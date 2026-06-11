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बिहार के मेजर आशीष कुमार को मिला 'शौर्य चक्र', आतंकवाद विरोधी अभियान में दिखाया था असाधारण पराक्रम

गया के आशीष कुमार को शौर्य चक्र ( सौ. SuryaCommand_IA का X हैंडल )

गया: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2026 (फेज वन) में मेजर आशीष कुमार को उनकी वीरता, साहस और उत्कृष्ट क्षमता के लिए देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार 'शौर्य चक्र' से सम्मानित किया. शौर्य चक्र से नवाजे जाने के बाद उनके पैतृक गांव गया जिले के ग्रामीण इलाके कोच बाजार में खुशी का माहौल है. उनके घर पर बधाई देने वाले लगातार आ रहे हैं. गया के आशीष कुमार को शौर्य चक्र: मेजर आशीष कुमार के भाई आकाश कुमार ने बताया कि यह काफी खुशी का पल है. मेरे भाई मेजर आशीष कुमार को शौक चक्र से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है. इसके बाद उनके घर, परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. इस खबर के मिलने के बाद से ही उल्लास का वातावरण बना हुआ है. लोग लगातार बधाई देने को भी आ रहे है. यह सचमुच खुशी का काफी बड़ा पल है. परिवार के साथ मेजर आशीष कुमार (ETV Bharat) "उनके बड़े भाई में बचपन से ही देश सेवा की भावना थी. वे अनुशासित, शांत और मेहनत स्वभाव के थे. शुरू से ही पढ़ाई के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी निभाने की आदत थी. शुरू से ही कुछ कर गुजरना चाहते थे और इस बीच में भारतीय सेना में अधिकारी बने थे. अब उन्हें शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है."- आकाश कुमार, मेजर आशीष कुमार के भाई