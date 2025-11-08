ETV Bharat / state

रैली के दौरान नीतीश कुमार का मंच धंसा? गया पुलिस ने वायरल वीडियो को बताया झूठा और भ्रामक

गया में रैली के दौरान नीतीश कुमार के मंच धंसने का कथित वीडियो वायरल हो रहा है. हालांकि गया पुलिस ने इसे भ्रामक बताया है.

Nitish Kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 8, 2025 at 9:02 PM IST

3 Min Read
गया जी: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 9 नवंबर यानी रविवार को प्रचार थम जाएगा. ऐसे में आज (शनिवार) को तमाम दलों की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां की गईं. बेलागंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू कैंडिडेट मनोरमा देवी के लिए वोट मांगा. इस बीच उनके मंच टूटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दिखाया जा रहा है कि सीएम का मंच अचानक धंस गया है. हालांकि प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया है.

सीएम के मंच धंसने का वीडियो वायरल: असल में इस वीडियो के आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि बेलागंज में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंच धस गया है. सिक्योरिटी ने समय रहते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निकाल लिया. गया पुलिस ने इस वीडियो और खबर को भ्रामक और तथ्यहीन करार दिया है.

Nitish Kumar
बेलागंज में नीतीश कुमार की सभा (ETV Bharat)

गया पुलिस ने बताया भ्रामक: गया पुलिस ने वायरल वीडियो को झूठा और भ्रामक बताया. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 'न्यूज वीडियो में कार्यक्रम के अलग-अलग वीडियो खंड को एडिट कर जोड़ा गया है. इस प्रकार की कोई घटना बेलागंज में सभा के दौरान घटित नहीं हुई है. सभा शांतिपूर्वक अपने निर्धारित अवधि तक संचालित हुआ है. इसी मंच पर अगला कार्यक्रम भी किया जा रहा है.'

Nitish Kumar
गया पुलिस का एक्स पोस्ट (ETV Bharat)

मनोरमा देवी के लिए मांगा वोट: बेलागंज में जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी मनोरमा देवी को जिताने की अपील की. उन्होंने दावा किया कि 20 वर्षों के शासनकाल में उनकी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है. हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है.

"हमलोगों ने हर क्षेत्र में काम किया है. 20 वर्षों में काफी काम हुए हैं. ऐसे में विकास की यह यात्रा आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगी. बिहार के विकास की यह यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, इसे और गति देने के लिए फिर से एनडीए की मजबूत सरकार आवश्यक है."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

Nitish Kumar
रैली के दौरान नीतीश कुमार (ETV Bharat)

कब है दूसरे फेज का मतदान?: विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी. इससे पहले 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान हो चुका है. 14 नवंबर को सभी 243 सीटों पर मतगणना होगी. जनता दल यूनाइटेड इस बार 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है.

TAGGED:

NITISH KUMAR
नीतीश कुमार की गया में रैली
NITISH KUMAR RALLY IN GAYA
GAYA NEWS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

