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मां की मौत और टूटे पैर का दर्द भी नहीं डिगा सका हौसला, पेट काटकर इस शिवभक्त ने बनाया 1.5 क्विंटल का अनोखा कांवर!

कांवड़ के साथ शिव भक्त सुदर्शन कुमार ( ETV Bharat )