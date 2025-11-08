ETV Bharat / state

रैली के दौरान नीतीश कुमार का मंच धंसा? गया पुलिस ने वायरल वीडियो को बताया झूठा और भ्रामक

गया जी: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 9 नवंबर यानी रविवार को प्रचार थम जाएगा. ऐसे में आज (शनिवार) को तमाम दलों की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां की गईं. बेलागंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू कैंडिडेट मनोरमा देवी के लिए वोट मांगा. इस बीच उनके मंच टूटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दिखाया जा रहा है कि सीएम का मंच अचानक धंस गया है. हालांकि प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया है.

सीएम के मंच धंसने का वीडियो वायरल: असल में इस वीडियो के आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि बेलागंज में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंच धस गया है. सिक्योरिटी ने समय रहते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निकाल लिया. गया पुलिस ने इस वीडियो और खबर को भ्रामक और तथ्यहीन करार दिया है.

बेलागंज में नीतीश कुमार की सभा (ETV Bharat)

गया पुलिस ने बताया भ्रामक: गया पुलिस ने वायरल वीडियो को झूठा और भ्रामक बताया. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 'न्यूज वीडियो में कार्यक्रम के अलग-अलग वीडियो खंड को एडिट कर जोड़ा गया है. इस प्रकार की कोई घटना बेलागंज में सभा के दौरान घटित नहीं हुई है. सभा शांतिपूर्वक अपने निर्धारित अवधि तक संचालित हुआ है. इसी मंच पर अगला कार्यक्रम भी किया जा रहा है.'