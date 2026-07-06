'लड़की की शादी होने के बाद भी ब्लैकमेल कर रहा था प्रेमी..' गया हत्याकांड में पुलिस का खुलासा
गया में रोशन हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया है-
Published : July 6, 2026 at 1:37 PM IST
गया : बिहार के गया में बीते दिन एक युवक की हत्या की घटना सामने आई थी. इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है. मामले में दो की गिरफ्तारी हुई है. वहीं, एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.
युवक की हत्या मामले में पुलिस का खुलासा : बीते दिन वजीरगंज थाना के पुनावां गांव स्थित पहाड़ी के पास से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया था. मृतक की पहचान गया के बुनियादगंज थाना अंतर्गत हेड मानपुर के रहने वाले रोशन कुमार उर्फ रॉकेट के रूप में हुई थी.
युवक की हत्या का खुला राज : रोशन की हत्या मारपीट करके रस्सी बांधकर उसका गला घोंटकर की गई थी. अब इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में दो को गिरफ्तार किया है. वहीं, एक नाबालिक को निरुद्ध किया है. मृतक चार पहिया वाहन की ड्राइवरी का काम करता था.
''हत्या मामले में दो की गिरफ्तारी की गई है. एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. पुलिस ने इस हत्याकांड का पूरी तौर पर खुलासा कर लिया है. अग्रतर कार्रवाई जारी है.''- सुशील कुमार, एसएसपी, गया
शादीशुदा हुई प्रेमिका को करना चाह रहा था ब्लैकमेल : घटना का कारण प्रेम प्रसंग से जुड़ा पाया गया है. बताया जाता है, कि एक युवती के साथ पूर्व से रोशन का प्रेम प्रसंग था. उक्त युवती की शादी हो जाने के बाद भी रोशन के द्वारा पुराने फोटो- वीडियो दिखा कर शादीशुदा युवती पर संबंध बनाए रखने का दबाव बनाया जा रहा था.
'समझाने के बाद नहीं माना तो कर दी हत्या' : कई बार समझाने के बावजूद वह नहीं माना. इसके बाद उसकी हत्या की घटना को अंजाम दिया गया. हत्या के इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों में सावन कुमार हेड मानपुर, शुभम कुमार अलीपुर दोनों बुनियादगंज थाना क्षेत्र निवासी हैं. पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त हुए चार पहिया वाहन की बरामदगी कर ली है.
ऐसे सामने आया था मामला : बीते 4 जुलाई की सुबह को वजीरगंज थाना के पुनावां पहाड़ी के पीछे एक युवक का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना के बाद वजीरगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया था.
FSL की टीम ने की जांच : इस मामले में एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए लगाया गया था. घटना को लेकर मृतक के पिता के लिखित शिकायत पर वजीरगंज थाना में कांड संख्या 383/26 दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई थी. पुलिस की विशेष टीम ने इस मामले में आसूचना संकलन और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई शुरू की और प्राथमिकी दर्ज होने के कई घंटे बाद ही कांड में शमिल अपराधियों तक पहुंच गई.
हत्याकांड में दो गिरफ्तार और एक नाबालिग पकड़ाया : इस हत्याकांड में दो को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया. पकड़ाए अभियुक्तों ने घटना में संलिप्तता स्वीकार किया है. पुलिस को बताया है, कि हमारे रिश्तेदार से जुड़ी एक युवती से रोशन का पूर्व से प्रेम-प्रसंग था. युवती की शादी हो जाने के बाद भी वह पुराने फोटो -वीडियो दिखाकर उस पर संबंध बनाने का दबाव बना रहा था. काफी समझाने के बावजूद वह नहीं मान रहा था. मजबूर होकर सभी अभियुक्तों ने आपस में योजना बनाकर उसकी हत्या कर दी.
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