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तीर्थराज प्रयाग में सबसे पहले पिंडदान का विधान; भगवान राम से जुड़ा है इसका पौराणिक महत्व

सबसे पहला पिंडदान प्रयाग में किया गया. फिर काशी और गयाजी में पिंडदान का विधान बना.

तीर्थराज प्रयाग में सबसे पहले पिंडदान का विधान.
तीर्थराज प्रयाग में सबसे पहले पिंडदान का विधान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 9:34 AM IST

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प्रयागराज: पितृपक्ष के अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में पिंडदान और तर्पण का विशेष धार्मिक महत्व है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, गयाजी जाने से पहले प्रयागराज में पितरों के निमित्त पिंडदान करना अनिवार्य है. इसके बाद ही गया श्राद्ध पूर्ण माना जाता है.

प्रयागराज के दाईं घोड़ा निशान वाले तीर्थ पुरोहित (पंडा) परिवार के प्रतिनिधि शिवशंकर ने बताया कि गयाजी जाने से पहले प्रयागराज में पिंडदान करने का पौराणिक महत्व है. उन्होंने बताया कि जब महाराजा दशरथ का देहांत हुआ, उस समय भगवान श्रीराम वनवास में थे.

लंका विजय के बाद जब श्रीराम अयोध्या लौटे, तब गुरुओं और पंडितों की सलाह पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान का निर्णय लिया गया. प्रयाग को सभी तीर्थों का राजा यानी तीर्थराज कहा जाता है. इसलिए सबसे पहला पिंडदान प्रयाग में किया गया. फिर काशी और गयाजी में पिंडदान का विधान बना.

प्रयागराज में पिंडदान का महत्व. (Video Credit: ETV Bharat)

सीता जी ने फाल्गु नदी तट पर किया पिंडदान: गयाजी में जब भगवान राम पिंडदान की सामग्री लेने गए, उसी दौरान फाल्गु नदी से राजा दशरथ का हाथ बाहर निकला और आकाशवाणी से पिंड की मांग की गई.

उस समय सामग्री न होने पर माता सीता ने तुरंत फाल्गु नदी की रेत से पिंड बनाकर उनके हाथ में समर्पित कर दिया. इसे स्वीकार कर राजा दशरथ स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए.

माता सीता का श्राप: जब भगवान श्रीराम सामग्री लेकर लौटे और सीता जी ने पूरी बात बताई, तो उन्होंने इसका साक्षी मांगा. सीता जी ने वहां मौजूद गौ माता, ब्राह्मण और फाल्गु नदी को साक्षी बताया.

तब अधिक दान-दक्षिणा व पिंड सामग्री की लालसा में गौ माता, ब्राह्मण और फाल्गु नदी तीनों मुकर गए और झूठ बोल दिया. इस पर माता सीता ने तीनों को श्राप दिया.

गौ माता को कलयुग में गंदगी और अपशिष्ट खाने का श्राप मिला. ब्राह्मण को कितना भी धन या दान मिलने के बावजूद हमेशा दरिद्र बने रहने का श्राप मिला. वहीं फाल्गु नदी को हमेशा सूखे रहने का श्राप मिला. इसकी वजह से आज भी फाल्गु नदी की सतह पर पानी नहीं दिखता, बल्कि रेत खोदने पर नीचे जल निकलता है.

प्रयागराज में पिंडदान करते श्रद्धालु.
प्रयागराज में पिंडदान करते श्रद्धालु. (Photo Credit: ETV Bharat)

परंपरा का निष्कर्ष: शिव शंकर ने बताया कि इसी कारण श्रद्धालु सबसे पहले प्रयागराज आकर अपने पितरों का आह्वान व पिंडदान करते हैं, फिर काशी और अंत में गया जाकर श्राद्ध कर्म पूरा करते हैं.

ललितपुर से प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु रामचंद्र ने बताया कि वह अपने परिजनों की अस्थियां लेकर प्रयागराज आए हैं. यहां संगम तट पर पहले अस्थि विसर्जन और पिंडदान का विधान है. इसके बाद यहां के पुरोहित आगे का जो भी मार्ग और नियम बताते हैं, उसी के अनुसार आगे गया जी या अन्य तीर्थ जाया जाता है.

प्रशासनिक व स्थानीय व्यवस्था: उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई विशेष मदद नहीं मिली है. यहां के तीर्थ पुरोहित (महाराज जी) श्रद्धालुओं की पूरी सहायता करते हैं.

यदि किसी श्रद्धालु के पास पैसे की कमी हो, तो भी पुरोहित अपनी तरफ से भोजन, ठहरने, पूजा-पाठ और यहां तक कि घर वापसी तक की पूरी व्यवस्था करवा देते हैं. किसी बात के लिए हठ या दबाव नहीं बनाते.

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