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बिहार के मेजर आशीष कुमार को मिला 'शौर्य चक्र', आतंकवाद विरोधी अभियान में दिखाया था असाधारण पराक्रम

बिहार के रहने वाले मेजर आशीष कुमार को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया. इस उपलब्धि से पैतृक गांव में खुशी की लहर है.

Major Ashish Kumar
गया के आशीष कुमार को शौर्य चक्र (सौ. SuryaCommand_IA का X हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 11, 2026 at 2:29 PM IST

3 Min Read
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गया: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2026 (फेज वन) में मेजर आशीष कुमार को उनकी वीरता, साहस और उत्कृष्ट क्षमता के लिए देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार 'शौर्य चक्र' से सम्मानित किया. शौर्य चक्र से नवाजे जाने के बाद उनके पैतृक गांव गया जिले के ग्रामीण इलाके कोच बाजार में खुशी का माहौल है. उनके घर पर बधाई देने वाले लगातार आ रहे हैं.

गया के आशीष कुमार को शौर्य चक्र: मेजर आशीष कुमार के भाई आकाश कुमार ने बताया कि यह काफी खुशी का पल है. मेरे भाई मेजर आशीष कुमार को शौक चक्र से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है. इसके बाद उनके घर, परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. इस खबर के मिलने के बाद से ही उल्लास का वातावरण बना हुआ है. लोग लगातार बधाई देने को भी आ रहे है. यह सचमुच खुशी का काफी बड़ा पल है.

Major Ashish Kumar
परिवार के साथ मेजर आशीष कुमार (ETV Bharat)

"उनके बड़े भाई में बचपन से ही देश सेवा की भावना थी. वे अनुशासित, शांत और मेहनत स्वभाव के थे. शुरू से ही पढ़ाई के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी निभाने की आदत थी. शुरू से ही कुछ कर गुजरना चाहते थे और इस बीच में भारतीय सेना में अधिकारी बने थे. अब उन्हें शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है."- आकाश कुमार, मेजर आशीष कुमार के भाई

युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत: आकाश ने कहा कि मेजर आशीष कुमार की उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है. उनकी सफलता बताती है कि मेहनत, अनुशासन और देश सेवा के प्रति समर्पण से युवा पीढ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है. ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं के लिए वे मिसाल के रूप में है. काफी खुशी है, कि लोग हमें बधाई देने आ रहे हैं. यह गर्व का पल है.

आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए शौर्य चक्र: 29 वर्षीय मेजर आशीष कुमार भारतीय सेना के आईसी-83864ए में 7 पैरा (विशेष बल) में तैनात हैं. नवंबर 2024 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान उन्होंने असाधारण साहस और नेतृत्व का परिचय दिया था.

मेजर आशीष ने इस दौरान अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना पूरे दस्ते से और स्नाइपर टीमों की कार्रवाई का प्रभावी समन्वय किया था. इसके परिणाम स्वरूप दो आतंकवादी मार गिराए गए थे और मिशन सफलतापूर्वक कामयाब हुआ था. इसके बीच अब मेजर आशीष कुमार को उनके वीरता, साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के लिए देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है.

कब दिया गया सम्मान?: 8 जून 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पुलिस बलों के कर्मियों को 7 कीर्ति चक्र (दो मरणोपरांत), 15 वीर चक्र (तीन मरणोपरांत) और 29 शौर्य चक्र (एक मरणोपरांत) प्रदान किए गए. गया के रहने वाले मेजर आशीष कुमार को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. यह सम्मान मिलने के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. आसपास के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं.

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