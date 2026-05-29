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भीषण गर्मी से भगवान भी परेशान, बिहार के इस मंदिर में लगे AC-कूलर

भीषण गर्मी का असर इंसान तो क्या भगवान भी परेशान हो गए. बिहार में शिवलिंग और गणेशजी के लिए एसी-कूलर लगाए गए हैं..पढ़ें-

AC में स्फटिक शिवलिंग
AC में स्फटिक शिवलिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 29, 2026 at 2:20 PM IST

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गया : बिहार के गया स्थित रामशिला मंदिर काफी प्राचीन और आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है. मान्यता है कि भगवान श्रीराम स्वयं यहां आए थे और पिंडदान किया था. मंदिर परिसर में आज भी उनके चरणों के निशान मौजूद बताए जाते हैं. पहले मंदिर में भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए केवल हाथ के पंखे या सामान्य पंखों का उपयोग किया जाता था, लेकिन इस वर्ष भीषण गर्मी को देखते हुए भक्तों ने दान देकर एसी और कूलर की व्यवस्था कराई है.

एसी में भगवान, लगता है ठंडे फलों का भोग : मंदिर प्रबंधन के अनुसार 24 घंटे एसी, कूलर और पंखे लगातार चलाए जा रहे हैं ताकि भगवान को ठंडक मिल सके. इतना ही नहीं, भगवान को ठंडे फलों का भोग भी लगाया जा रहा है. भक्तों का कहना है कि भगवान भी परिवार के सदस्य की तरह हैं और उनकी सेवा करना ही सच्ची भक्ति है.

एसी की ठंडक में घिरे भगवान (ETV Bharat)

देश का तीसरा प्रसिद्ध स्फटिक शिवलिंग : रामशिला मंदिर में स्थापित स्फटिक शिवलिंग को देश का तीसरा प्रमुख स्फटिक शिवलिंग माना जाता है. बताया जाता है कि पहला रामेश्वरम में, दूसरा जम्मू के रघुनाथ मंदिर में और तीसरा गया के रामशिला मंदिर में स्थापित है. इस शिवलिंग को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं.

अनूठा है स्फटिक शिवलिंग : भक्तों का विश्वास है कि कपूर जलाने के बाद इस स्फटिक शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और बासुकीनाथ नाग के स्वरूप दिखाई देते हैं. यह शिवलिंग मन्नतें पूरी करने वाला माना जाता है और इसके पूजन से कालसर्प दोष तथा ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलने की मान्यता है.

AC की ठंडक में भगवान को मिली राहत
AC की ठंडक में भगवान को मिली राहत (ETV Bharat)

मूंगा गणेश जी की अद्वितीय प्रतिमा : रामशिला मंदिर परिसर में मूंगा पत्थर से बनी करीब पांच फीट ऊंची गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित है, जिसे देश में अद्वितीय माना जाता है. कहा जाता है कि इतनी बड़ी मूंगा गणेश प्रतिमा देशभर में कहीं और नहीं है. मूंगा पत्थर की प्रतिमा बनी होने की वजह से गणेशजी को गर्मी का असर ज्यादा होता है.

मूंगा गणेशजी के लिए लगे एसी-कूलर : भक्तों की मान्यता है कि मूंगा पत्थर होने के कारण गणेश जी को अधिक गर्मी लगती होगी, इसलिए उनके लिए अलग से कूलर लगाया गया है. मंदिर परिसर में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भगवान शिव, माता पार्वती, सूर्य भगवान, कार्तिकेय भगवान, बजरंगबली और अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं.

देश का तीसरा प्रसिद्ध स्फटिक शिवलिंग
देश का तीसरा प्रसिद्ध स्फटिक शिवलिंग (ETV Bharat)

'भगवान भी हमारी तरह महसूस करते हैं गर्मी' : रामशिला मंदिर के पुजारी लखन कुमार पांडे ने बताया कि इस समय गया में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. भक्तों की भावना है कि भगवान को भी इतनी गर्मी में राहत मिलनी चाहिए. इसी वजह से भक्तों के सहयोग से मंदिर में एसी और कूलर लगाए गए हैं.

''स्फटिक शिवलिंग शीतलता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए भगवान भोलेनाथ और मूंगा गणेश जी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. यह भक्तों की अनूठी आस्था और भगवान के प्रति प्रेम का प्रतीक है.''- लखन कुमार, पुजारी, रामशिला मंदिर

मूंगा गणेश जी की अद्वितीय प्रतिमा
मूंगा गणेश जी की अद्वितीय प्रतिमा (ETV Bharat)

भगवान श्रीराम के आगमन की मान्यता : रामशिला मंदिर को लेकर यह भी मान्यता है कि भगवान श्रीराम अपने परिवार सहित यहां आए थे और उन्होंने यहां पिंडदान किया था. मंदिर के पहाड़ी क्षेत्र में आज भी उनके चरणचिह्न मौजूद होने की बात कही जाती है.

मंदिर का पौराणिक महत्व : इसी कारण यह स्थल धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. मंदिर में हर साल देशभर से हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. इस बार भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए की गई विशेष व्यवस्था श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

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