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तीर्थराज प्रयाग में सबसे पहले पिंडदान का विधान; भगवान राम से जुड़ा है इसका पौराणिक महत्व

तीर्थराज प्रयाग में सबसे पहले पिंडदान का विधान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: पितृपक्ष के अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में पिंडदान और तर्पण का विशेष धार्मिक महत्व है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, गयाजी जाने से पहले प्रयागराज में पितरों के निमित्त पिंडदान करना अनिवार्य है. इसके बाद ही गया श्राद्ध पूर्ण माना जाता है. प्रयागराज के दाईं घोड़ा निशान वाले तीर्थ पुरोहित (पंडा) परिवार के प्रतिनिधि शिवशंकर ने बताया कि गयाजी जाने से पहले प्रयागराज में पिंडदान करने का पौराणिक महत्व है. उन्होंने बताया कि जब महाराजा दशरथ का देहांत हुआ, उस समय भगवान श्रीराम वनवास में थे. लंका विजय के बाद जब श्रीराम अयोध्या लौटे, तब गुरुओं और पंडितों की सलाह पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान का निर्णय लिया गया. प्रयाग को सभी तीर्थों का राजा यानी तीर्थराज कहा जाता है. इसलिए सबसे पहला पिंडदान प्रयाग में किया गया. फिर काशी और गयाजी में पिंडदान का विधान बना. प्रयागराज में पिंडदान का महत्व. (Video Credit: ETV Bharat) सीता जी ने फाल्गु नदी तट पर किया पिंडदान: गयाजी में जब भगवान राम पिंडदान की सामग्री लेने गए, उसी दौरान फाल्गु नदी से राजा दशरथ का हाथ बाहर निकला और आकाशवाणी से पिंड की मांग की गई. उस समय सामग्री न होने पर माता सीता ने तुरंत फाल्गु नदी की रेत से पिंड बनाकर उनके हाथ में समर्पित कर दिया. इसे स्वीकार कर राजा दशरथ स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए. माता सीता का श्राप: जब भगवान श्रीराम सामग्री लेकर लौटे और सीता जी ने पूरी बात बताई, तो उन्होंने इसका साक्षी मांगा. सीता जी ने वहां मौजूद गौ माता, ब्राह्मण और फाल्गु नदी को साक्षी बताया.