंग कराना संभव ही नहीं है. इसके लिए लोग नंबर लगाते हैं. तब जाकर उनको समय मिलता है. प्रशांत अपनी सुरीली आवाज के कारण क्षेत्र में सिंगिंग बार्बर के नाम से प्रसिद्ध हैं. प्रशांत का यह शौक कोई नया नहीं है. बल्कि उन्हें गाने का शौक बचपन से है. वह पहले स्टेज शो भी किया करते थे. भोजपुरी सिनेमा के कई प्रसिद्ध कलाकारों के साथ उन्होंने सिंगिंग की है.

पवन सिंह के साथ स्टेज शो : प्रशांत शर्मा उर्फ सिंगिंग बार्बर बताते हैं कि उनका यह शौक बचपन से है. वह देश के कई स्थानों पर स्टेज शो किया करते थे. वह एक समय भोजपुरी सिंगिंग के लिए भी जाने जाते थे. वर्तमान में भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के साथ कोलकाता में कई बार स्टेज शो शेयर कर चुके हैं. यह वह समय था जब पवन सिंह का भी करियर भोजपुरी सिनेमा में बतौर सिंगर शुरू हो रहा था. उस समय प्रशांत का एक एल्बम 'केकरो हो जा परमानेंट' भी रिलीज हो चुका था. वो भोजपुरी सिंगिंग में उंचाईयों पर जा ही रहे थे. तभी एक घटना ने उन्हें सिंगिंग से दूर कर दिया.

प्रशांत शर्मा को है गायकी का जुनून
प्रशांत शर्मा को है गायकी का जुनून (ETV Bharat)

मां की तबीयत खराब हुई तो छोड़ दिया गाना : प्रशांत कहते हैं कि वो वैसे तो कई भाषाओं में गा सकते हैं, लेकिन उस समय भोजपुरी सिंगिंग के लिए उन्होंने गाना शुरू किया था. बिहार के कई क्षेत्रों में जा कर वो स्टेज शो भी कर रहे थे. लेकिन तभी 2010 से पहले उनकी मां की अचनक तबियत खराब हो गई , मां को कोई देखने वाला नहीं था और उनके पास कोई दूसरा संसाधन नहीं थे जिस से वो मां को अपने साथ रख सकते, उस समय वो कोलकाता में ही रहते थे, मां की तबियत खराब होने के बाद वो गांव आए और फिर यहीं के हो कर रह गए, प्रशांत कहते हैं कि तब उस समय गया जिला में सिंगिंग को लेकर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिस से वो आगे बढ़ते.

घर में भोजन जुटाना भी हो गया था मुश्किल : प्रशांत बताते हैं कि जब वह कोलकाता छोड़कर मां के इलाज के लिए गांव ही में रहने लगे तब एक समय ऐसा आया कि सारा कामकाज, स्टेज शो उनका बंद हो गया, ऐसी स्थिति में उनके घर में भोजन के भी लाले पड़ने लगे, गरीबी ऐसी थी कि वह सिंगिंग में जाने की सोच भी नहीं सकते थे. पैसा घर की डायरेक्ट जरूरत थी. ऐसे में स्ट्रगल का समय नहीं था. लेकिन मां ने ऐसे दौर में उनका साथ दिया और हिम्मत बढ़ाई.

खुद ही गाना गाकर करते हैं ग्राहकों का मनोरंजन
खुद ही गाना गाकर करते हैं ग्राहकों का मनोरंजन (ETV Bharat)

''गरीबी ने घर में ऐसी दस्तक दी कि फिर मैं आगे सिंगिंग के क्षेत्र में जाने के लिए सोच भी नहीं सकता था. मैंने उस समय अपने जीवन से हार मान लिया था. घर पर ही रहने लगा था. लेकिन फिर मेरी मां ने हिम्मत बढ़ाई और हेयर कटिंग का काम करने को कहा. चूंकि यह मेरा काम पुश्तैनी काम था और मैं बचपन से ही इस काम को अच्छे तरीके से जानता था. तभी मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने पुश्तैनी कार्य को कर कर आजीविका चलाऊंगा.''- प्रशांत शर्मा, सिंगिग बार्बर

एक कुर्सी से की शुरुआत : प्रशांत शर्मा बताते हैं कि जब मैंने बाल काटने के काम को करने का निर्णय लिया, तब मेरे पास सामान के पैसे भी नहीं थे. फिर दोस्तों ने मदद की और एक कुर्सी से इसकी शुरुआत की, आज उनका एक बड़ा पार्लर है और इस काम से वो खुश भी हैं. हालांकि मायूसी इस बात की है कि वो सिंगिंग के मैदान में अपना नाम नहीं बना सके.

गया के प्रशांत शर्मा का जेन्ट्स पार्लर
गया के प्रशांत शर्मा का जेन्ट्स पार्लर (ETV Bharat)

''जब बार्बर का काम शुरू किया तो मेरा कई महीनों तक इस काम को करने में दिल भी नहीं लगता था, मैं सिंगिंग नहीं कर पा रहा था, इसलिए परेशान भी था. मेरे पास ज्यादा काम भी नहीं आता था. तभी मैने बड़ी सोच-विचार किया, तभी एक आईडिया आया कि क्यों ना मैं अपने दिल के करीब वाला काम सिंगिंग भी इसी बार्बर वाले काम के दौरान करूं. आइडिया चल निकला.''- प्रशांत शर्मा, सिंगिग बार्बर

सिंगिंग शुरू होते ही नाम बढ़ा : प्रशांत शर्मा कहते हैं कि जब उन्होंने हेयर कटिंग के दौरान अपनी सुरीली आवाज के साथ गाना शुरू किया तो उनका यह नया काम ग्राहकों को खूब पसंद आने लगा. कुछ महीनो में ही उनका नाम क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हो गया. मैं प्रशांत शर्मा से ज्यादा सिंगिंग ठाकुर के नाम से जाना जाता हूं. लोग मुझे सिंगिंग ठाकुर कहते हैं. और ये मेरे लिए गर्व की बात है. गीत संगीत भी एक कला है और मैं अपनी कला से अब दूर नहीं हूं.

''सिंगिंग ठाकुर जी एक अच्छे बार्बर के साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं. इनके पास अगर एक दो घंटे भी बाल दाढ़ी कटिंग के लिए बैठ जाऊं तो बोर नहीं होता क्योंकि ये लगातार कुछ ना कुछ गुनगुनाते ही रहते हैं. ये एक अच्छे कटिंग मास्टर भी हैं. हम लोग तो इन से इनकी कटिंग रेट भी नहीं पूछते हैं. बल्कि अपनी इच्छा से कटिंग रेट से ज्यादा पैसा देते हैं. इनका यह कार्य बिल्कुल अनोखा और दिल को सुकून देने वाला है.''- सरोज कुमार, ग्राहक

ग्राहक की होती है फरमाइश : प्रशांत बताते हैं कि यहां जो भी ग्राहक आते हैं वो अपनी फरमाइश सिर्फ हेयर कटिंग के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि उन से गानों की भी फरमाइश करते हैं. इस क्षेत्र के युवा ज्यादातर नए गानों या फिर भोजपुरी गानों की फरमाइश करते हैं, जबकि कुछ ऐसे ग्राहक आते हैं जो पुराने गानों के गुनगुनाने की फरमाइश करते हैं. मैं उन्हें मना भी नहीं करता हूं, क्योंकि मैने इसकी खुद अपनी इच्छा से शुरुआत की थी. मैं भले ही स्टेज शो नहीं कर पाता हूं लेकिन अपनी दुकान पर गाने के दौरान स्टेज शो से कम अच्छा नहीं लगता है. यह मुझे खुशी देता है, क्यों कि मैं अपनी पसंद का काम कर रहा हूं.

''एक बार नहीं बल्कि कई बार मुझे देश के प्रसिद्ध बार्बर से भी काम करने का ऑफर मिला था. जावेद हबीब सैलून से लेकर दिल्ली और कोलकाता के कई प्रसिद्ध सैलूनों से मुझे काम करने का आमंत्रण मिला. मैंने वहां जाकर काम करने से मना कर दिया, क्योंकि मैं अब यही खुश हूं. मेरे जो ग्राहक यहां 50 किलोमीटर दूरी से आते हैं उन्हें वो मायूस नहीं करना चाहते हैं. वैसे भी आफ सीजन में 2000-2500 रुपए हर दिन कमा लेता हूं, फिर मैं बाहर क्यों जाऊं.''- प्रशांत शर्मा, सिंगिग बारबर

'गाने सुनने आता हूं' : एक ग्राहक मो शोएब आलम कहते हैं कि सिर्फ कटिंग ही करना इनके पास आने के उद्देश्य नहीं होते, बल्कि उनके गाने भी सुनने के लिए हम लोग आते हैं. एक तरह से अच्छा मनोरंजन हो जाता है. समय भी ठीक-ठाक से सालों में गुजर जाता है, क्योंकि जब आप सैलून में दाढ़ी बाल बनवाने जाते हैं और जब भीड़भाड़ होती है तो आपको वहां बैठकर इंतजार करने में काफी बोरिंग का एहसास होता है, लेकिन यहां प्रशांत के डायमंड जेंट्स पार्लर में ऐसा महसूस नहीं होगा. प्रशांत हर समय कुछ ना कुछ गाते रहते हैं, उनकी आवाज हम लोगों के दिल के करीब है.

हार्ट के ऑपरेशन के बाद थोड़ा पड़ा असर : शोएब बताते हैं कि प्रशांत की अभी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, 4 महीने पहले ही इनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने थोड़ा बोल्ड आवाज में गाने से मना किया है, जिसकी वजह से प्रशांत हाई रिदम में नहीं गा पा रहे हैं, मगर जब ऑपरेशन से पहले ये गाते थे तो इनकी आवाज भी बोल्ड थी और रिदम में भी होते थे. हमें आशा है कि प्रशांत फिर कुछ महीनों बाद उसी लय में वापिस आ जाएंगे, जब इनकी तबीयत खराब हुई थी तब हम लोग भी मायूस थे और इनके लिए काफी प्रार्थना की थी.

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