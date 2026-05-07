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'साहब! ऑफिसर बनना है, बस एक सड़क बनवा दीजिए..' बिहार के सरकारी स्कूल का हाल देखकर रोना आएगा

भौगोलिक बनावट और अधूरी सड़क: विद्यालय तीन ओर से आहर से घिरा है. एक ओर खेत जो गांव और विद्यालय को जोड़ता है. गांव से स्कूल तक सड़क बनाने की अनुमति पहले भी मिली थी, लेकिन संभव नहीं हो पाया. इस कारण स्कूल में नामांकन भी कम होता है. अभिभावक अपने बच्चों को यहां पढ़ने नहीं भेजना चाहते. अभिभावक चाहते हैं, कि उनके बच्चे सुरक्षित विद्यालय जाएं. यही वजह है कि कोईरी बिगहा के सघन आबादी होने के बावजूद इस विद्यालय में सिर्फ 48 बच्चे नामांकित हैं, जबकि यह गांव सैकड़ो घरों वाला है.

जान जोखिम में डालकर पहुंचते हैं बच्चे: विद्यालय सालों भर खेत और आहर के पानी से घिरा रहता है. पहुंचने के लिए बच्चों को कोई रास्ता नहीं है. पगडंडियां या आहर की मेड़ ही एक सहारा है. बच्चे विद्यालय तो किसी तरह से पहुंच जाते हैं. किंतु, बीच रास्ते में उनके साथ कई तरह की मुश्किलें आती हैं. इस रास्ते में कई बच्चे गिर जाते हैं. कई बार गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं. विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रशासन और स्थानीय विधायक को कई बार लिखित शिकायत की गयी, लेकिन समस्या जस की तस है.

टापू जैसा दिखता है विद्यालय: गया जिले के सुदूरवर्ती बांकेबाजार प्रखंड अंतर्गत कोईरी बिगहा गांव है. इस गांव में प्राथमिक विद्यालय कोइरी बिगहा है. इस विद्यालय में पढ़ने को आने वाले छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता. अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्चे यहां पढ़ने आते हैं. विद्यालय की स्थिति को देखकर घोर आश्चर्य होता है. यह विद्यालय ऐसा प्रतीत होता है, कि मानो टापू हो. चारों ओर से खेत और आहर हैं. बीच में यह विद्यालय निचले स्थान पर अवस्थित है.

गया: चौथी कक्षा के छात्र शुभम कुमार को पढ़-लिखकर ऑफिसर बनना है. शुभम कुमार जैसे कई छात्र-छात्राएं हैं, जिन्हें भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, वकील, अभिनेता बनना है, लेकिन इनके कुछ सवाल हैं. क्या ऑफिसर बनने के लिए हर दिन कीचड़ में गिरना, चोटिल होना जरूरी है? जवाब मिलेगा "नहीं", क्योंकि बच्चे सेना की ट्रेनिंग में नहीं बल्कि पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए एक अदद सड़क तक नहीं है.

नामांकन पर सड़क का असर: स्कूल में मात्र 48 बच्चे हैं, औसतन उपस्थिति उनकी 30 से 35 की होती है. पढ़ाने के लिए चार शिक्षक हैं. यहां कम से कम 100 से अधिक बच्चों का नामांकन होना चाहिए था. किंतु इसके आधे भी नहीं हैं. हम लोग प्रयास करते हैं, कि अभिभावक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल भेजें. किंतु यहां की मुख्य समस्या सड़क की है. इस कारण लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करते हैं.

मेधावी छात्र और मुश्किल सफर: सबसे बड़ी बात यह है कि यहां के बच्चे काफी मेधावी हैं. ज्यादातर बच्चे गरीब परिवार से आते हैं. किंतु टैलेंट की कोई कमी नहीं दिखती. यहां के बच्चे बताते हैं, कि "हम लोग जब घर से निकलते हैं तो खेत की पगडंडी और आहार की मेड़ के सहारे विद्यालय पहुंचते हैं. इस क्रम में कई बार गिर जाते हैं और कई बार गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं. हमेशा मिट्टी से सना हुआ शरीर लेकर विद्यालय पहुंचते हैं." गर्मी के मौसम में थोड़ी समस्या कम होती है. किंतु बरसात के दिनों में यह समस्या पूरी तरह से बढ़ जाती है.

स्कूल में जमीन पर बैठे बच्चे (ETV Bharat)

"हम लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. गर्मी में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहती है. खेत की आरी (मेड़) के सहारे हम लोग विद्यालय पहुंचते हैं. विद्यालय पहुंचने के दौरान मिट्टी की फिसलन के कारण गिर जाते हैं, जिससे चोटिल हो जाते हैं. सरकार से मांग करते हैं कि गांव और विद्यालय के बीच रोड बना दिया जाए. जिससे मुझे आगे की पढ़ाई करने में सुविधा हो. हमें पढ़ना है, हमें ऑफिसर बनना है." - शुभम कुमार, चौथी कक्षा का छात्र.

'हमें भी ऑफिसर बनना है': पांचवी कक्षा की छात्रा रितिका कुमारी बताती हैं कि "विद्यालय में आने के लिए रास्ता नहीं है. हम लोग गिरते-पड़ते विद्यालय जाते और फिर उसी तरह से घर लौटते हैं. हम लोग किसी तरह से स्कूल पहुंचते हैं. बरसात में कई दिन हम लोग विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं. हम लोग सरकार से मांग करते हैं, कि सड़क बन जाए. हमें भी आगे बढ़ना, ऑफिसर बनना है."

स्कूल परिसर में खेलते बच्चे (ETV Bharat)

विषैले जीवों का बना रहता है डर: स्कूल के प्रधान शिक्षक शशिकांत कुमार बताते हैं, कि यह विद्यालय तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है. विषैले जानवर, कीड़े-मकोड़ों का डर बना रहता है. सबसे ज्यादा डर बच्चों का होता है. सिर्फ बरसात में ही नहीं, पूरे साल यह स्थिति बनी रहती है. इस विद्यालय का कनेक्शन न रोड से है, न ही गांव से है. आहर में ही यह विद्यालय बना हुआ है. बरसात के दिनों में तो चारों ओर पानी रहता है.

"यहां चार शिक्षक हैं. चारों शिक्षक चार कोने पर नजर रखते हैं. बच्चों की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. हम लोग बाइक को सड़क किनारे ही किसी मोड़ पर खड़ी कर देते हैं और फिर पैदल विद्यालय पहुंचते हैं. गर्मी हो, बरसात हो या ठंडा का मौसम, सभी दिन पैदल विद्यालय आना पड़ता है. बरसात के दिनों में एकदम से विद्यालय आना भी मुश्किल हो जाता है." - शशिकांत कुमार, प्रधान शिक्षक.

पगडंडी से स्कूल जाते बच्चे (ETV Bharat)

बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव: स्कूल में बाउंड्री भी नहीं है. बच्चों के लिए बेंच-डेस्क की भी व्यवस्था नहीं है. इस कारण जमीन पर बैठना पड़ता है. विद्यालय में बाउंड्री नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों के लोग इर्द-गिर्द रहते हैं, जिससे छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षकों को भी परेशानी होती है. शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि समस्या को दूर करें, ताकि यहां शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे.

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