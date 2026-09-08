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110cc की बाइक से 19,024 फीट ऊंचे उमलिंग ला पर फतह, बिहार के रमेश कुमार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज!

"सामान्य तौर पर कमर्शियल हवाई जहाज आसमान में 30,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं. मैं अपनी बाइक से जिस उमलिंग ला रोड पर पहुंचा, वह 19,024 फीट ऊंचा था. यानी अगर मैं वहां से केवल 11,000 फीट और ऊपर चला जाता, तो वह सीधे हवाई जहाजों के उड़ने का क्षेत्र होता. "- रमेश कुमार, बाइकर

रमेश ने उमलिंग ला की अविश्वसनीय ऊंचाई का अंदाजा एक बेहद दिलचस्प आंकड़े के जरिए समझाया. उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर कमर्शियल हवाई जहाज आसमान में 30,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं. मैं अपनी बाइक से जिस उमलिंग ला रोड पर पहुंचा, वह 19,024 फीट ऊंचा था. यानी अगर मैं वहां से केवल 11,000 फीट और ऊपर चला जाता, तो वह सीधे हवाई जहाजों के उड़ने का क्षेत्र होता. इसी से उस जगह की ऊंचाई का अंदाजा लगाया जा सकता है.

रमेश के मुताबिक कम पावर की बाइक होने के कारण पहाड़ों के कठिन रास्तों और चढ़ाइयों पर कई जगह भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि कई जगहों पर मेरी बाइक पूरी तरह फंस जाती थी. तब मुझे खुद बाइक से नीचे उतरना पड़ता था और पैदल खड़े होकर एक्सीलरेटर देना पड़ता था, तब जाकर बाइक धीरे-धीरे आगे बढ़ती थी.

रमेश ने बताया कि उमलिंग ला की ऊंचाई 19,024 फीट है, जो बेहद खतरनाक और हमेशा मुश्किलों से भरी रहती है. उन्होंने बताया कि इस चुनौती को पूरा करने के लिए मैने अपनी 2021 मॉडल की बजाज प्लेटिना 110 सीसी बाइक चुनी. रमेश के मुताबिक वहां अक्सर लोग 400 सीसी, 500 सीसी या 1000 सीसी की महंगी एडवेंचर बाइक्स जैसे केटीएम 390 या हिमालयन 450 लेकर जाते हैं. लेकिन रमेश कहते हैं कि वे हमेशा से ही कुछ हटके करना चाहते थे, ताकि उनका नाम हो.

"लद्दाख पहुंचकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की योजना बनाई थी, लेकिन लद्दाख पहुंचने के बाद मन बदल गया. सफर के दौरान पास पैसे भी काफी कम पड़ रहे थे.तब ऑक्सीजन सिलेंडर न लेने का फैसला किया और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सिर्फ अपने मजबूत हौसलों के दम पर आगे बढ़ता गया."- रमेश कुमार, बाइकर

ईटीवी भारत से खास बातचीत में रमेश ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में लद्दाख पहुंचकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की योजना बनाई थी. दिलचस्प बात ये है कि लद्दाख पहुंचने के बाद उनका मन अचानक बदल गया. रमेश बताते हैं कि सफर के दौरान उनके पास पैसे भी काफी कम पड़ रहे थे. इस स्थिति में उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर न लेने का फैसला किया और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सिर्फ अपने मजबूत हौसलों के दम पर आगे बढ़ते चले गए.

रमेश कुमार की इस साहसिक और चुनौतीपूर्ण उपलब्धि के लिए उन्हें मौके पर ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया किया गया. वे महज 110 सीसी की साधारण मोटरसाइकिल से इस दुर्गम और खतरनाक लक्ष्य को हासिल करने वाले बिहार के पहले जांबाज शख्स बन गए हैं. शेरघाटी से लेह लद्दाख के उमलिंग ला तक की यह अविश्वसनीय यात्रा कुल 22 दिनों की थी, जिसमें उन्होंने बाइक से 6,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की.

गया: कहते हैं कि हौसले बुलंद हों तो कठिन से कठिन और लंबी से लंबी उड़ान भी आसान हो जाती है. बिहार के गया स्थित शेरघाटी थाना अंतर्गत लिपगंज चट्टी मोहल्ले के रहने वाले 24 वर्षीय युवा रमेश कुमार ने कुछ ऐसा ही साबित कर दिखाया है. रमेश कुमार ने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर और बिना किसी हैवी सीसी की बाइक के दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग ला को सफलतापूर्वक फतेह कर एक नया इतिहास रच दिया है.

उमलिंग ला पर रमेश कुमार (ETV Bharat)

बचपन से खतरों का शौक

शेरघाटी के रमेश को बचपन से ही एडवेंचर करने और चुनौतीपूर्ण हालातों से जूझने का बहुत शौक रहा है. वे बताते है कि पहले भी कई खतरनाक जगहों का सफर कर चुके हैं, जिसमें 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी 9.2 किलोमीटर की अटल हाईवे सुरंग शामिल है. इसके अलावा वे दुनिया के टॉप 5 सबसे डेंजरस रोड में गिने जाने वाले 11,500 फीट ऊंचे जोजिला पास को भी अपनी बाइक से नाप चुके हैं.

पाक बॉर्डर और चीन की झील

रमेश ने बताया कि वे इससे पहले दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची सड़क खारदुंग ला (18,982 फीट) की चढ़ाई भी पूरी कर चुके हैं. वे भारत के आखिरी छोर पर बसे थांग विलेज भी जा चुके हैं, जहां से पाकिस्तान का गिलगित-बाल्टिस्तान सिर्फ 2.2 किलोमीटर दूर दिखाई देता है. उन्होंने आगे बताया कि वे 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध पैंगोंग झील भी गए, जिसका 40 प्रतिशत हिस्सा भारत में और 60 प्रतिशत हिस्सा चीन के नियंत्रण में है.

खारदुंग ला पर रमेश कुमार (ETV Bharat)

मिल्की वे और वैष्णो देवी का भ्रमण

अपनी पुरानी यात्राओं का जिक्र करते हुए रमेश ने बताया कि वे लद्दाख के हेनले भी जा चुके हैं, वहां से हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा जिसे मिल्की वे भी कहा जाता है, वह पूरे भारत में सबसे स्पष्ट वहीं दिखाई देती है. इसके अलावा वे बाइक से वैष्णो देवी, श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम के कठिन रास्तों की यात्रा भी पूरी कर चुके हैं. अमरनाथ यात्रा के दौरान तो वे अपनी बाइक को नीचे चंदनवाड़ी बेस कैंप तक लेकर चले गए थे.

मनाली का सबसे कठिन रास्ता

रमेश कुमार अब तक पूरे भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण रास्तों पर लगभग 1.5 लाख से 2 लाख किलोमीटर तक बाइक चलाने का बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं. उन्होंने बताया कि उमलिंग ला पहुंचने के लिए उनके सामने दो रास्ते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मनाली वाले सबसे कठिन मार्ग को चुना. वे बताते हैं कि साल 2000 से लगातार इस तरह की राइडिंग कर रहे हैं और उन्हें हमेशा अकेले सफर यानि सोलो ट्रैवलिंग करना ही पसंद किया है. रमेश के मुताबिक अकेले यात्रा करने में ही असली मजा आता है.

"उमलिंग ला के दो रास्ते थे. मैंने मनाली रोड से कठिन रास्ते को चुना. मुझे पता था, कि यह काफी टफ है. उसके बावजूद इस रास्ते से गया. मनाली से आगे एक टनल है, जो कि 9.2 किलोमीटर का लंबा टनल है, उस टनल से होते लेह लद्दाख को गया जिससे मैं अटल टनल पहुंचा."- रमेश कुमार, बाइकर

किसान पिता की पॉकेट मनी

रमेश ने अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र करते हुए बताया कि उनके घर की आर्थिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं है और उनके पिता का बैकग्राउंड एक साधारण किसान का है. रमेश ने कहा कि पिताजी मुझे जो जेब खर्च देते थे, मैं उसी को बचाकर रखता था. यदि मेरे पास पर्याप्त पैसे होते, तो मैं इस तरह की चुनौतीपूर्ण यात्राएं 10 साल पहले ही पूरी कर लेता. पैसे बचाते-बचाते जब रकम जमा हुई, तब मैंने उमलिंग ला का प्लान बनाया.

"मेरे घर की आर्थिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं है. पिताजी मुझे जो जेब खर्च देते थे, मैं उसी को बचाकर रखता था. यदि मेरे पास पर्याप्त पैसे होते, तो मैं इस तरह की यात्रा 10 साल पहले ही पूरी कर लेता. पैसे बचाते-बचाते जब रकम जमा हुई, तब मैंने उमलिंग ला का प्लान बनाया."- रमेश कुमार, बाइकर

मां के लिए फेसबुक लाइव

रमेश बताते हैं कि उमलिंग ला का सफर पूरा करते ही वे बहुत भावुक हो गए और वहीं शिखर से ही फेसबुक लाइव ऑन कर दिया. रमेश ने आगे कहा कि उन्होंने लाइव वीडियो में अपनी मां को सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहा था कि "तुम देख रही हो ना मां. तुम कहती थी कि इतनी दूर और इतने ऊंचे जाकर क्या मेडल मिल जाएगा. देख लो मां, मेरे हाथ में अब दुनिया का सबसे बड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है. देखो मां, तुम्हारा बेटा आज यह बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है."

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट (ETV Bharat)

शहीदों के पत्र देखकर रो पड़े

रमेश यात्रा की अपनी प्रेरणा को लेकर बताते हैं कि न्यूज़ में जवानों को माइनस 30 डिग्री में देश की रक्षा करते देख प्रेरित हुए थे. उन्होंंने कहा कि सेना के जवानों के प्रति दिल में अगाध सम्मान है. रमेश ने बताया कि मैं इस सफर के दौरान 1999 के भारत-पाकिस्तान युद्ध स्थल कारगिल वॉर मेमोरियल भी गया. वहां मैं करीब डेढ़ घंटे रहा और फूट-फूट कर रोया. शहीदों के समाधि स्थल पर उनके द्वारा शहीद होने से ठीक पहले अपने परिवारों को लिखे गए अंतिम पत्रों को पढ़कर मैं खुद को नहीं रोक सका.

भविष्य का लक्ष्य और सपना

रमेश अपने भविष्य के लक्ष्य और सपनों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वे अपने परिवार में दो भाई और एक बहन में सबसे छोटे हैं. फिलहाल वे ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ-साथ जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं. देश सेवा की भावना से ओत-प्रोत रमेश ने बताया कि मेरा और मेरे परिवार का शुरू से ही सपना है कि मैं फौज में भर्ती होकर बॉर्डर पर देश की रक्षा करूं या फिर बिहार दारोगा बनकर राज्य की सेवा करूं.

"मेरा और मेरे परिवार का शुरू से ही सपना है कि मैं फौज में भर्ती होकर बॉर्डर पर देश की रक्षा करूं या फिर बिहार दारोगा बनकर राज्य की सेवा करूं."- रमेश कुमार, बाइकर



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