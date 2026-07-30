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मां की मौत और टूटे पैर का दर्द भी नहीं डिगा सका हौसला, पेट काटकर इस शिवभक्त ने बनाया 1.5 क्विंटल का अनोखा कांवर!

गया के शिवभक्त सुदर्शन ने गरीबी में पेट काटकर कमाए पैसों से 30 फीट लंबा कांवर बनाया, पहली सोमवारी को बैजू धाम में जलार्पण करेंगे.

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कांवड़ के साथ शिव भक्त सुदर्शन कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 6:49 AM IST

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गया: गुरुवार 30 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है. इस दौरान पूरे वातावरण में शिव भक्तों के 'बोल बम' के नारे गूंजने लगेंगे और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ लगेगी. भगवान भोलेनाथ के एक से बढ़कर एक अनन्य भक्त हैं और इन्हीं में बिहार के गया जिले के सुदर्शन कुमार भी शामिल हैं.

अनोखे भक्त सुदर्शन कुमार: गया के गुरारू प्रखंड के रहने वाले सुदर्शन कुमार भगवान भोले के एक अत्यंत अनोखे भक्त हैं. भगवान शंकर के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और अटूट आस्था है. वह अब तक 30 बार डाक बम के रूप में बाबा की नगरी देवघर की बेहद कठिन यात्रा पूरी कर चुके हैं.

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अपने साथियों के साथ सुदर्शन कुमार (ETV Bharat)

30 फीट लंबी कांवर: इस बार सुदर्शन ने अपने कुछ साथियों की मदद से एक बेहद खास कांवर तैयार किया है. उन्होंने बताया कि यह कांवर 30 फीट लंबा और लगभग डेढ़ क्विंटल वजनी है. पिछले एक महीने से सुदर्शन दिन-रात मेहनत करके इस भव्य कांवर को अंतिम रूप देने में जुटे हुए थे.

दुख और संघर्ष की कहानी: सुदर्शन का जीवन और उनकी भक्ति संघर्षों की एक लंबी कहानी है. उनके मुताबिक वह बचपन से ही शिवभक्त रहे हैं और महज 13 साल की उम्र में पहली बार कांवर लेकर देवघर गए थे. इसके बाद वह लगातार 30 वर्षों तक सावन में डाक बम बनकर देवघर जाते रहे.

मां का निधन और टूटा पैर: हालांकि सुदर्शन बताते हैं कि वे पिछले कुछ सालों से बाबा के दरबार देवघर नहीं जा सके हैं. दरअसल पिछले तीन सालों में उन्होंने कई दुख झेले. उन्होंने बताया कि पहले उनकी मां का आकस्मिक निधन हो गया. फिर एक हादसे में उनका पैर टूट गया, जिससे उनकी यात्रा रुक गई.

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कांवर को सजाते टीम के साथी (ETV Bharat)

पेट काटकर जुटाए पैसे: शिवभक्त सुदर्शन कहते हैं कि गरीबी और मुफलिसी के बावजूद उन्होंने भगवान के प्रति अपना हौसला नहीं खोया. अपने इस अनोखे कांवर को बनाने के लिए उन्होंने कड़ी मजदूरी की. इसके साथ ही अपने फोटोग्राफी के पेशे से आने वाले एक-एक पैसे को अपनी इच्छाएं दबाकर बचाकर रखा.

सामान की खरीदारी और खर्च: सुदर्शन अपना अनुभव साझा करते हुए कहते है कि उन्होंने अपना पेट काटकर अब तक इस कांवर पर करीब 25 हजार रुपये खर्च कर दिए हैं. विशेष रूप से खरीदारी करने वे सुल्तानगंज गए थे. वहां से कांवर को सजाने का विशेष सामान और बाबा के अभिषेक के लिए पवित्र गंगाजल लेकर आए हैं.

कांवर की भारी बनावट: कांवर की विशेषता बताते हुए सुदर्शन कहते हैं कि इस अद्भुत कांवर को तैयार करने के लिए विशेष रूप से हरे बांस का इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने बताया कि इस बांस का वजन ही 70 किलोग्राम से अधिक है. इसके अलावा कांवर की भव्य साज-सज्जा के लिए इस पर फोम, गद्दे, वजनी घुंघरू और धार्मिक शस्त्र भी लगाए हैं.

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कांवड़ की सजावट देखते सुदर्शन कुमार व साथी (ETV Bharat)

क्विंटल भर वजनी कांवर: सुदर्शन के मुताबिक कांवर की बनावट के साथ-साथ इसमें बड़े-बड़े गागरों के अंदर 50 से 60 किलोग्राम पवित्र गंगाजल रखा जाएगा. सुदर्शन के अनुसार यदि यात्रा में कुछ लोग और बढ़ गए तो गंगाजल की मात्रा और बढ़ जाएगी, जिससे यह कांवर डेढ़ क्विंटल से भी अधिक वजनी हो जाएगा.

दोस्तों ने उड़ाया मजाक: शिव भक्त सुदर्शन बताते हैं कि उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति को देखकर शुरुआत में उनके कुछ दोस्तों ने उनका मजाक भी उड़ाया था. उन्हें लगता था कि इतनी तंगी के बीच सुदर्शन इतना बड़ा कांवर कभी नहीं बना पाएगा. लेकिन बाबा की कृपा से आज यह कांवर बनकर पूरी तरह तैयार है.

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1.5 क्विंटल का अनोखा कांवर (ETV Bharat)

"पिछले कई सालों से व 52 फीट या 30 फीट का बड़ा कांवर लेकर देवघर जाने की सोच रहे थे. लेकिन देवघर जाने के लिए कम से कम 2 लाख रुपये के बजट की जरूरत थी. आर्थिक तंगी के कारण देवघर जाने का इरादा छोड़ना पड़ा."- सुदर्शन कुमार, शिव भक्त

मिनी देवघर बैजू धाम: सुदर्शन कहते हैं कि पैसे के अभाव में इस बार उन्होंने बिहार के मिनी देवघर के रूप में प्रसिद्ध गुरुआ के बैजू धाम जाने का निर्णय लिया है. गौरतलब है कि गुरारू से करीब 30 किलोमीटर दूर पहाड़ पर स्थित बाबा बैजू धाम की महिमा अपरंपार है. यहां भगवान शिव स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे.

पहली सोमवारी को जलार्पण: सुदर्शन ने बताया कि वे अपने 11 स्थाई सदस्यों की टीम के साथ 2 अगस्त को गुरारू से बैजू धाम के लिए रवाना होंगे. वे 3 अगस्त को सावन की पहली सोमवारी के पावन दिन बाबा के दरबार में जलाभिषेक करेंगे. उन्होने कहा कि इस यात्रा में कंधा लगाने वाले श्रद्धालुओं पर कोई रोक नहीं होगी.

"जो भी श्रद्धालु यात्रा में शामिल होना चाहते है वो शामिल हो सकते हैं. इस यात्रा में कंधा लगाने वाले श्रद्धालुओं पर कोई रोक नहीं होगी."- सुदर्शन कुमार, शिव भक्त

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कांवड़ के साथ टीम के सदस्य (ETV Bharat)

सेवा भाव और मनोकामना: सुदर्शन बताते हैं कि वे हर सावन में देवघर मार्ग पर इनावरण में लगने वाले एक धार्मिक शिविर में भी अपना योगदान देते हैं. वे अपनी सक्षमता से बढ़कर वहां बादाम, चावल और चीनी जैसी सामग्री दान भेजते हैं. उन्होंने कहा कि इस बार वे बाबा से अपने क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करेंगे.

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